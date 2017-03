Sport

2. Bundesliga im Überblick: "Club" siegt wieder, FCK duselt und kriselt

Neuer Trainer, neues Glück: Mit Michael Köllner an der Seitenlinie klappt es für den 1. FC Nürnberg wieder mit einem Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga, auf Kosten von Bielefeld. Keinen Sieger gibt es in Kaiserslautern, der trotzdem Glück braucht. Fürth in Sandhausen auch.

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

Der 1. FC Nürnberg hat unter seinem neuen Trainer Michael Köllner die Trendwende in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die gleich auf sechs Positionen umgebauten Franken bezwangen Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) und feierten nach drei Niederlagen in Serie wieder einen Sieg. Wie schon in der Hinrunde erwies sich für den diesmal solide auftretenden "Club" das harmlose Schlusslicht als dankbarer Aufbaugegner. Fünf Tage nach der Trennung von Coach Alois Schwartz schoss Ondrej Petrak (35.) die Nürnberger vor 24.324 Zuschauern mit seinem ersten Saisontor auf Position neun der Tabelle.

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern kann sich weiter nicht von den Abstiegsrängen absetzen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim spielte der viermalige deutsche Meister nur 1:1 (0:0). Ein Eigentor von Norman Theuerkauf in der 76. Minute rettete dem FCK wenigstens einen Punkt. Arne Feick hatte die Gäste zehn Minuten zuvor in Führung gebracht (66.). 24.022 Zuschauer sahen ein schwaches Spiel, in dem die Pfälzer in der 26. Minute eine gute Kopfballchance durch Robert Glatzel hatte, ansonsten aber viel zu ungefährlich waren. Heidenheim konzentrierte sich auf die Defensive und verpasste am Ende den zweiten Rückrunden-Sieg.

SV Sandhausen - Greuther Fürth 1:1 (1:0)

Dank eines späten Kopfballtreffers von Serdar Dursun hat die SpVgg Greuther Fürth das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage überstanden. Wenige Minuten vor dem Ende erzielte Dursun (88.) das Tor zum 1:1 (0:1)-Endstand beim SV Sandhausen. Zuvor hatte Moritz Kuhn (14.) die Gastgeber vor 4813 Zuschauern mit einem herrlichen Freistoßtreffer aus fast 30 Metern in Führung gebracht. Nach dem späten Ausgleich bleibt der SVS auch im fünften Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Beide Klubs verharren nach dem Remis im Mittelfeld der Tabelle.

