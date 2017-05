Sport

Kampf um Champions-League-Plätze: City bleibt auf Kurs, Arsenal wahrt Chance

Durch einen Sieg im Nachholspiel hat Manchester City beste Voraussetzungen, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren. Auch der FC Arsenal darf noch hoffen, die Londoner sind allerdings auf einen Patzer von Liverpool angewiesen.

Manchester City hat sich vor dem Saisonfinale in der englischen Fußball-Premier League eine gute Ausgangsposition im Kampf um den direkten Einzug in die Champions League verschafft. Das Team von Pep Guardiola setzte sich am Dienstagabend im Nachholspiel gegen West Bromwich Albion verdient 3:1 (2:0) durch. Manchester zog in der Tabelle am FC Liverpool (73 Punkte) vorbei und ist nun mit 75 Zählern Dritter. Die Treffer für manchester erzielten Gabriel Jesus (27.), der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne (29.) und Yaya Touré (57.). Hal Robson-Kanu (87.) traf für die Gäste.

Auch der FC Arsenal wahrte seine Chance auf die Champions League. Die Mannschaft um die deutschen Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi gewann gegen den AFC Sunderland 2:0 (0:0). Die Treffer erzielte der von etlichen Klubs umworbene Chilene Alexis Sanchez (72./81.).

Die Londoner taten sich fast die gesamte Spielzeit gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten schwer. Vor dem letzten Spieltag am Sonntag rückte Arsenal als Tabellenfünfter bis auf einen Zähler an den FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp heran. Die Liverpooler stehen noch auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Mi., 08. Mär. 21:00 Uhr Manchester City 0:0 (0:0) Stoke City Spielbericht Sa., 11. Mär. 16:00 Uhr Bournemouth 3:2 (1:1) West Ham United Spielbericht Everton 3:0 (2:0) Bromwich Albion Spielbericht Hull City 2:1 (0:0) Swansea City Spielbericht So., 12. Mär. 17:00 Uhr Liverpool 2:1 (1:1) Burnley Spielbericht Mi., 26. Apr. 20:45 Uhr Arsenal 1:0 (0:0) Leicester City Spielbericht Middlesbrough 1:0 (1:0) Sunderland Spielbericht Mi., 26. Apr. 21:00 Uhr Crystal Palace 0:1 (0:0) Tottenham Hotspur Spielbericht Mo., 15. Mai. 21:00 Uhr Chelsea 4:3 (2:1) Watford Spielbericht Mi., 17. Mai. 20:45 Uhr Southampton -:- Manch. United « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 37 29 3 5 80:32 48 90 2. Tottenham Hotspur 36 24 8 4 73:24 49 80 3. Manchester City 37 22 9 6 75:39 36 75 4. Liverpool 37 21 10 6 75:42 33 73 5. Arsenal 37 22 6 9 74:43 31 72 6. Manch. United 36 17 14 5 52:29 23 65 7. Everton 37 17 10 10 61:41 20 61 8. Southampton 36 12 9 15 41:47 -6 45 9. Bromwich Albion 37 12 9 16 42:49 -7 45 10. Bournemouth 37 12 9 16 54:66 -12 45 11. Leicester City 36 12 7 17 46:56 -10 43 12. West Ham United 37 11 9 17 45:63 -18 42 13. Crystal Palace 37 12 5 20 50:61 -11 41 14. Stoke City 37 10 11 16 40:56 -16 41 15. Burnley 37 11 7 19 38:53 -15 40 16. Watford 37 11 7 19 40:63 -23 40 17. Swansea City 37 11 5 21 43:69 -26 38 18. Hull City 37 9 7 21 36:73 -37 34 19. Middlesbrough 37 5 13 19 27:50 -23 28 20. Sunderland 37 6 6 25 28:64 -36 24 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 19 17 2 0 47:9 38 53 2. Chelsea 18 16 0 2 50:16 34 48 3. Everton 19 13 4 2 42:16 26 43 4. Arsenal 18 13 3 2 36:15 21 42 5. Manchester City 19 11 7 1 37:17 20 40 6. Liverpool 18 11 5 2 42:18 24 38 7. Leicester City 17 10 3 4 29:18 11 33 8. Burnley 18 10 3 5 25:18 7 33 9. Manch. United 18 7 10 1 24:12 12 31 10. Bournemouth 19 9 4 6 35:29 6 31 11. Bromwich Albion 19 9 2 8 27:22 5 29 12. Watford 18 8 4 6 25:24 1 28 13. Hull City 18 8 4 6 27:28 -1 28 14. Stoke City 19 7 6 6 24:24 0 27 15. West Ham United 19 7 4 8 19:31 -12 25 16. Swansea City 18 7 3 8 25:33 -8 24 17. Southampton 17 6 5 6 17:20 -3 23 18. Crystal Palace 19 6 2 11 24:25 -1 20 19. Middlesbrough 19 4 6 9 17:23 -6 18 20. Sunderland 19 3 5 11 16:34 -18 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 19 13 3 3 30:16 14 42 2. Manchester City 18 11 2 5 38:22 16 35 3. Liverpool 19 10 5 4 33:24 9 35 4. Manch. United 18 10 4 4 28:17 11 34 5. Arsenal 19 9 3 7 38:28 10 30 6. Tottenham Hotspur 17 7 6 4 26:15 11 27 7. Southampton 19 6 4 9 24:27 -3 22 8. Crystal Palace 18 6 3 9 26:36 -10 21 9. Everton 18 4 6 8 19:25 -6 18 10. West Ham United 18 4 5 9 26:32 -6 17 11. Bromwich Albion 18 3 7 8 15:27 -12 16 12. Stoke City 18 3 5 10 16:32 -16 14 13. Bournemouth 18 3 5 10 19:37 -18 14 14. Swansea City 19 4 2 13 18:36 -18 14 15. Watford 19 3 3 13 15:39 -24 12 16. Middlesbrough 18 1 7 10 10:27 -17 10 17. Sunderland 18 3 1 14 12:30 -18 10 18. Leicester City 19 2 4 13 17:38 -21 10 19. Burnley 19 1 4 14 13:35 -22 7 20. Hull City 19 1 3 15 9:45 -36 6

Quelle: n-tv.de