2. Bundesliga im Überblick: "Club" stoppt Union, Regensburg spektakelt

Geführt, zurückgelegen, spektakulär triumphiert: Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg feiert einen wilden Sieg in Ingolstadt und verlängert den Zweitliga-Horror für den FCI. Union Berlin fehlen in Nürnberg nur Minuten zur Tabellenführung. Holstein Kiel siegt historisch.

1. FC Nürnberg - Union Berlin 2:2 (0:0)

Hanno Behrens hat dem 1. FC Nürnberg im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga ein verdientes Unentschieden gegen Union Berlin gerettet und dem Hauptstadtklub die Tabellenführung verdorben. Der Mittelfeldspieler traf in der 90. Minute zum 2:2 (0:0) und glich damit zum zweiten mal einen Rückstand für den couragierten und leidenschaftlich kämpfenden Club aus. Simon Hedlund (46.) und Sebastian Polter (66.) hatte die Gäste zweimal in Führung gebracht, Cedric Teuchert zwischenzeitlich zum ersten Mal ausgeglichen (55.). Berlin beendete das Spiel nach einer Roten Karte für Grischa Prömel (90.+3) in Unterzahl.

FC Ingolstadt - Jahn Regensburg 2:4 (0:1)

Die Torflaute gestoppt, doch das Derby verloren: Der weiterhin punktlose FC Ingolstadt hat seinen Albtraum-Start fortgesetzt und wartet auch nach dem 3. Spieltag auf das dringend benötigte Erfolgserlebnis. Der Bundesliga-Absteiger verlor gegen den Lokalrivalen Jahn Regensburg 2:4 (0:1) und steckt weiter im Tabellenkeller fest. Aufsteiger Regensburg feierte derweil dank einer couragierten Leistung den ersten Saisonsieg. Joshua Mees (27.) brachte Jahn Regensburg nach einem kapitalen Aussetzer der Ingolstädter Hintermannschaft in Führung. Nach der Pause erzielten Sonny Kittel (52.) und Marvin Matip (57.) die erlösenden ersten Saisontore für Ingolstadt, doch Jann George (73./79.) drehte das Spiel erneut. Jonas Nietfeld (90.+3) sorgte für den Schlusspunkt.

Holstein Kiel - Greuther Fürth 3:1 (2:1)

Aufsteiger Holstein Kiel hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Am 3. Spieltag setzten sich die Störche gegen die SpVgg Greuther Fürth verdient mit 3:1 (2:1) durch. Während die Kieler mit nun vier Punkten einen guten Start in die Saison hingelegt haben, müssen die Fürther weiter auf ihren ersten Zähler warten und hängen im Tabellenkeller fest. Dabei ging Fürth sogar zunächst durch Jürgen Gjasula (12.) in Führung, ehe Kiel durch einen Doppelschlag von Marvin Ducksch (25.) und Dominik Schmidt (32.) das Spiel drehte und damit die gute Leistung vom 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig bestätigte. Dominick Drexler erhöhte per Foulelfmeter (76.) zum Endstand und machte den ersten Zweitliga-Sieg für Kiel seit 1981 perfekt. Zuvor war er von Khaled Narey gefoult worden.

Quelle: n-tv.de