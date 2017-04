Sport

Erzgebirgler befreien sich: Braunschweig und Hannover im Gleichschritt

Im Aufstiegskampf der zweiten Fußball-Bundesliga gegen sich zwei Klubs aus Niedersachsen keine Blöße: Hannover 96 schlägt die Fortuna, Braunschweig siegt bei den Münchner Löwen. Das freut den FC Erzgebirge, der nach seinem Erfolg ein wenig klettert.

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 1:0 (1:0 )

Hannover 96 lässt im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga nicht locker. Die Niedersachsen setzten sich am 31. Spieltag mit 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch und haben drei Spieltage vor Saisonende drei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer VfB Stuttgart. Die Rheinländer geraten dagegen immer mehr in Abstiegsgefahr. Niclas Füllkrug traf schon in der Anfangsphase vor 42.800 Zuschauern per Kopf zur Führung für die Elf von Trainer André Breitenreiter (8.), die mit dem Selbstvertrauen aus sieben Partien ohne Niederlage antrat. Nach dem Blitzstart bestimmten die 96er zunächst die Partie, verloren aber nach und nach im ersten Durchgang ihren Schwung. Die Fortuna hielt nun stärker dagegen, aber es fehlte ihrem Offensivspiel an Kreativität und Präzision. Nach dem Wechsel musste Düsseldorf mehr ins Risiko gehen und agierte durchaus gefälliger, doch Hannover kam durch Waldemar Anton zur Chance auf den zweiten Treffer. Fortunas Torhüter Michael Rensing hielt sein Team mit einer tollen Reaktion im Spiel (74.) - was a, Ende allerdings nicht reichte.

FC Erzgebirge Aue - Würzburger Kickers 3:1 (3:0)

Der FC Erzgebirge Aue hat einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenverbleib vollzogen. Die Sachsen bezwangen im Kellerduell die Würzburger Kickers mit 3:1 (3:0) und kletterten auf Tabellenrang 13. Fabian Kalig (3.), Dimitri Nazarow (10./Elfmeter) und Pascal Köpke (18.) mit seinem zehnten Saisontor hatten Aue vor 9600 Zuschauern in einer stürmischen Anfangsphase in Führung gebracht. Nach der Pause kamen die Kickers besser ins Spiel, mehr als das Ehrentor durch Patrick Weihrauch (60.) sprang aber nicht heraus. Aue beschränkte sich auf das Verwalten des Vorsprungs und hatte Glück, dass die Würzburger beste Chancen ungenutzt ließen.

TSV 1860 München - Eintracht Braunschweig 0:1 (0:0)

Eintracht Braunschweig hat im Aufstiegskampf einen ganz wichtigen Sieg beim abstiegsbedrohten TSV 1860 München gefeiert. Die Niedersachsen gewannen vor 39 500 Zuschauern in der Münchner Fußball-Arena mit 1:0 (0:0). Das Siegtor für den Tabellenzweiten erzielte Angreifer Christoffer Nyman in der 55. Minute. Jan Hochscheidt verpasste mit einem Latten- und einem Pfostenschuss das 2:0 (83./87.). Die Gäste schockten die Sechziger, die vor dem Rückstand mehrfach das 1:0 vor Augen hatten, aber unter anderem durch Kapitän Kai Bülow einen Pfostentreffer verzeichneten (45.). 1860 fiel auf den Relegationsplatz zurück.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 28. Apr. 18:30 Uhr Union Berlin 2:1 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht FC St. Pauli 3:0 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht VfL Bochum 4:2 (0:2) Dynamo Dresden Spielbericht Sa., 29. Apr. 13:00 Uhr FC Nürnberg 2:3 (2:0) VfB Stuttgart Spielbericht Arminia Bielefeld 1:1 (0:0) Greuther Fürth Spielbericht Karlsruher SC 1:3 (1:1) Kaiserslautern Spielbericht So., 30. Apr. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue 3:1 (3:0) Würzburger Kickers Spielbericht Hannover 96 1:0 (1:0) Fortuna Düsseldorf Spielbericht 1860 München 0:1 (0:0) Eintracht Braunschweig Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 31 19 6 6 56:35 21 63 2. Eintracht Braunschweig 31 17 9 5 45:28 17 60 3. Hannover 96 31 17 9 5 47:31 16 60 4. Union Berlin 31 17 6 8 48:34 14 57 5. Dynamo Dresden 31 12 10 9 47:40 7 46 6. Greuther Fürth 31 12 8 11 31:36 -5 44 7. FC Heidenheim 31 10 10 11 40:36 4 40 8. VfL Bochum 31 9 13 9 38:42 -4 40 9. FC Nürnberg 31 11 6 14 43:48 -5 39 10. SV Sandhausen 31 9 11 11 39:34 5 38 11. FC St. Pauli 31 10 8 13 33:32 1 38 12. Kaiserslautern 31 9 11 11 27:30 -3 38 13. FC Erzgebirge Aue 31 9 9 13 36:48 -12 36 14. Fortuna Düsseldorf 31 8 11 12 32:36 -4 35 15. Würzburger Kickers 31 7 12 12 30:35 -5 33 16. 1860 München 31 9 6 16 33:42 -9 33 17. Arminia Bielefeld 31 7 11 13 42:52 -10 32 18. Karlsruher SC 31 4 10 17 22:50 -28 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 16 13 2 1 25:9 16 41 2. Union Berlin 16 11 3 2 29:11 18 36 3. Eintracht Braunschweig 15 11 3 1 30:15 15 36 4. VfB Stuttgart 15 11 2 2 33:14 19 35 5. Greuther Fürth 15 9 2 4 17:14 3 29 6. VfL Bochum 15 7 7 1 25:18 7 28 7. Kaiserslautern 15 7 5 3 15:7 8 26 8. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 9. 1860 München 16 7 4 5 23:19 4 25 10. Arminia Bielefeld 16 6 6 4 25:23 2 24 11. SV Sandhausen 15 6 5 4 21:12 9 23 12. FC Heidenheim 15 6 5 4 22:15 7 23 13. FC Erzgebirge Aue 16 6 4 6 20:24 -4 22 14. FC St. Pauli 16 5 6 5 19:13 6 21 15. FC Nürnberg 16 6 3 7 21:22 -1 21 16. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 17. Fortuna Düsseldorf 15 3 6 6 17:21 -4 15 18. Karlsruher SC 16 3 5 8 15:25 -10 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 16 8 4 4 23:21 2 28 2. Eintracht Braunschweig 16 6 6 4 15:13 2 24 3. Dynamo Dresden 16 6 3 7 22:22 0 21 4. Union Berlin 15 6 3 6 19:23 -4 21 5. Fortuna Düsseldorf 16 5 5 6 15:15 0 20 6. Hannover 96 15 4 7 4 22:22 0 19 7. FC Nürnberg 15 5 3 7 22:26 -4 18 8. FC Heidenheim 16 4 5 7 18:21 -3 17 9. FC St. Pauli 15 5 2 8 14:19 -5 17 10. SV Sandhausen 16 3 6 7 18:22 -4 15 11. Greuther Fürth 16 3 6 7 14:22 -8 15 12. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 13. Würzburger Kickers 15 3 4 8 16:22 -6 13 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 16 2 6 8 12:23 -11 12 16. Arminia Bielefeld 15 1 5 9 17:29 -12 8 17. 1860 München 15 2 2 11 10:23 -13 8 18. Karlsruher SC 15 1 5 9 7:25 -18 8

Quelle: n-tv.de