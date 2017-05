Sport

Fit fürs Champions-League-Finale: Der FC Bayern rüstet sein Stadion auf

Es geht um Schutz gegen Terror und darum, das Stadion fit für die ganz großen Fußballspiele zu machen: Der FC Bayern investiert zehn Millionen Euro, um seine Arena zu modernisieren.

Für zehn Millionen Euro will der FC Bayern die Allianz Arena modernisieren. Noch in diesem Monat soll der Umbau beginnen. "Insgesamt verbauen wir in der Sommerpause in zehn Wochen rund zehn Millionen Euro", kündigte Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth im "Bayern-Magazin" an.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister plant zwei neue LED-Videowände, ein neues Flutlicht und neue Welcome-Zonen. Um Terroranschläge mit Schwerlastfahrzeugen wie in Nizza und Berlin zu verhindern, sind laut Muth im Süden und Norden des Stadions "aufwändige Pollerlösungen" vorgesehen. Zudem soll mittelfristig die Esplanade umgestaltet und überdacht werden.

Hintergrund der Umbaumaßnahmen sei, "dass sowohl die nationalen als auch die internationalen Verbände die Anforderungen noch einmal erheblich erhöht haben", sagte Muth. So aber erfülle die Arena die Voraussetzungen und Normen etwa für ein Finale der Champions League oder Spiele bei der Europameisterschaft 2020 oder 2024, für die sich Deutschland beworben hat.

Quelle: n-tv.de