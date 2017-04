Sport

Irre Aufholjagd der "Spurs": "Big Point" für Chelsea, Pech für Klopp

Der FC Chelsea macht in der Premier League einen großen Schritt Richtung Meisterschaft. Gegen Guardiolas Citizens wird der umworbene Eden Hazard zum Matchwinner. Verfolger Tottenham siegt dramatisch, während Liverpool den Sieg spät aus der Hand gibt.

Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Die Blues siegten im Spitzenspiel gegen Manchester City dank Matchwinner Eden Hazard 2:1 (2:1) und liegen damit weiter sieben Punkte vor Verfolger Tottenham Hotspur, der glücklich mit 3:1 (0:1) bei Swansea City gewann. Jürgen Klopp musste dagegen mit dem FC Liverpool beim 2:2 (1:1) gegen den AFC Bournemouth einen Rückschlag einstecken, bleibt aber Tabellendritter. Drei Punkte sicherte sich der FC Arsenal, nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gab es ein 3:0 (0:0) im Londoner Derby gegen West Ham United. Mesut Özil erzielte dabei den Führungstreffer.

Nach dem 1:2 gegen Crystal Palace meldete sich Chelsea gegen Pep Guardiolas City-Elf eindrucksvoll zurück. Insbesondere Hazard drehte mit zwei Toren (10. und 35.) mächtig auf. Das zwischenzeitliche 1:1 für Manchester erzielte Kun Aguero (26.). Leroy Sané kam bei City über 85 Minuten zum Einsatz. Eine furiose Schlussphase legten die Spurs in Swansea hin. Bis zur 88. Minute lag Tottenham im Hintertreffen, ehe Dele Alli, der Ex-Leverkusener Heung-Min Son und Christian Erikson das Spiel noch drehten.

In prächtiger Verfassung präsentierte sich auch Özil, der das erste Tor selbst (58.) schoss und das zweite für Theo Walcott (68.) vorbereitete. Das 3:0 markierte Olivier Giroud (88.). Neben Özil kam auch sein deutscher Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi zum Einsatz. Liverpool verspielte in der Schlussphase zwei Punkte, als Bournemouth durch Joshua King zum Ausgleich kam (87.). Die Gäste waren durch Benik Afobe (7.) in Führung gegangen, Coutinho und Divock Origi (59.) drehten zwischenzeitlich das Spiel.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Di., 04. Apr. 20:45 Uhr Burnley 1:0 (0:0) Stoke City Spielbericht Leicester City 2:0 (0:0) Sunderland Spielbericht Watford 2:0 (1:0) Bromwich Albion Spielbericht Di., 04. Apr. 21:00 Uhr Manch. United 1:1 (0:1) Everton Spielbericht Mi., 05. Apr. 20:45 Uhr Arsenal 3:0 (0:0) West Ham United Spielbericht Hull City 4:2 (3:2) Middlesbrough Spielbericht Swansea City 1:3 (1:0) Tottenham Hotspur Spielbericht Southampton 3:1 (1:1) Crystal Palace Spielbericht Mi., 05. Apr. 21:00 Uhr Chelsea 2:1 (2:1) Manchester City Spielbericht Liverpool 2:2 (1:1) Bournemouth Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 30 23 3 4 62:24 38 72 2. Tottenham Hotspur 30 19 8 3 60:22 38 65 3. Liverpool 31 17 9 5 66:39 27 60 4. Manchester City 30 17 7 6 57:34 23 58 5. Arsenal 29 16 6 7 61:36 25 54 6. Manch. United 29 14 12 3 43:24 19 54 7. Everton 31 14 9 8 53:34 19 51 8. Bromwich Albion 31 12 8 11 39:40 -1 44 9. Southampton 29 10 7 12 36:37 -1 37 10. Watford 30 10 7 13 36:48 -12 37 11. Leicester City 30 10 6 14 37:47 -10 36 12. Stoke City 31 9 9 13 33:45 -12 36 13. Bournemouth 31 9 8 14 44:56 -12 35 14. Burnley 31 10 5 16 32:44 -12 35 15. West Ham United 31 9 6 16 41:57 -16 33 16. Crystal Palace 30 9 4 17 39:50 -11 31 17. Hull City 31 8 6 17 32:61 -29 30 18. Swansea City 31 8 4 19 37:66 -29 28 19. Middlesbrough 30 4 11 15 22:37 -15 23 20. Sunderland 30 5 5 20 24:53 -29 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 15 13 2 0 35:8 27 41 2. Chelsea 15 13 0 2 39:11 28 39 3. Liverpool 16 11 4 1 41:16 25 37 4. Everton 15 10 4 1 34:10 24 34 5. Arsenal 15 10 3 2 31:15 16 33 6. Burnley 16 10 2 4 23:14 9 32 7. Leicester City 16 9 3 4 26:18 8 30 8. Bromwich Albion 15 9 2 4 27:18 9 29 9. Manchester City 14 7 6 1 24:14 10 27 10. Manch. United 16 6 9 1 21:11 10 27 11. Watford 16 7 4 5 24:23 1 25 12. Hull City 16 7 4 5 25:26 -1 25 13. Bournemouth 15 7 3 5 26:23 3 24 14. Stoke City 15 6 5 4 19:17 2 23 15. Southampton 14 6 4 4 17:15 2 22 16. West Ham United 15 5 3 7 17:27 -10 18 17. Swansea City 16 5 3 8 22:33 -11 18 18. Crystal Palace 14 4 1 9 15:20 -5 13 19. Middlesbrough 14 3 4 7 12:17 -5 13 20. Sunderland 15 3 4 8 14:26 -12 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 15 10 3 2 23:13 10 33 2. Manchester City 16 10 1 5 33:20 13 31 3. Manch. United 13 8 3 2 22:13 9 27 4. Tottenham Hotspur 15 6 6 3 25:14 11 24 5. Liverpool 15 6 5 4 25:23 2 23 6. Arsenal 14 6 3 5 30:21 9 21 7. Crystal Palace 16 5 3 8 24:30 -6 18 8. Everton 16 4 5 7 19:24 -5 17 9. Southampton 15 4 3 8 19:22 -3 15 10. West Ham United 16 4 3 9 24:30 -6 15 11. Bromwich Albion 16 3 6 7 12:22 -10 15 12. Stoke City 16 3 4 9 14:28 -14 13 13. Watford 14 3 3 8 12:25 -13 12 14. Bournemouth 16 2 5 9 18:33 -15 11 15. Middlesbrough 16 1 7 8 10:20 -10 10 16. Swansea City 15 3 1 11 15:33 -18 10 17. Sunderland 15 2 1 12 10:27 -17 7 18. Leicester City 14 1 3 10 11:29 -18 6 19. Hull City 15 1 2 12 7:35 -28 5 20. Burnley 15 0 3 12 9:30 -21 3

Quelle: n-tv.de