Schweini zum Jahresende auf der Bank: Chelsea thront souverän an der Spitze

Im letzten Spiel des Jahres bleibt der FC Chelsea seiner Linie treu: Gegen Stoke City fährt der Tabellenführer den 13. Sieg in Folge ein. Auch Manchester United setzt seine Siegesserie fort. Robert Huth und Meister Leicester City verschaffen sich etwas Luft.

Bastian Schweinsteigers Hoffnungen auf einen versöhnlichen Jahresausklang haben sich zu Silvester nicht erfüllt. Zwar gehörte der Weltmeister bei Manchester Uniteds mühevollem 2:1 (0:0) gegen den FC Middlesbrough zum Kader des englischen Fußball-Rekordmeisters, kam allerdings beim fünften Sieg der Red Devils in Folge erneut nicht zu seinem Saisondebüt in der Premier League.

Obwohl es für ManUnited das zehnte Spiel ohne Niederlage nacheinander war, konnte die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho seinen Rückstand auf die Tabellenspitze jedoch nicht verkürzen. Der FC Chelsea liegt nach dem 13. Sieg in Folge weiter 13 Punkte vor Manchester auf Platz sechs. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich 4:2 (1:0) gegen Stoke City durch.

Die Blues behaupteten damit auch ihr komfortables Polster auf ihre schärfsten Verfolger. Im Topspiel des 19. Spieltags trifft am Abend der Tabellenzweite aus Liverpool auf die Nummer drei, Manchester City.

Erfolgserlebnis für Leicester

Mit einem Erfolgserlebnis gehen auch der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth und seine Kollegen von Leicester City ins neue Jahr. Der Titelverteidiger gewann 1:0 (1:0) gegen West Ham United und beendete seine Negativserie von nur einem Punkt aus den vorherigen drei Spielen. In der Tabelle verschaffte sich Leicester durch den Sieg etwas Abstand auf die Gefahrenzone.

Am Tabellenende konnte Schlusslicht Swansea City auch nach der Entlassung von Trainer Bob Bradley keine Trendwende herbeiführen. Die Waliser kassierten im ersten Spiel ohne den US-Coach auf der Bank gegen Bournemouth eine herbe 0:3 (0:2)-Heimpleite und muss mit der Roten Laterne in der Hand Silvester feiern. Im Mittelfeld-Duell siegte West Bromwich Albion 2:1 (1:1) in Southampton. Burnley siegte gegen den Sunderland 4:1 (1:0).

Der FC Arsenal, Klub des Weltmeister-Trios Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker, spielt erst am Neujahrstag gegen Crystal Palace. Der FC Watford trifft außerdem auf Tottenham Hotspur.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Fr., 30. Dez. 21:00 Uhr Hull City 2:2 (1:1) Everton Spielbericht Sa., 31. Dez. 16:00 Uhr Burnley 4:1 (1:0) Sunderland Spielbericht Chelsea 4:2 (1:0) Stoke City Spielbericht Leicester City 1:0 (1:0) West Ham United Spielbericht Manch. United 2:1 (0:0) Middlesbrough Spielbericht Southampton 1:2 (1:1) Bromwich Albion Spielbericht Swansea City 0:3 (0:2) Bournemouth Spielbericht Sa., 31. Dez. 18:30 Uhr Liverpool 1:0 (1:0) Manchester City Spielbericht So., 01. Jan. 14:30 Uhr Watford -:- Tottenham Hotspur So., 01. Jan. 17:00 Uhr Arsenal -:- Crystal Palace « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 16 1 2 42:13 29 49 2. Liverpool 19 13 4 2 46:21 25 43 3. Manchester City 19 12 3 4 39:21 18 39 4. Arsenal 18 11 4 3 39:19 20 37 5. Tottenham Hotspur 18 10 6 2 33:13 20 36 6. Manch. United 19 10 6 3 29:19 10 36 7. Everton 19 7 6 6 25:23 2 27 8. Bromwich Albion 19 7 5 7 25:23 2 26 9. Southampton 19 6 6 7 19:22 -3 24 10. Bournemouth 19 7 3 9 26:31 -5 24 11. Burnley 19 7 2 10 21:29 -8 23 12. Watford 18 6 4 8 22:30 -8 22 13. West Ham United 19 6 4 9 23:33 -10 22 14. Stoke City 19 5 6 8 22:32 -10 21 15. Leicester City 19 5 5 9 24:31 -7 20 16. Middlesbrough 19 4 6 9 17:22 -5 18 17. Crystal Palace 18 4 4 10 29:33 -4 16 18. Sunderland 19 4 2 13 17:35 -18 14 19. Hull City 19 3 4 12 16:41 -25 13 20. Swansea City 19 3 3 13 21:44 -23 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 10 9 0 1 28:6 22 27 2. Liverpool 9 7 2 0 26:7 19 23 3. Tottenham Hotspur 9 7 2 0 19:5 14 23 4. Burnley 11 7 1 3 19:11 8 22 5. Arsenal 9 6 2 1 19:10 9 20 6. Manch. United 10 5 4 1 16:8 8 19 7. Manchester City 9 5 3 1 17:9 8 18 8. Leicester City 10 5 3 2 16:10 6 18 9. Everton 9 4 4 1 12:7 5 16 10. Bournemouth 9 5 1 3 16:12 4 16 11. Southampton 10 4 3 3 10:11 -1 15 12. Bromwich Albion 9 4 2 3 16:13 3 14 13. Watford 9 4 2 3 14:13 1 14 14. West Ham United 9 4 2 3 9:14 -5 14 15. Stoke City 9 3 3 3 11:13 -2 12 16. Middlesbrough 9 3 1 5 9:10 -1 10 17. Sunderland 9 3 1 5 11:15 -4 10 18. Hull City 10 2 3 5 11:20 -9 9 19. Swansea City 10 2 2 6 14:23 -9 8 20. Crystal Palace 9 2 1 6 12:13 -1 7 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 9 7 1 1 14:7 7 22 2. Manchester City 10 7 0 3 22:12 10 21 3. Liverpool 10 6 2 2 20:14 6 20 4. Arsenal 9 5 2 2 20:9 11 17 5. Manch. United 9 5 2 2 13:11 2 17 6. Tottenham Hotspur 9 3 4 2 14:8 6 13 7. Bromwich Albion 10 3 3 4 9:10 -1 12 8. Everton 10 3 2 5 13:16 -3 11 9. Southampton 9 2 3 4 9:11 -2 9 10. Crystal Palace 9 2 3 4 17:20 -3 9 11. Stoke City 10 2 3 5 11:19 -8 9 12. Middlesbrough 10 1 5 4 8:12 -4 8 13. West Ham United 10 2 2 6 14:19 -5 8 14. Bournemouth 10 2 2 6 10:19 -9 8 15. Watford 9 2 2 5 8:17 -9 8 16. Swansea City 9 1 1 7 7:21 -14 4 17. Sunderland 10 1 1 8 6:20 -14 4 18. Hull City 9 1 1 7 5:21 -16 4 19. Leicester City 9 0 2 7 8:21 -13 2 20. Burnley 8 0 1 7 2:18 -16 1

Quelle: n-tv.de