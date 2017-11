Sport

Braunschweig verpasst Sieg: Darmstadts Pleitenserie hält an

Die Lilien warten in der 2. Fußball-Bundesliga seit nunmehr acht Spielen auf einen Sieg. Im Heimspiel gegen Sandhausen geht die Frings-Elf wieder leer aus. Auch Braunschweig schrammt knapp an einem wichtigen Auswärtsdreier gegen Arminia Bielefeld vorbei.

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:2 (0:1)

Darmstadt 98 rutscht immer weiter ab. Der Bundesliga-Absteiger kassierte am 14. Spieltag beim 1:2 (0:1) gegen den SV Sandhausen bereits seine fünfte Saisonniederlage und ist nun bereits seit acht Partien ohne Sieg. Der SVS beendet dagegen dank des Doppelpacks von Richard Sukuta-Pasu (17./71.) seine Negativserie und feiert nach zuletzt vier Spielen ohne Erfolg wieder einen Dreier. Der späte Anschlusstreffer von Patrick Banggard (84.) war für die Lilien zu wenig. Während die Gäste mit 21 Punkten als Fünfter Anschluss an den Relegationsplatz drei herstellten, steckt Darmstadt mit 17 Zählern weiter im Mittelfeld fest.

In einer zunächst chancenarmen und ruppigen Partie gelang Sandhausens Stürmer Sukuta-Pasu vor 14.650 Zuschauern gleich mit der ersten Torraumszene die Führung. Der 27-Jährige hatte sich dabei jedoch den Ball strafbar mit dem Arm vorgelegt. Schiedsrichter Christian Dietz (München) gab den Treffer fälschlicherweise trotzdem.

Kapitän Aytac Sulu (34.) sorgte für die erste Chance der Gastgeber, köpfte eine Freistoßflanke aber knapp über die Latte. Darmstadts Trainer Torsten Frings reagierte auf die schwache Leistung seiner Mannschaft und wechselte bereits nach 40 Minuten zweimal aus. Kurz vor der Pause verpasste Sandhausen durch Lucas Höler (42.) die große Möglichkeit zum 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie auf niedrigem Niveau. Sukuta-Pasu vollendete einen Konter der Gäste zur Entscheidung. Darmstadt blieb gegen die sicher stehende Sandhäuser Abwehr zumeist ungefährlich.

Arminia Bielefeld - Eintracht Braunschweig 2:2 (1:0)

Auch Eintracht Braunschweig kommt einfach nicht vom Fleck. Die zu Saisonbeginn als Aufstiegs-Mitfavorit gehandelten Niedersachsen kamen nach einem Last-Minute-Gegentor nicht über ein 2:2 (0:1) bei Arminia Bielefeld hinaus. Durch den Treffer von Leandro Putaro in der 90. Minute warten die Braunschweiger mittlerweile seit drei Spielen auf einen Sieg. Bielefeld verhinderte die vierte Heimniederlage in dieser Saison.

Die Arminia auf Platz sieben hielt damit die zwei Ränge schlechter platzierte Eintracht in der Tabelle auf Distanz. Mit seinem ersten Saisontreffer hatte Tom Schütz in der siebten Minute die Gastgeber in Führung geschossen. Suleiman Abdullahi (56.) und Jan Hochscheidt (64.) drehten das Spiel vorübergehend, bevor Putaro zwölf Minuten nach seiner Einwechslung zuschlug.

Vor 16.367 Zuschauern bestimmten die Bielefelder von Beginn an das Geschehen, wobei ihnen die frühe Führung in die Karten spielte. Bei seinem Freistoßtreffer aus 20 Metern profitierte Schütz allerdings von einer Nachlässigkeit des späteren Eintracht-Torschützen Abdullahi, der sich in der Braunschweiger Mauer wegdrehte und so den Ball passieren ließ. In der Folgezeit hatte die Arminia weitere gute Möglichkeiten. Kapitän Fabian Klos vergab in der 25. Minute die beste Chance seiner Mannschaft vor der Pause. Vier Minuten zuvor hätte allerdings Abdullahi bereits seinen Fehler wettmachen können, der Nigerianer scheiterte aber genauso wie in der 48. Minute an Arminia-Schlussmann Stefan Ortega.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste, die im vergangenen Mai am vorletzten Liga-Spieltag mit 0:6 in Bielefeld untergegangen waren, den Druck und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Nach dem Ausgleich von Abdullahi nutzte dann Hochscheid eine weitere Nachlässigkeit in der Bielefelder Hintermannschaft, ehe Putaro der Arminia noch einen Zähler rettete.

Quelle: n-tv.de