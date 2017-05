Sport

Elfmeterkrimi gegen Spanien: Deutsche U17 verpasst EM-Finale

Das Finale der U17-Europameisterschaft in Kroatien findet ohne deutsche Beteiligung statt. Die Junioren des DFB unterliegen im Elfmeterschießen gegen Rekordsieger Spanien. Die Entscheidung vom Punkt fällt im neuen ABBA-Modus.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-Europameisterschaft in Kroatien im Halbfinale ausgeschieden. Die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes verloren in Varazdin gegen Rekordsieger Spanien im Elfmeterschießen 2:4 (0:0) und verpassten damit die Chance auf ihren vierten EM-Titel in der Altersklasse nach 1984, 1992 und 2009. Erik Majetschak und Lars Lukas Mai verschossen ihre Elfmeter.

Im Finale am Freitag trifft Spanien auf die englische U17-Nationalmannschaft, die sich zuvor 2:1 (2:1) gegen die Türkei durchgesetzt hatte. Bereits durch den Viertelfinalsieg gegen die Niederlande (2:1) hatte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück zudem für die WM im Oktober in Indien qualifiziert.

Mehr Chancengleichheit durch ABBA?

Das Elfmeterschießen zwischen Spanien und Deutschland wurde im neuen ABBA-Modus ausgetragen. Dabei schießen die Mannschaften nicht mehr abwechselnd auf das Tor, sondern nach dem ersten Schützen jeweils zweimal in Folge.

Die Uefa erhofft sich von dem neuen Modus mehr Chancengleichheit. Treten die Mannschaften in einem Elfmeterschießen abwechselnd an, gewinnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent die Mannschaft, die den ersten Schützen stellt.

Quelle: n-tv.de