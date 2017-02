Sport

Sieglos-Serie hält an: Braunschweig verpasst Anschluss an Spitze

Eintracht Braunschweig kommt nach wie vor nicht richtig in Fahrt und kann in Nürnberg nur einen Punkt holen. Aue kann die Chance für einen Befreiungsschlag nicht nutzen. Düsseldorf trifft zwar erstmals seit fünf Spielen wieder, für einen Sieg reicht es aber wieder nicht.

Nürnberg – Braunschweig 1:1 (1:0)

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig wartet im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg und lässt im Aufstiegsrennen wertvolle Punkte liegen. Der Herbstmeister kam zum Auftakt des 20. Spieltages beim 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und hat nun schon seit rund zwei Monaten nicht mehr dreifach gepunktet. Mit 36 Zählern steht Braunschweig auf dem zweiten Rang hinter dem VfB Stuttgart (38), am Montagabend kann Hannover 96 (35) im Spiel gegen den VfL Bochum vorbeiziehen. Nürnberg (29 Punkte) liegt im Tabellenmittelfeld.

Christoffer Nyman (23.) brachte die Eintracht in Führung, Abdelhamid Sabiri (53.) erzielte den Nürnberger Ausgleich. Vor 23.152 Zuschauern begann Braunschweig dabei wie ein Aufstiegskandidat. Trainer Torsten Lieberknecht hatte sein Team nach der jüngsten Niederlage beim Schlusslicht FC St. Pauli (1:2) auf gleich sieben Positionen umgestellt, den Spielfluss hemmte das nicht.

Onel Hernandez setzte schon in der dritten Minute einen Heber nur knapp neben das Nürnberger Tor, Nyman (21.) traf zudem die Latte. Nur Augenblicke später spielte Hernandez sich im Strafraum stark frei und legte quer auf seinen Sturmpartner, Nyman musste nur noch vollenden. In der Folge fanden die Nürnberger jedoch immer besser ins Spiel, Sabiris Ausgleich von der Strafraumgrenze war verdient. Der Club wurde nun spielerisch immer stärker, Braunschweig lauerte im weiteren Verlauf vor allem auf Konter.

Düsseldorf – Kaiserslautern 1:1 (0:0)

Auch die Sieglos-Serie von Fortuna Düsseldorf hält an. Düsseldorf kam gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Es war das siebte sieglose Spiel in Folge für die Fortuna. Immerhin gelang den Düsseldorfern erstmals seit fünf Spielen wieder ein Tor: Marcell Sobottka glich zum 1:1 (59. Minute) aus, nachdem zuvor der eingewechselte Robert Glatzel (54.) die bis dahin schwachen Gäste in Führung gebracht hatte. Nach einer trostlosen ersten Hälfte wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal spannend, aber beiden Mannschaften gelang kein weiterer Treffer. "Es hätten auch drei Punkte werden können, deshalb bin ich nicht ganz zufrieden", sagte FCK-Torschütze Glatzel nach der Partie bei Sky.

Aue – Fürth 0:0

Der FC Erzgebirge Aue hat den dritten Heimsieg und den Sprung aus dem Tabellenkeller verpasst. Die Sachsen kamen gegen die SpVgg Greuther Fürth nur zu einem torlosen Unentschieden und bleiben als Tabellen-17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Zwar feierte Winterneuzugang Albert Bunjaku vor 6500 Zuschauern sein Startelfdebüt, doch ihm fehlte es wie seinen Mitspielern an Durchschlagskraft. In der 84. Minute rettete Fürth-Keeper Balazs Megyeri das Remis. Aue begann kämpferisch, fand aber kaum spielerische Mittel. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste stärker. Doch es mangelte auf beiden Seiten an Torchancen. "Wir haben einfach gespielt, ein gutes Spiel gemacht. Aber wir hatten wieder nicht die Durchschlagskraft", sagte Aue-Keeper Martin Männel bei Sky.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Feb. 18:30 Uhr FC Nürnberg 1:1 (0:1) Eintracht Braunschweig Spielbericht FC Erzgebirge Aue 0:0 (0:0) Greuther Fürth Spielbericht Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Sa., 11. Feb. 13:00 Uhr Würzburger Kickers -:- FC Heidenheim 1860 München -:- Karlsruher SC So., 12. Feb. 13:30 Uhr Union Berlin -:- Arminia Bielefeld FC St. Pauli -:- Dynamo Dresden VfB Stuttgart -:- SV Sandhausen Mo., 13. Feb. 20:15 Uhr Hannover 96 -:- VfL Bochum « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 19 12 2 5 33:21 12 38 2. Eintracht Braunschweig 20 10 6 4 32:22 10 36 3. Hannover 96 19 10 5 4 33:23 10 35 4. Union Berlin 19 9 5 5 28:21 7 32 5. Dynamo Dresden 19 8 7 4 27:21 6 31 6. SV Sandhausen 19 8 6 5 28:17 11 30 7. FC Heidenheim 19 8 5 6 28:19 9 29 8. FC Nürnberg 20 8 5 7 35:34 1 29 9. Würzburger Kickers 19 7 7 5 23:17 6 28 10. Fortuna Düsseldorf 20 6 8 6 21:22 -1 26 11. Greuther Fürth 20 7 4 9 22:30 -8 25 12. Kaiserslautern 20 5 8 7 13:17 -4 23 13. VfL Bochum 19 5 8 6 26:31 -5 23 14. 1860 München 19 5 4 10 23:28 -5 19 15. Karlsruher SC 19 3 9 7 15:24 -9 18 16. Arminia Bielefeld 19 4 5 10 23:34 -11 17 17. FC Erzgebirge Aue 20 4 5 11 19:35 -16 17 18. FC St. Pauli 19 3 5 11 13:26 -13 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 10 8 1 1 22:11 11 25 2. Hannover 96 9 7 1 1 15:6 9 22 3. VfB Stuttgart 9 7 0 2 20:8 12 21 4. FC Heidenheim 10 6 2 2 17:7 10 20 5. Union Berlin 9 5 3 1 16:7 9 18 6. SV Sandhausen 10 5 3 2 15:7 8 18 7. Dynamo Dresden 10 4 5 1 16:11 5 17 8. VfL Bochum 9 4 5 0 16:12 4 17 9. Würzburger Kickers 10 4 4 2 11:6 5 16 10. Kaiserslautern 10 4 4 2 8:5 3 16 11. Greuther Fürth 10 5 1 4 13:14 -1 16 12. Arminia Bielefeld 10 4 3 3 15:15 0 15 13. 1860 München 9 4 2 3 14:12 2 14 14. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 13:13 0 13 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. Karlsruher SC 10 2 4 4 10:15 -5 10 17. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 18. FC St. Pauli 9 1 4 4 7:11 -4 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. FC Nürnberg 10 5 2 3 21:20 1 17 2. VfB Stuttgart 10 5 2 3 13:13 0 17 3. Dynamo Dresden 9 4 2 3 11:10 1 14 4. Union Berlin 10 4 2 4 12:14 -2 14 5. Hannover 96 10 3 4 3 18:17 1 13 6. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 8:9 -1 13 7. SV Sandhausen 9 3 3 3 13:10 3 12 8. Würzburger Kickers 9 3 3 3 12:11 1 12 9. Eintracht Braunschweig 10 2 5 3 10:11 -1 11 10. FC Heidenheim 9 2 3 4 11:12 -1 9 11. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9 12. Karlsruher SC 9 1 5 3 5:9 -4 8 13. FC Erzgebirge Aue 10 2 2 6 10:18 -8 8 14. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 15. FC St. Pauli 10 2 1 7 6:15 -9 7 16. VfL Bochum 10 1 3 6 10:19 -9 6 17. 1860 München 10 1 2 7 9:16 -7 5 18. Arminia Bielefeld 9 0 2 7 8:19 -11 2

Quelle: n-tv.de