Sport

Vierkampf an Zweitliga-Spitze: Berlin schöpft Hoffnung im Aufstiegskampf

Union Berlin beendet seine Durststrecke im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga. Der Klub mischt wieder oben mit. Und lässt mit dem 3:1-Sieg Gegner 1. FC Kaiserslautern weiter um den Klassenerhalt zittern.

Union Berlin hat sich im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller bezwang den 1. FC Kaiserslautern mit 3:1 (1:0) und kletterte nach zuvor drei sieglosen Spielen zurück auf Relegationsrang drei. Noch fünf Partien stehen aus, die Berliner haben ebenso 54 Punkte wie Braunschweig. Spitzenreiter Hannover kommt auf zwei Zähler mehr und Stuttgart kann am Montag in Bielefeld noch punkten (derzeit ebenfalls 54).

Die kommende Partie wird also ein absolutes Spitzenspiel: Es geht auswärts zum VfB Stuttgart. "Das ist ein Wahnsinn, nachdem es in den letzten Wochen nicht so lief. Die Fans haben uns total unterstützt. Das ist eine Qualität, auf die wir in den nächsten Wochen noch setzen können", bilanziert Keller nach dem Sieg. "Wir waren mit den vorherigen Ergebnissen alle nicht zufrieden, haben aber nach vorne geschaut und Druck gemacht", sagte Union-Angreifer Sebastian Polter.

Spielerische Überlegenheit - späte Führung

Kaiserslautern, für das Marcel Gaus (68.) traf, muss nach der elften Saisonniederlage (32 Punkte) weiter um den Klassenerhalt zittern. "Wir haben mit viel Geduld gespielt. Am Ende haben wir eine sehr starke Leistung abgeliefert", sagte Union-Spieler Damir Kreilach bei Sky. Keller ergänzte: "Es war nicht so selbstverständlich, dass wir so zurückkommen. Gerade nach einigen Fehlentscheidungen der Schiedsrichter heute."

Vor 21.379 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei in Köpenick hatten die Gastgeber aggressiv begonnen und wurden früh belohnt. Nach einer Flanke von Steven Skrzybski wollte Philipp Mwene vor dem nahenden Kreilach retten, doch das Geburtstagskind erzielte seinen achten Saisontreffer (14.). In der Folge bemühte sich Kaiserslautern zwar, etwas besser ins Spiel zu kommen, ordentliche Angriffe kamen bis zur Halbzeit aber nicht zustande. Die Offensivbemühungen waren äußerst überschaubar, auch die Berliner kamen lange nicht mehr zum Zug und machten zu wenig aus ihrer spielerischen Überlegenheit.

Erst nach dem Seitenwechsel hatte Unions Polter (53.) eine gute Gelegenheit, ehe die Gäste den Favoriten kurz schockten. Gaus, gleichzeitig bester Spieler der Roten Teufel, traf nach starker Einzelleistung. Union gelang dank einer Leistungssteigerung jedoch noch der verdiente Sieg. Sebastian Polter (85.) und Philipp Hosiner (88.) ließen die Fans schließlich jubeln. Beste Akteure der Berliner waren Skrzybski und Polter.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 13:00 Uhr FC Nürnberg 2:1 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Hannover 96 1:0 (1:0) Eintracht Braunschweig Spielbericht So., 16. Apr. 13:30 Uhr Union Berlin 3:1 (1:0) Kaiserslautern Spielbericht FC St. Pauli 1:0 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht Karlsruher SC 0:1 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht Dynamo Dresden 1:1 (0:1) Fortuna Düsseldorf Spielbericht 1860 München 1:1 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht VfL Bochum 1:0 (1:0) Greuther Fürth Spielbericht Mo., 17. Apr. 20:15 Uhr Arminia Bielefeld -:- VfB Stuttgart « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 29 16 8 5 44:29 15 56 2. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 3. Union Berlin 29 16 6 7 45:30 15 54 4. Eintracht Braunschweig 29 15 9 5 42:28 14 54 5. Dynamo Dresden 29 12 10 7 45:35 10 46 6. Greuther Fürth 29 11 7 11 29:35 -6 40 7. FC Heidenheim 29 10 9 10 38:31 7 39 8. FC Nürnberg 29 11 5 13 40:44 -4 38 9. VfL Bochum 29 8 13 8 34:38 -4 37 10. SV Sandhausen 29 8 11 10 34:32 2 35 11. Fortuna Düsseldorf 29 8 11 10 31:32 -1 35 12. 1860 München 29 9 6 14 33:40 -7 33 13. Würzburger Kickers 29 7 11 11 28:31 -3 32 14. FC St. Pauli 29 8 8 13 27:31 -4 32 15. Kaiserslautern 29 7 11 11 23:29 -6 32 16. FC Erzgebirge Aue 29 8 8 13 31:45 -14 32 17. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 18. Karlsruher SC 29 4 10 15 21:43 -22 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 3. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 4. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 7. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 8. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 9. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 10. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 11. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 12. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 13. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 14. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 15. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 16. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 14 6 3 5 20:17 3 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 8. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 9. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 10. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de