Darmstadt muss auf Wunder hoffen: Bayern nutzt die allerletzte Sekunde

95 Minuten führt Hertha BSC im eigenen Stadion gegen den Rekordmeister. Doch das reicht nicht zum Sieg. Neuer Dritter ist der BVB, den auch die leere Südtribüne nicht zu stören scheint. Gleich zwei Teams dürfen im Abstiegskampf jubeln.

Hertha BSC - FC Bayern 1:1 (1:0)

Glänzend in der Königklasse, grau in der Liga: Drei Tage nach der 5:1-Gala in der Champions League gegen den FC Arsenal hat der FC Bayern München im Bundesliga-Titelkampf einen Rückschlag erlitten. Der in der Offensive lange Zeit erschreckend harmlose Rekordmeister musste sich im Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit einem 1:1 (0:1) begnügen.

Robert Lewandowski in der sechsten Minute der Nachspielzeit verhinderte mit seinem späten Ausgleichstreffer Bayerns die erste Liga-Niederlage seit drei Monaten. Zunächst gab es Verwirrung, ob der Treffer überhaupt zählt. Doch das Tor wurde anerkannt. Der zuvor 656 Minuten torlose Stürmer Vedad Ibisevic erzielte das 1:0 (21.) für die Berliner.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)

Borussia Dortmund hat auch ohne die lautstarke Unterstützung der Fans auf der gesperrten Südtribüne wieder Kurs auf die Champions League genommen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel besiegte den VfL Wolfsburg mit 3:0 (1:0) und verbesserte sich auf Platz drei.

Trotz vieler Chancen benötigte der BVB ein Eigentor von Jeffrey Bruma (20.) zur Pausenführung. Nach dem Wechsel legten Lukasz Piszczek (48.) und Ousmane Dembele (59.) nach. Damit baute die Borussia ihre bemerkenswerte Heimserie in der Fußball-Bundesliga auf 31 Spiele ohne Niederlage aus. Wolfsburg muss sich derweil nach einer schwachen Vorstellung wieder nach unten orientieren.

Mainz 05 - Werder Bremen 0:2 (0:2)

Werder Bremen hat mit dem ersten Sieg seit sieben Spielen seine Negativserie beendet und Trainer Alexander Nouri etwas Luft verschafft. Die Hanseaten gewannen bei ihrem Lieblingsgegner FSV Mainz 05 nach einer mutigen Leistung 2:0 (2:0) und sammelten wertvolle Punkte im Kampf gegen den ersten Abstieg aus der Bundesliga seit 36 Jahren.

Die Gastgeber müssen dagegen weiter auf ihren ersten Sieg seit drei Jahren gegen Werder warten. Jung-Nationalspieler Serge Gnabry (16.) köpfte die Bremer nach einem Eckball von Zlatko Junuzovic in Führung, Winter-Neuzugang Thomas Delaney (23.) verwandelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt. Mit 19 Punkten nach 21 Spieltagen stecken die Bremer aber weiter im Tabellenkeller.

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0:2 (0:1)

Mit einem überraschenden Auswärtscoup in einem turbulenten Spiel hat der FC Ingolstadt im Kampf gegen den Abstieg ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Schanzer gewannen als Tabellenvorletzter bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 (1:0) und bescherten dem Europacup-Anwärter aus Hessen die erste Heimniederlage seit dem 9. April 2016. Allerdings mussten die Hausherren lange in Unterzahl spielen, weil Abwehrchef David Abraham (34.) nach einem Tritt in den Bauch von Dario Lezcano die Rote Karte gesehen hatte. In der Schlussphase wurde auf der Gegenseite Mathew Leckie nach einem groben Foulspiel an Bastian Oczipka (81.) ebenfalls des Feldes verwiesen.

Einer der Matchwinner für den Underdog war FCI-Keeper Martin Hansen, der einen von ihm verschuldeten Foulelfmeter von Makoto Hasebe (56.) parierte. Vor rund 46.000 Zuschauern besiegelten Romain Bregerie (26.) mit seinem ersten Bundesligator und Pascal Groß (69., Foulelfmeter) den dritten Auswärtserfolg der Ingolstädter in der laufenden Saison. Frankfurt indes kassierte eine Woche nach der deutlichen Niederlage bei Bayer Leverkusen (0:3) den nächsten empfindlichen Dämpfer.

TSG Hoffenheim - Darmstadt 98 2:0 (0:0)

Joker Andrej Kramarichat 1899 Hoffenheim im Geduldsspiel gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 jubeln lassen. Der kroatische Stürmer traf beim mühsamen 2:0 (0:0) der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga zweimal und hält sein Team damit auf Kurs internationales Geschäft.

Die "Lilien" trotzten dem Gegner vor 29.013 Zuschauern am Samstag in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena bis zur 63. Minute. Nach seinem ersten Treffer verwandelte Kramaric in der Nachspielzeit auch noch einen Foulelfmeter (90.+3). So kassierten die Gäste die zehnte Niederlage im zehnten Auswärtsspiel. Eine Woche nach dem 2:1-Coup gegen Borussia Dortmund erlitten die Südhessen damit wieder einen Rückschlag im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann stellte mit dem elften ungeschlagenen Heimspiel einen Vereinsrekord auf.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Feb. 20:30 Uhr FC Augsburg 1:3 (0:2) Bayer Leverkusen Spielbericht Sa., 18. Feb. 15:30 Uhr FSV Mainz 0:2 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Borussia Dortmund 3:0 (1:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Eintracht Frankfurt 0:2 (0:1) FC Ingolstadt Spielbericht Hertha BSC 1:1 (1:0) Bayern München Spielbericht 1899 Hoffenheim 2:0 (0:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Feb. 18:30 Uhr Hamburger SV -:- SC Freiburg So., 19. Feb. 15:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- RB Leipzig So., 19. Feb. 17:30 Uhr 1. FC Köln -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 21 15 5 1 46:13 33 50 2. RB Leipzig 20 13 3 4 36:20 16 42 3. Borussia Dortmund 21 10 7 4 43:23 20 37 4. 1899 Hoffenheim 21 9 10 2 38:21 17 37 5. Eintracht Frankfurt 21 10 5 6 25:20 5 35 6. Hertha BSC 21 10 4 7 28:24 4 34 7. 1. FC Köln 20 8 8 4 29:18 11 32 8. Bayer Leverkusen 21 9 3 9 34:30 4 30 9. SC Freiburg 20 9 2 9 26:34 -8 29 10. Borussia M'gladbach 20 7 5 8 22:27 -5 26 11. FC Schalke 20 7 4 9 24:21 3 25 12. FSV Mainz 21 7 4 10 29:37 -8 25 13. FC Augsburg 21 6 6 9 19:27 -8 24 14. VfL Wolfsburg 21 6 4 11 19:31 -12 22 15. Werder Bremen 21 5 4 12 26:42 -16 19 16. Hamburger SV 20 5 4 11 19:35 -16 19 17. FC Ingolstadt 21 5 3 13 19:32 -13 18 18. SV Darmstadt 21 3 3 15 14:41 -27 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 10 8 1 1 17:5 12 25 2. RB Leipzig 10 8 1 1 19:9 10 25 3. Bayern München 10 7 3 0 27:5 22 24 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 10 7 0 3 14:13 1 21 8. 1. FC Köln 9 5 4 0 14:4 10 19 9. FC Schalke 11 6 1 4 18:10 8 19 10. Borussia M'gladbach 10 5 3 2 15:7 8 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 20:16 4 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 13. SV Darmstadt 11 3 3 5 10:17 -7 12 15. VfL Wolfsburg 11 3 2 6 9:15 -6 11 16. Hamburger SV 9 3 2 4 9:17 -8 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 10 2 2 6 10:17 -7 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 10 5 2 3 17:11 6 17 3. 1899 Hoffenheim 10 3 5 2 16:12 4 14 4. Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 9:11 -2 14 5. Borussia Dortmund 11 3 4 4 21:18 3 13 6. 1. FC Köln 11 3 4 4 15:14 1 13 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. FC Augsburg 10 3 3 4 9:10 -1 12 9. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 10. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 11. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 12. Werder Bremen 10 2 3 5 13:24 -11 9 13. Hamburger SV 11 2 2 7 10:18 -8 8 14. SC Freiburg 10 2 2 6 12:21 -9 8 15. Borussia M'gladbach 10 2 2 6 7:20 -13 8 16. FSV Mainz 10 2 1 7 8:20 -12 7 17. FC Schalke 9 1 3 5 6:11 -5 6 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de