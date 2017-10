Sport

Bitterer K.o. bei U17-WM: Brasiliens Traumtore schocken DFB-Junioren

Im WM-Viertelfinale dominieren die deutschen U17-Fußballer gegen Brasilien lange das Spiel. Der Sprung ins Halbfinale bleibt ihnen dennoch verwehrt. Eine bitterer Doppelschlag mit zwei brasilianischen Kunstschüssen besiegelt nach der Pause das deutsche Aus.

Der Traum vom Titel ist geplatzt: Die deutschen U17-Fußballer sind bei der WM in Indien im Viertelfinale nach großem Kampf und starker Leistung mit 1:2 (1:0) an Brasilien gescheitert. Im Glutofen von Kolkata hatte Kapitän Jan-Fiete Arp vom Hamburger SV sein DFB-Team vor 66.600 Zuschauern mit seinem fünften Turnier-Treffer (21./Foulelfmeter) in Führung geschossen, ehe in der Schlussphase die Kräfte schwanden.

Weverson (71.) und Paulinho (77.) drehten binnen sieben Minuten mit zwei Traumtoren das Spiel zugunsten des dreimaligen Weltmeisters, der nun im Halbfinale am Mittwoch (13.30 Uhr MESZ) in Guwahati auf England trifft. Die jungen Engländer hatten bereits am Samstag die USA mit 4:1 bezwungen. Im zweiten Semifinale stehen sich ebenfalls am Mittwoch (16.30 Uhr MESZ) in Navi Mumbai Mali (2:1 gegen Ghana) und Spanien (3:1 gegen Iran) gegenüber.

Gegen die Selecao erwischte das DFB-Team einen Start nach Maß, das frühe Tor durch Arp spielte dem deutschen Nachwuchs in die Karten. Der Wolfsburger John Yeboah war zuvor im Strafraum gefoult worden. Mit der Führung im Rücken hatte die Mannschaft von Trainer Christian Wück die Begegnung gut im Griff, ließ mit einer taktisch disziplinierten Vorstellung die spielstarken Südamerikaner nicht zur Entfaltung kommen. Erst in den letzten 20 Minuten gab die individuelle Klasse der Brasilianer den Ausschlag.

Zuletzt hatte die deutsche Mannschaft 2007 (1:3 gegen Nigeria) und 2011 (2:3 gegen Mexiko) das Halbfinale erreicht, war dabei aber jeweils ausgeschieden. Der einzige Final-Einzug gelang bei der damals noch als U16-WM ausgetragenen Premiere. Damals gab es für die Mannschaft um Turnier-Torschützenkönig Marcel Witeczek im Endspiel ein 0:2 gegen Nigeria.

Quelle: n-tv.de