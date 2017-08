Sport

"Hoffe, dass nix passiert ist": Der BVB vermisst Youngster Dembélé

Am Vormittag wird Borussia Dortmund böse überrascht. Beim Training fehlt der wechselwillige Youngster Ousmane Dembélé. Unentschuldigt und spurlos. Alle Versuche, den Franzosen zu erreichen, laufen ins Leere. Trainer Peter Bosz ist besorgt.

Borussia Dortmund sorgt sich um seinen Youngster Ousmane Dembélé. Der junge, wechselwillige Franzose fehlte am Vormittag beim Training des Fußball-Bundesligisten. Wo er war oder ist? Der Klub hat keine Ahnung. Auf der anschließenden Pressekonferenz erklärte Trainer Peter Bosz: "Er war heute nicht beim Training. Wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist."

Das französische Supertalent wird heftig vom FC Barcelona umworben. Dort soll der 20-Jährige Nachfolger des für 222 Millionen Euro nach Paris gewechselten Brasilianers Neymar werden. Die Spanier bieten unterschiedlichen Medienberichten zufolge bis zu 120 Millionen Euro. Der BVB will Dembélé, der in der vergangenen Saison an 31 Toren der Schwarzgelben beteiligt war, offiziell nicht abgegeben und verweist auf bis 2021 laufenden Vertrag. Die "Bild" berichtet indes, dass der Klub die Schmerzgrenze bei 150 Millionen Euro ansetzt. So oder so wäre er damit der zweitteuerste Fußballer aller Zeiten.

Ob der vermeintliche Transferpoker hinter dem Verschwinden des Youngsters stecken? Der BVB will sich an solchen Diskussionen nicht beteiligen. Bosz sagt lediglich: "Ich weiß es nicht, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Wir können jetzt spekulieren, aber das möchte ich nicht. Ich muss erst einmal mit ihm sprechen." Erst am Mittwoch hatte Dembélé auf seinem Instagram-Account alle BVB-Bezüge gelöscht und damit die Wechselgerücht heftig befeuert.

Laut der französischen Sportzeitung "L'Equipe" soll sich der junge Franzose bereits auf dem Weg nach Spanien befinden und in Barcelona noch heute einen Vertrag unterschreiben. Wie die "Bild" schreibt, hat der Spieler sich mit den Katalanen auf einen Wechsel verständigt - anders als die Vereine. Am Dienstag sollen sich FCB-Generaldirektor Oscar Grau und Fußballdirektor Raul Sanllehi zu Verhandlungen mit den BVB-Bossen getroffen, eine Einigung gab's nicht. Und ohne die, gibt es auch keinen Wechsel. Denn eine Ausstiegsklausel wie beispielsweise Neymar hat Dembélé in seinem BVB-Vertrag nicht.

Quelle: n-tv.de