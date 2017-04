Sport

Rückschlag für Klopps Liverpool: Chelsea eilt Richtung Meisterschaft

Während die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp einen sicher geglaubten Sieg noch verspielt, machen Tottenham und Chelsea ihre Sache besser: Die beiden Londoner Stadtrivalen siegen und wahren den Vorsprung auf den ersten beiden Tabellenplätzen.

Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Die Blues siegten im Spitzenspiel am Mittwoch gegen Manchester City dank Matchwinner Eden Hazard 2:1 (2:1) und liegen damit weiter sieben Punkte vor Verfolger Tottenham Hotspur, der glücklich mit 3:1 (0:1) bei Swansea City gewann. Jürgen Klopp musste dagegen mit dem FC Liverpool beim 2:2 (1:1) gegen den AFC Bournemouth einen Rückschlag einstecken, bleibt aber Tabellendritter. Drei Punkte sicherte sich der FC Arsenal, nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg gab es ein 3:0 (0:0) im Londoner Derby gegen West Ham United. Mesut Özil erzielte dabei den Führungstreffer.

Nach dem 1:2 gegen Crystal Palace meldete sich Chelsea gegen Pep Guardiolas City-Elf eindrucksvoll zurück. Insbesondere Hazard drehte mit zwei Toren (10. und 35.) mächtig auf. Das zwischenzeitliche 1:1 für Manchester erzielte Kun Aguero (26.). Leroy Sane kam bei City über 85 Minuten zum Einsatz.

Eine furiose Schlussphase legten die Spurs in Swansea hin. Bis zur 88. Minuten lag Tottenham im Hintertreffen, ehe Dele Alli, der Ex-Leverkusener Heung-Min Son und Christian Erikson das Spiel noch drehten.

In prächtiger Verfassung präsentierte sich auch Özil, der das erste Tor selbst (58.) schoss und das zweite für Theo Walcott (68.) vorbereitete. Das 3:0 markierte Olivier Giroud (88.). Neben Özil kam auch sein deutsche Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi zum Einsatz.

Liverpool verspielte in der Schlussphase zwei Punkte, als Bournemouth durch Joshua King zum Ausgleich kam (87.). Die Gäste waren durch Benik Afobe (7.) in Führung gegangen, Coutinho und Divock Origi (59.) drehten zwischenzeitlich das Spiel.

Quelle: n-tv.de