Sport

Kein Sieg ohne sein Führungstor: Burgstaller hat Schalke abhängig gemacht

Sieben Wochen spielt Guido Burgstaller erst für den FC Schalke 04 - doch schon jetzt ist er unverzichtbar für den Fußball-Bundesligisten. Seine beeindruckende Führungstorstatistik ruft nun auch Nationaltrainer Marcel Koller aus dessen Nominierungs-Lethargie.

Sechs Tore in zwölf Pflichtspielen, schon vier Siegtreffer - Winter-Schnäppchen Guido Burgstaller ist für den FC Schalke 04 jeden Cent wert. In nur sieben Wochen hat sich der ehemalige Nürnberger Zweitliga-Torjäger zum Transfer-Volltreffer für Königsblau entwickelt. "Ich bin froh, dass wir nicht in die Weite geschaut haben, sondern in der Nähe fündig geworden sind", sagte Trainer Markus Weinzierl nach dem 3:0 (3:0) gegen den FC Augsburg. Gegen die Schwaben hatte der Österreicher, im Winter für 1,5 Millionen Euro verpflichtet, zum vierten Mal das 1:0 für Schalke erzielt - zum vierten Mal siegten die Gelsenkirchener.

In der Bundesliga und in der Europa League hat Weinzierls Team in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen, wenn Burgstaller es nicht in Führung brachte. Der 27-Jährige ist in einer schwierigen Phase Schalkes Lebensversicherung. Ohne seine Siegtreffer stünden die Königsblauen auf dem Relegationsplatz. Auch im deutschen Duell in der Europa League ruhen die Hoffnungen auf dem Kärntner. Mindestens ein Tor benötigen die Schalker im Rückspiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1 und im Liveticker bei n-tv.de) bei Borussia Mönchengladbach, um das Viertelfinale zu erreichen. Schon beim 1:1 im Hinspiel traf lediglich Burgstaller.

"Die Mitspieler haben andere Qualitäten"

"Ich mache nicht so viel anders als in der zweiten Liga", sagte der Schalker Matchwinner nach seinem Doppelpack gegen Augsburg. "Aber die Mitspieler haben jetzt andere Qualitäten. Du kriegst den Ball genau in den Lauf, genau vor die Füße." Schon in Nürnberg hatte der Österreicher seinen Torriecher unter Beweis gestellt - mit 33 Treffern in 63 Zweitligaspielen. Für Nationaltrainer Marcel Koller waren sie aber kein Grund, den Stürmer zu berücksichtigen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren durfte Burgstaller unter der Regie des Schweizers lediglich in zwei unbedeutenden Testspielen insgesamt 70 Minuten für Österreich spielen.

Die Bundesliga-Tore allerdings scheinen Koller nun überzeugt zu haben. Der Schweizer stellte dem Neu-Schalker ein Comeback in der Nationalelf in Aussicht. "Jetzt macht er es auch bei Schalke sehr gut und wird eventuell wieder seine Chance bekommen", sagte Koller, der Burgstaller als Allrounder im Angriff sieht: "Wir trauen ihm nicht nur die Position in der Sturmmitte, sondern alle offensiven Posten zu." Seit seinem Debüt im Februar 2012 hat es der Kärntner insgesamt lediglich auf neun Länderspiele mit 278 Einsatzminuten gebracht - nicht einmal durfte er die gesamten 90 Minuten auf dem Feld bleiben.

Am Sonntag auf Schalke musste Burgstaller zwar auch schon vor dem Abpfiff vom Platz, doch diesmal genoss er es: Die knapp 60.000 Zuschauer feierten ihn mit Standing Ovations und Sprechchören. "Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper", sagte er. Rundum zufrieden mit seinem Wintereinkauf dürfte Sportvorstand Christian Heidel sein. Ausgerechnet der preiswerteste Transfer der Saison schlug am besten ein. Burgstallers Marktwert ist laut Transfermarkt.de schon auf drei Millionen Euro gestiegen.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 10. Mär. 20:30 Uhr Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Werder Bremen Spielbericht Sa., 11. Mär. 15:30 Uhr Bayern München 3:0 (2:0) Eintracht Frankfurt Spielbericht Hertha BSC 2:1 (1:0) Borussia Dortmund Spielbericht RB Leipzig 0:1 (0:1) VfL Wolfsburg Spielbericht SV Darmstadt 2:1 (2:1) FSV Mainz Spielbericht SC Freiburg 1:1 (0:0) 1899 Hoffenheim Spielbericht Sa., 11. Mär. 18:30 Uhr FC Ingolstadt 2:2 (1:1) 1. FC Köln Spielbericht So., 12. Mär. 15:30 Uhr FC Schalke 3:0 (3:0) FC Augsburg Spielbericht So., 12. Mär. 17:30 Uhr Hamburger SV 2:1 (1:1) Borussia M'gladbach Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 24 15 4 5 43:25 18 49 3. Borussia Dortmund 24 12 7 5 53:27 26 43 4. 1899 Hoffenheim 24 10 12 2 45:25 20 42 5. Hertha BSC 24 12 4 8 32:26 6 40 6. Eintracht Frankfurt 24 10 5 9 26:27 -1 35 7. 1. FC Köln 24 8 10 6 33:27 6 34 8. SC Freiburg 24 10 4 10 31:41 -10 34 9. Borussia M'gladbach 24 9 5 10 30:33 -3 32 10. Bayer Leverkusen 24 9 4 11 37:39 -2 31 11. FC Schalke 24 8 6 10 31:27 4 30 12. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 13. FC Augsburg 24 7 7 10 23:33 -10 28 14. VfL Wolfsburg 24 7 5 12 22:34 -12 26 15. Werder Bremen 24 7 5 12 31:44 -13 26 16. Hamburger SV 24 7 5 12 24:46 -22 26 17. FC Ingolstadt 24 5 4 15 23:41 -18 19 18. SV Darmstadt 24 4 3 17 17:46 -29 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 4. Borussia Dortmund 11 8 3 0 28:7 21 27 5. 1899 Hoffenheim 12 7 5 0 27:11 16 26 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 8. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 9. Eintracht Frankfurt 11 6 3 2 17:11 6 21 10. 1. FC Köln 11 5 5 1 15:8 7 20 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 15. Werder Bremen 12 4 1 7 15:18 -3 13 16. FC Augsburg 12 3 4 5 12:19 -7 13 17. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 12 6 3 3 21:14 7 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 11 4 1 6 16:20 -4 13 10. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 11. SC Freiburg 12 3 3 6 16:24 -8 12 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Ingolstadt 12 3 1 8 11:20 -9 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 12 2 3 7 11:20 -9 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 11 0 0 11 4:26 -22 0

Quelle: n-tv.de