Sintflut vor EM-Viertelfinale: DFB-Elf droht Wasserschlacht oder Absage

Um 20.45 Uhr soll das EM-Halbfinale zwischen den deutschen Fußball-Frauen und Dänemark angepfiffen werden. Doch der Anstoß fällt wegen eines Sturzregens sprichwörtlich ins Wasser. Ob überhaupt gespielt werden kann, ist weiter unklar.

Wegen sintflutartiger Regenfälle in Rotterdam konnte das EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen gegen Dänemark nicht wie geplant um 20.45 Uhr angepfiffen werden. Schiedsrichterin Catalin Kulczar entschied zunächst, den Anpfiff um mindestens eine Viertelstunde zu verschieben. Da auch um 21 Uhr nicht angepfiffen werden konnte, gab es eine erneute Verschiebung. Bis spätestens 21.45 Uhr muss es nun eine Entscheidung darüber geben, ob überhaupt gespielt wird.

Wegen anhaltender Niederschläge befanden sich große Pfützen auf dem Rasen des Stadions Het Kasteel in Rotterdam. Die Schiedsrichterin und die Mannschaften blieben zunächst in den Kabinen.

Mit Besen gegen die Wassermassen

Zahlreiche Helfer bemühten sich, den Rasen mit Besen von den Wassermassen zu befreien. Andere schöpften mit Eimer das Wasser aus den tieferliegenden Trainerbänken, wo das Wasser knöcheltief stand.Angesichts zunächst anhaltender Regenfälle blieben diese Unterfangen zunächst aussichtslos, erst kurz vor 21 Uhr ließ der Regen in Rotterdam nach.

Angesichts der widrigen Platzverhältnisse sprachen sich sowohl die deutschen als auch die dänischen Verantwortlichen gegen eine Austragung des Spiels, sollte sich der Rasenzustand in den nächsten Minuten nicht verbessern. Im Viertelstundentakt soll es jetzt neue Platzbegehungen und Beratungen geben.

Kurz nach 21 Uhr betrat Bundestrainerin Steffi Jones erneut den Rasen und bat eine Helferin, testweise einen Ball zu schießen. Dabei rutschte die Helferin aus und landete rücklings auf dem wassergetränkten Rasen. Jones revanchierte sich, indem sie kurz darauf bei der Entwässerung der Spielerbänke tatkräftig mithalf.

Die deutschen Fußball-Frauen streben in den Niederlanden beim ersten Turnier unter Bundestrainerin Jones den siebten EM-Triumph in Folge an. Dänemark will gegen Deutschland die sechste Halbfinal-Teilnahme perfekt machen, um dann erstmals in ein EM-Endspiel einzuziehen.

Quelle: n-tv.de