2. Liga im Überblick: Darmstadt stoppt Kiel, Lautern hoffnungslos

Nach dem Pokalfight in Mainz verpasst Holstein Kiel den Sprung an die Zweitliga-Spitze, punktet aber dennoch bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt. Für Schlusslicht Kaiserslautern setzt es in Regensburg bereits die achte Saisonpleite. Fürth schlägt Sandhausen.

SV Darmstadt - Holstein Kiel 1:1 (1:1)

120 kräftezehrende Pokalminuten haben das Überraschungsteam Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest aus dem Rhythmus gebracht. Der starke Aufsteiger kam am 12. Spieltag bei Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und verpasste es, zumindest bis Montag die Tabellenführung zu übernehmen.

Während die Norddeutschen nach zuletzt vier Erfolgen wieder Punkte abgaben, konnte auch Darmstadt (16 Punkte) seine jüngste Talfahrt von drei Niederlagen in Folge nur abfedern. Nach dem sechsten Spiel ohne Sieg verlieren die Lilien die Rückkehr in die Beletage immer mehr aus den Augen. U21-Nationalspieler Felix Platte hatte die Lilien zwar früh in Führung gebracht (5.), doch dann bewies Kiel einmal mehr Comeback-Qualitäten und glich die Partie durch Dominick Drexler (42.) aus. Bereits beim DFB-Pokalgastspiel beim Bundesligisten Mainz (2:3 n.V.) am Dienstag hatten die Kieler zweimal einen Rückstand ausgeglichen.

Jahn Regensburg - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (2:1)

Der viermalige deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern bleibt Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga. Die Pfälzer unterlagen im Kellerduell bei Aufsteiger Jahn Regensburg 1:3 (2:1). Der FCK weist erst sechs Zähler auf und erzielte in dieser Saison in zwölf Spielen ganze acht Treffer. Sebastian Stolze (10.) brachte die Oberpfälzer in Führung. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Christoph Moritz (14.) zum Ausgleich, indem er den Ball in die Tormitte lupfte und Torwart Philipp Pentke überraschte.

Per Freistoß markierte Marvin Knoll (33.) das 2:1 für die Hausherren. Erneut Stolze (49.) traf im Fallen per Rechtsschuss zum 3:1. Der SSV Jahn konnte seinen Negativtrend stoppen und sich vom Tabellenende absetzen. Beiden Mannschaften war die Verunsicherung aufgrund der prekären Tabellensituation anzusehen. Selbst nach dem Führungstor bekam Regensburg das Spiel nicht in den Griff. Die Gäste blieben gefährlich.

Greuther Fürth - SV Sandhausen 2:1 (1:0)

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen befreienden Sieg gefeiert. Die Franken bezwangen den SV Sandhausen am 12. Spieltag mit 2:1 (1:0) und kletterten zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz 16. Sandhausen bleibt im oberen Tabellenmittelfeld. Mario Maloca (81.) sicherte den erst dritten Fürther Saisonsieg, der auch verdient war. Fürth war die bessere, aktivere und gefährlichere Mannschaft, die stark ersatzgeschwächten Gäste konnten den Ausfall fünf verletzter Stammspieler nicht kompensieren. Dennoch kamen sie durch Richard Sukuta-Pasu (78.) zum Ausgleich. Khalid Narey (27.) hatte Fürth in Führung gebracht. Insbesondere in der Offensive, wo der beste Torschütze Lucas Höler fehlte, lief bei Sandhausen trotz Ballbesitz-Vorteilen wenig zusammen. Die seltenen Fürther Vorstöße waren effektiver.

Quelle: n-tv.de