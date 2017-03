Sport

Erst Rehm, jetzt Kramny: Bielefeld entlässt den nächsten Chefcoach

Turbulente Zeiten auf der Alm: Nach dem Absturz auf den letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga entlässt Arminia Bielefeld Coach Jürgen Kramny. Es ist bereits der zweite Rauswurf bei den Ostwestfalen in dieser Saison - inklusive identischer Interimslösung.

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach dem Absturz ans Tabellenende seinen Trainer Jürgen Kramny entlassen. Kramny stand nur zwölf Spiele an der Seitenlinie der Arminia, davon gewannen die Ostwestfalen drei Partien. Am Sonntag hatte Bielefeld 0:1 beim 1. FC Nürnberg verloren, es war das fünfte Ligaspiel hintereinander ohne Sieg.

In der bisherigen Rückrunde war dem Tabellenletzten aus Ostwestfalen in acht Spielen nur ein Sieg gelungen. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern (18.30 Uhr im n-tv.de Liveticker) bereits vier Punkte.

Die Aufgaben Kramnys wird ab sofort Carsten Rump übernehmen. Er hatte das Team bereits nach der Entlassung von Rüdiger Rehm nach dem zehnten Spieltag gecoacht und bei seinen zwei Liga-Spielen an der Seitenlinie zum ersten Saisonsieg geführt, ehe ihn Kramny am 15. November ablöste.

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 24 15 4 5 41:25 16 49 2. Union Berlin 24 14 5 5 39:24 15 47 3. Hannover 96 24 13 6 5 40:29 11 45 4. Eintracht Braunschweig 24 12 8 4 37:25 12 44 5. Dynamo Dresden 24 10 8 6 37:29 8 38 6. FC Heidenheim 24 9 8 7 34:24 10 35 7. Greuther Fürth 24 9 6 9 26:32 -6 33 8. SV Sandhausen 24 8 8 8 32:26 6 32 9. FC Nürnberg 24 9 5 10 36:38 -2 32 10. Fortuna Düsseldorf 24 7 9 8 24:26 -2 30 11. VfL Bochum 24 7 9 8 32:37 -5 30 12. Würzburger Kickers 24 7 8 9 25:26 -1 29 13. Kaiserslautern 24 6 10 8 20:23 -3 28 14. 1860 München 24 7 4 13 28:34 -6 25 15. FC St. Pauli 24 6 6 12 24:30 -6 24 16. FC Erzgebirge Aue 24 5 7 12 24:42 -18 22 17. Karlsruher SC 24 4 9 11 19:34 -15 21 18. Arminia Bielefeld 24 4 8 12 29:43 -14 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 12 9 2 1 20:9 11 29 2. VfB Stuttgart 12 9 1 2 25:10 15 28 3. Union Berlin 12 8 3 1 23:8 15 27 4. Eintracht Braunschweig 12 8 3 1 24:13 11 27 5. Greuther Fürth 12 7 1 4 15:14 1 22 6. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 7. Kaiserslautern 12 5 5 2 12:6 6 20 8. VfL Bochum 11 5 5 1 19:15 4 20 8. 1860 München 12 6 2 4 19:15 4 20 10. SV Sandhausen 12 5 4 3 16:9 7 19 11. Dynamo Dresden 12 4 6 2 20:16 4 18 12. Würzburger Kickers 13 4 5 4 12:11 1 17 13. Arminia Bielefeld 12 4 5 3 18:18 0 17 14. FC Nürnberg 12 4 3 5 15:15 0 15 15. Fortuna Düsseldorf 12 3 5 4 14:15 -1 14 16. FC St. Pauli 12 3 4 5 15:13 2 13 17. Karlsruher SC 12 3 4 5 13:17 -4 13 18. FC Erzgebirge Aue 12 3 3 6 11:21 -10 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 12 6 3 3 16:15 1 21 2. Dynamo Dresden 12 6 2 4 17:13 4 20 3. Union Berlin 12 6 2 4 16:16 0 20 4. Eintracht Braunschweig 12 4 5 3 13:12 1 17 5. FC Nürnberg 12 5 2 5 21:23 -2 17 6. Hannover 96 12 4 4 4 20:20 0 16 7. Fortuna Düsseldorf 12 4 4 4 10:11 -1 16 8. FC Heidenheim 12 3 5 4 14:13 1 14 9. SV Sandhausen 12 3 4 5 16:17 -1 13 10. Würzburger Kickers 11 3 3 5 13:15 -2 12 11. Greuther Fürth 12 2 5 5 11:18 -7 11 12. FC St. Pauli 12 3 2 7 9:17 -8 11 13. FC Erzgebirge Aue 12 2 4 6 13:21 -8 10 14. VfL Bochum 13 2 4 7 13:22 -9 10 15. Kaiserslautern 12 1 5 6 8:17 -9 8 16. Karlsruher SC 12 1 5 6 6:17 -11 8 17. 1860 München 12 1 2 9 9:19 -10 5 18. Arminia Bielefeld 12 0 3 9 11:25 -14 3

Quelle: n-tv.de