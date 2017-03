Sport

Peinliche "Parodie von Fußball": Blind bangt, Robben wütet nach WM-Blamage

Der Fußballer aus den Niederlanden verlieren in Bulgarien, die WM-Qualifikation rückt in weite Ferne, Bondscoach Danny Blind steht am Pranger - und bangt um seinen Job. Arjen Robben vom FC Bayern sagt: " Das ist ein schockierender Albtraum. Ich bin fast sprachlos."

Ohne Holland zur WM? Für die Niederlande könnte dieser Fußball-Alptraum nach der 0:2-Pleite gegen Bulgarien bittere Wirklichkeit werden. "Das ist peinlich", schimpfte Arjen Robben vom FC Bayern über die Blamage in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland am Samstag in Sofia. Für die Zeitung "De Volkskrant" war der Auftritt die "Parodie von Fußball". Das Orange-Team hatte schon 2016 die EM in Frankreich verpasst. Und für Bondscoach Danny Blind könnte es das letzte Spiel mit der Elftal gewesen sein.

Nach der Rückkehr wollte sich die Führung des niederländischen Verbandes KNVB im Amsterdam mit ihm zum Krisengespräch treffen. "Ich trage meine Verantwortung und bin immer noch sehr kampfeslustig", zitierte die niederländische Nachrichtenagentur ANP den Trainer. Offen ließ der wirtschaftliche Direktor des Verbandes, Jean-Paul Decosseaux, ob Blind, 55 Jahre alt, am Dienstag im Testspiel gegen Italien und darüber hinaus noch im Amt sein wird: "Vielleicht gibt es schnell Klarheit, vielleicht auch nicht."

"Die erste Halbzeit war zum Heulen"

Zuletzt hatten sich die Niederlande 2002 nicht für die Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan qualifizieren können. "Ich sage nicht, dass ich das Handtuch werfe, aber ich muss nachdenken", sagte der einstige Abwehrspieler Blind, der 1995 mit Ajax Amsterdam die Champions League gewann. Die Tabellensituation in der Gruppe A hat sich jedenfalls dramatisch verschärft: Ex-Weltmeister Frankreich ist mit 13 Punkten enteilt, Schweden (10) und nun auch Bulgarien (9) liegen vor den Niederlanden (7), die sich bestenfalls noch Hoffnungen machen können, als Zweiter die Play-offs zu erreichen.

Nicht allerdings mit einer Leistung wie in Sofia, die die niederländischen Medien fassungslos zurückließ. "Es schien, als hätten sich die Spieler zum ersten Mal gesehen", ätzte "De Volkskrant" und "De Telegraaf" attackierte den Coach direkt: "Es scheint das Schicksal des Trainers zu sein, Entscheidungen zu treffen, die immer nach hinten losgehen." Gemeint war das Länderspieldebüt des erst 17 Jahre alten Innenverteidiger Matthijs de Ligt. Der Novize von Ajax sah bei beiden Gegentoren in der 5. und 20. Minute nicht gut aus und kehrte nach der Halbzeitpause nicht mehr auf das Spielfeld zurück.

Doch auch Routiniers wie Robben hatten einen mehr als gebrauchten Abend erwischt. Entsprechend verärgert war der Kapitän der Niederländer, die 2014 bei der WM in Brasilien noch Platz drei belegt hatten: "Wir sind eine gute Mannschaft, wenn wir tun, was wir tun müssen. Aber die erste Halbzeit war zum Heulen, ein schockierender Albtraum. Ich bin fast sprachlos." Blinds Problem ist, dass er nach dem Scheitern in der Qualifikation für die EM im vergangenen Jahr in Frankreich eh quasi auf Bewährung arbeitet. Möglicherweise sitzt also bereits beim Länderspiel am Dienstag gegen Italien ein Nachfolger auf der Bank.

Quelle: n-tv.de