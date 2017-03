Sport

Hannover setzt auf Schalke-Power: Coach Stendel fliegt, Breitenreiter übernimmt

Der Absturz auf Platz vier der 2. Fußball-Bundesliga kostet Daniel Stendel den Job. Weil sein Klub den unbedingt angestrebten Wiederaufstieg in Gefahr sieht, wird der Trainer entlassen und durch einen prominenten Nachfolger ersetzt.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 setzt mitten im Aufstiegsrennen auf einen kompletter Neuanfang und hat zwei Tage nach dem 0:0 beim FC St. Pauli und dem dadurch verbundenen Rutsch auf Tabellenplatz vier Trainer Daniel Stendel entlassen. Nachfolger wird der seit Saisonbeginn auf ein neues Engagement wartende André Breitenreiter, mit dem Sportchef Horst Heldt bereits bei Schalke 04 zusammengearbeitet hatte.

"Hannover 96 hat in dieser Saison ein Ziel: der direkte Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Diesem Ziel müssen wir alle Entscheidungen unterordnen", ließ Heldt ausrichten. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sahen uns nach den Ergebnissen und den Auftritten der Mannschaft in den letzten Wochen aber zu diesem Schritt gezwungen."

Der Zeitpunkt der Trennung sei für den Klub eine logische Konsequenz des Spielplans. "Der neue Trainer hat in der Länderspielpause nun zwei Wochen Zeit, die Mannschaft auf das Heimspiel gegen Union Berlin vorzubereiten. Daniel Stendel danken wir herzlich für seine geleistete Arbeit", sagte Heldt weiter. Neben Stendel wird auch Ko-Trainer Markus Gellhaus freigestellt.

Stendel war am 4. April 2016 beim damaligen Bundesligisten auf den entlassenen Trainer Thomas Schaaf gefolgt. Nach seinem Start als Interimscoach wurde der Ex-Profi 22 Tage später zum Cheftrainer ernannt. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2018. Vor dieser Zweitliga-Spielzeit galt 96 neben dem VfB Stuttgart als großer Aufstiegs-Favorit. Nach einer ordentlichen Hinrunde mit Platz zwei kamen die Norddeutschen in diesem Jahr schwer in Tritt und gewannen lediglich vier von acht Partien. Erst vor zwei Wochen hatte sich der ambitionierte Zweitligist aus Niedersachsen von Sport-Geschäftsführer Martin Bader und dem Sportlichen Leiter Christian Möckel getrennt - und Horst Heldt als Nachfolger eingesetzt.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 18:30 Uhr Arminia Bielefeld 2:0 (0:0) Kaiserslautern Spielbericht Eintracht Braunschweig 3:2 (1:1) FC Heidenheim Spielbericht 1860 München 2:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht Sa., 18. Mär. 13:00 Uhr FC St. Pauli 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht Greuther Fürth 1:0 (1:0) VfB Stuttgart Spielbericht So., 19. Mär. 13:30 Uhr Karlsruher SC 0:3 (0:2) Fortuna Düsseldorf Spielbericht Dynamo Dresden 2:0 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Mo., 20. Mär. 20:15 Uhr Union Berlin -:- FC Nürnberg « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 25 15 4 6 41:26 15 49 2. Union Berlin 24 14 5 5 39:24 15 47 3. Eintracht Braunschweig 25 13 8 4 40:27 13 47 4. Hannover 96 25 13 7 5 40:29 11 46 5. Dynamo Dresden 25 11 8 6 39:29 10 41 6. Greuther Fürth 25 10 6 9 27:32 -5 36 7. FC Heidenheim 25 9 8 8 36:27 9 35 8. Fortuna Düsseldorf 25 8 9 8 27:26 1 33 9. SV Sandhausen 25 8 8 9 32:28 4 32 10. FC Nürnberg 24 9 5 10 36:38 -2 32 11. VfL Bochum 25 7 10 8 33:38 -5 31 12. Würzburger Kickers 25 7 8 10 26:28 -2 29 13. 1860 München 25 8 4 13 30:35 -5 28 14. Kaiserslautern 25 6 10 9 20:25 -5 28 15. FC St. Pauli 25 6 7 12 24:30 -6 25 16. Arminia Bielefeld 25 5 8 12 31:43 -12 23 17. FC Erzgebirge Aue 25 5 8 12 25:43 -18 23 18. Karlsruher SC 25 4 9 12 19:37 -18 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 2. Hannover 96 12 9 2 1 20:9 11 29 3. VfB Stuttgart 12 9 1 2 25:10 15 28 4. Union Berlin 12 8 3 1 23:8 15 27 5. Greuther Fürth 13 8 1 4 16:14 2 25 6. 1860 München 13 7 2 4 21:16 5 23 7. FC Heidenheim 12 6 3 3 20:11 9 21 8. Dynamo Dresden 13 5 6 2 22:16 6 21 9. VfL Bochum 12 5 6 1 20:16 4 21 10. Kaiserslautern 12 5 5 2 12:6 6 20 11. Arminia Bielefeld 13 5 5 3 20:18 2 20 12. SV Sandhausen 12 5 4 3 16:9 7 19 13. Würzburger Kickers 13 4 5 4 12:11 1 17 14. FC Nürnberg 12 4 3 5 15:15 0 15 15. FC St. Pauli 13 3 5 5 15:13 2 14 16. Fortuna Düsseldorf 12 3 5 4 14:15 -1 14 17. Karlsruher SC 13 3 4 6 13:20 -7 13 18. FC Erzgebirge Aue 12 3 3 6 11:21 -10 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 13 6 3 4 16:16 0 21 2. Dynamo Dresden 12 6 2 4 17:13 4 20 3. Union Berlin 12 6 2 4 16:16 0 20 4. Fortuna Düsseldorf 13 5 4 4 13:11 2 19 5. Eintracht Braunschweig 12 4 5 3 13:12 1 17 6. Hannover 96 13 4 5 4 20:20 0 17 7. FC Nürnberg 12 5 2 5 21:23 -2 17 8. FC Heidenheim 13 3 5 5 16:16 0 14 9. SV Sandhausen 13 3 4 6 16:19 -3 13 10. Würzburger Kickers 12 3 3 6 14:17 -3 12 11. Greuther Fürth 12 2 5 5 11:18 -7 11 12. FC Erzgebirge Aue 13 2 5 6 14:22 -8 11 13. FC St. Pauli 12 3 2 7 9:17 -8 11 14. VfL Bochum 13 2 4 7 13:22 -9 10 15. Kaiserslautern 13 1 5 7 8:19 -11 8 16. Karlsruher SC 12 1 5 6 6:17 -11 8 17. 1860 München 12 1 2 9 9:19 -10 5 18. Arminia Bielefeld 12 0 3 9 11:25 -14 3

Quelle: n-tv.de