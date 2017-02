Sport

Viertelfinale gegen BVB abgesagt: DFB-Pokal kapituliert vor Lottes "Sumpf"

Abpfiff vorm Anpfiff: Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Drittligist Sportfreunde Lotte und Borussia Dortmund muss kurzfristig abgesagt werden. Starke Schneefälle machen den Platz unbespielbar. Offen ist jetzt, ob überhaupt noch in Lotte gespielt werden kann.

Pfiffe statt Fußballkracher: Als der Stadionsprecher um 20.12 Uhr in Lotte die Absage des Pokal-Viertelfinals zwischen dem Drittligisten und Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund verkündete, setzte ein großes Pfeifkonzert im Frimo Stadion ein. Das vermeintliche Fußball-Volksfest samt Live-Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur Primetime war dem Wetter zum Opfer gefallen.

Wegen starken Schneefalls musste das für 20.45 Uhr angesetzte Pokalspiel rund 40 Minuten vor dem geplanten Anpfiff abgesagt werden. Der aufgeweichte Rasen im 10.059 Zuschauer fassenden Stadion war unbespielbar, entschied Schiedsrichter Felix Brych in Absprache mit den Vereinen. "Ich stehe mit meinem Namen für die Gesundheit der Spieler und kann es nicht verantworten, hier anzupfeifen", begründete Fifa-Schiedsrichter Brych die alternativlose Absage des Spiels.

Noch kurz vor dem geplanten Anpfiff waren Marco Reus & Co. über den morastigen Rasen gestapft, doch wenige Minuten nach der Platzbegehung entschied sich Brych zur Absage. "Das ist ein Sumpf hier. Ich hätte mir nicht ausmalen wollen, wie der Platz nach 60 Minuten ausgesehen hätte", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

"Wir möchten uns bei allen Fans und Helfern entschuldigen. Sobald wir Morgen mehr wissen, geben wir es bekannt", twitterten die Sportfreunde Lotte am Abend. Die Auslosung der Halbfinal-Partien soll jedoch wie geplant am Mittwoch nach den Partien Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) und FC Bayern München gegen den FC Schalke 04 (ab 20.45 Uhr jeweils im n-tv.de Liveticker) durchgeführt werden.

Eine Entscheidung über den Nachholtermin für das Spiel in Lotte soll wohl am Mittwoch fallen. Beide Vereine bestreiten ihre nächsten Ligaspiele am Samstag und sind in der nächsten Woche am Mittwoch im Einsatz. Spekuliert wurde deshalb bereits über den 14. März. Womöglich muss Lotte allerdings in ein anderes Stadion ausweichen. "Kein Vorwurf an Lotte, aber wenn man den Rasen über Monate hinweg gesehen hat, muss man sagen, dass der Rasen kaputt ist und das auch in den nächsten Wochen nicht besser wird", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der sich um Contenance bemühte: "Das kann auch in zwei Wochen in die Hose gehen." Lotte hatte zuvor eine Verlegung des Pokalkrachers in eine größere Arena mit Rasenheizung abgelehnt.

"Gesundheit nicht garantiert"

Am Dienstagabend sahen die Verantwortlichen auf dem ramponierten Rasen eine regelgerechte Austragung und die Sicherheit aller Anwesenden nicht gewährleistet. "Ich konnte die Gesundheit der Spieler nicht garantieren. Der Platz ist durchgeweicht, die Spieler hatten keinen sicheren Stand. Der Schneeschauer eine Stunde vor dem Spiel war heftig. Nach zehn bis 15 Minuten wäre der Platz umgepflügt gewesen. Beide Vereine haben meine Entscheidung voll mitgetragen", sagte Brych in der ARD.

"Wir müssen alle die Entscheidung akzeptieren", sagte BVB-Profi Marcel Schmelzer. "Wir waren alle draußen auf dem Platz und es war mit normalen Schuhen schon schwierig. Der Schiedsrichter hat diese Entscheidung nicht ohne Grund getroffen." Lotte-Trainer Ismael Atalan nannte die Absage im TV-Sender Sky "traurig". "Aber wir können es nicht ändern, wir müssen damit leben."

Der Rasen im Stadion war schon vor den Schnee- und Regenfällen stark beschädigt. Schon am Wochenende war das Ligaspiel gegen den Chemnitzer FC wegen der Witterungs- und Platzverhältnisse in Lotte ausgefallen. Schon im Pokal-Achtelfinale gegen 1860 München war der Rasen in einem schlechten Zustand.

Vor dem Viertelfinale hatte bereits Stunden vor dem Spiel starker Schneefall eingesetzt. Die Linien des sichtlich holprigen Rasens wurden zunächst rot eingefärbt, ehe die Bemühungen schließlich eingestellt wurden.

Acker bezwingt BVB-Bus

Der BVB-Teambus war schon am Nachmittag an seine Grenzen gestoßen. Auf Twitter kursierten Fotos, die den Dortmunder Mannschaftsbus zeigten - in Stadionnähe steckengeblieben in einem Feld. Nur mit Hilfe eines Traktors konnte das lange Vehikel aus dem Schlamm gezogen werden. "Ich kann alle beruhigen: Der BVB wird pünktlich um 20.45 Uhr auf dem Rasen in unserem Stadion stehen", hatte Lotte-Pressesprecherin Julia Mikoleit da noch gegenüber "Reviersport" gesagt. Stattdessen rollte der BVB-Bus um Punkt 20.45 Uhr, zum geplanten Zeitpunkt des Anstoßes, schon wieder aus der Arena.

Nach der offiziellen Spielabsage um 20.03 Uhr durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) waren die Zuschauer erst zehn Minuten später per Leinwand und Stadionsprecher darüber informiert worden. Sie quittierten die Absage mit einem Pfeifkonzert, der Stadionsprecher versuchte die Fans zu besänftigen. Er forderte die Zuschauer auf, die Arena nicht alle gleichzeitig zu verlassen. Stattdessen sollten die Fans lieber noch eine Bratwurst essen und ein Bier trinken.

Quelle: n-tv.de