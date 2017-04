Sport

BVB zerlegt, Real im Visier: Die Bayern setzen auf den FC Robben

Von Tobias Nordmann, München

Spielfreudig, kraftvoll und von sich total überzeugt zerlegt der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga den BVB. Den Flow wollen die Münchener mitnehmen ins Champions-League-Duell mit Madrid. Dort setzen sie vor allem auf ihren Königsklassen-Comebacker.

Arjen Robben hatte sich jede Menge Zeit gelassen, ehe er die Kabine des FC Bayern verließ und zum Mannschaftsbus schlenderte. Wohlwissend, dass er auf diesem kurzen Weg noch einen Marathon vor sich haben würde. Er würde viel erzählen müssen. Über sich. Über den FC Bayern. Über den BVB. Und über die Königlichen aus Madrid. Weil es für einen Samstagabend aber schon einigermaßen spät war, hatte der Niederländer eine, wie er fand, gute Idee. Er rief alle Mann, die mit ihm sprechen wollten, zusammen und erklärte, einfach etwas lauter zu reden. So das ihn jeder hören könne. So das er sich nicht wiederholen müsse. Vielleicht auch so, das seine Botschaft noch ein bisschen eindringlicher daherkam. Sie lautete: "Ich habe das Gefühl, dass wir bereit sind für Real."

Es hätte diesen intimen Zirkel in den Katakomben der Allianz-Arena gar nicht gebraucht, um das Robben'sche Gefühl als großen Erkenntnisgewinn zu verbuchen. Denn in den zuvor absolvierten 90 Minuten im Topspiel des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga hatten die Bayern gegen eine böse eingeschüchterte Borussia aus Dortmund eine so beeindruckende Leistung gezeigt, die selbst bei den in ihren Selbstvertrauen so unerschütterlich daherkommenden Königlichen aus Spaniens Hauptstadt beim Gedanken an ihren Champions-League-Auftritt am Mittwoch in München (20.45 Uhr im n-tv.de-Liveticker) Herzrasen verursachen wird.

Fit, wenn's zählt

Und als Stressor sowohl der schwarzgelben Jugendbande aus Dortmund als auch für die Männer von Real-Coach Zinedine Zidane hat sich Arjen Robben hervorgetan. Beim 4:1-Sieg gegen den BVB hatte er kurz nach der Pause mit dem dritten Tor der Bayern endgültig alle Zweifel an einem zweiten Malheur in der englischen Wochen ausgeräumt. Das erste war den Münchenern zuvor am Dienstagabend beim 45-minütigen Schwächeanfall gegen 1899 Hoffenheim (0:1) passiert. So etwas, hatte der ehrgeizige Niederländer anschließend gemahnt, dürfe nicht noch einmal geschehen.

Und bevor auch nur der leiseste Verdacht an einem abermals fahrigen Saison-Endspurt der Bayern aufkommen konnte, nahm sich Robben der Sache an. Assistiert von seinem seit Jahren genialen Flügel-Pendant auf links, Franck Ribéry (3.), sowie Robert Lewandowski (10.,68./Foulelfmeter), die die übrigen Tore erzielten. Und während Lewandowski, der mit seinem Saison-Treffern 25 und 26 in der Torjägerliste der Bundesliga wieder an seinem Dortmunder Konkurrenten Pierre-Emerick Aubameyang (25) vorbeizog, nach einem Foul von Marc Bartra und anschließender Schulterblessur für Schreckmomente bei den Münchenern sorgte, wird der so entfesselt aufspielende Robben mehr und mehr zum größten Hoffnungsträger für das dringend angestrebte nächste Triple seit 2013.

In den vergangenen beiden Jahren musste der FCB in der Saison-Crunchtime stets auf den 33-jährigen Außenspieler verzichten. Er war verletzt, wie so viele andere auch im Kader. Doch kein Spieler im Ensemble des Rekordmeister ist so schwer zu ersetzen, wie Robben. Dabei ist er noch so viel mehr als das obwohl schon hunderttausendfach gesehene und analysierte, aber bis heute einfach nicht zu verteidigende Von-rechts-nach-innen-ziehen-und-dann-erfolgreich-mit-Links-abschließen. Robben ist Wille, er ist Leidenschaft. Er ist mit Franck Ribéry und dem derzeit angeschlagenen Thomas Müller das emotionale Mia-san-mia der Bayern. Genau das also, was dem Klub in den vergangenen drei Guardiola-Jahren auf der Zielgeraden so oft fehlte.

Frustrierter Lewandowski

In diesem Jahr aber ist der Niederländer in der titelentscheidenden Phase fit und gierig. Gierig auf den nächsten, auf seinen zweiten Titel in der Champions League. Dass er es dabei häufiger mal mit seinem bekannten Egoismus überzieht und beispielsweise gegen den BVB gleich mehrfach auf den eigenen spektakulären Abschluss setzte, als den unübersehbar frustrierten Lewandowski anzuspielen, damit können die Bayern indes deutlich besser umgehen als mit seiner Abwesenheit.

Robben steht immer noch in den Katakomben der Allianz Arena. Er spricht immer weiter. Und alle hören ihm zu: "Am Mittwoch", sagt er nun, "gibt es das erste große Spiel. Hoffentlich folgen fünf weitere in der Champions League. Das Spiel heute muss Selbstvertrauen geben. Wir dürfen nicht denken, dass es jetzt von alleine geht. Mittwoch müssen wir noch einen drauflegen." Gelingt das, wird er dann zu noch späterer Stunde wohl noch lauter, sehr, sehr viel lauter sprechen müssen. Für den Moment hat er genug gesagt. Robben schlendert zum Teambus. Genüsslich. Beinahe königlich.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt 2:2 (0:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 08. Apr. 15:30 Uhr 1. FC Köln 2:3 (1:1) Borussia M'gladbach Spielbericht FC Schalke 4:1 (2:0) VfL Wolfsburg Spielbericht Hamburger SV 2:1 (1:1) 1899 Hoffenheim Spielbericht RB Leipzig 1:0 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht SC Freiburg 1:0 (0:0) FSV Mainz Spielbericht Sa., 08. Apr. 18:30 Uhr Bayern München 4:1 (2:1) Borussia Dortmund Spielbericht So., 09. Apr. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- FC Augsburg So., 09. Apr. 17:30 Uhr FC Ingolstadt -:- SV Darmstadt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 28 21 5 2 71:15 56 68 2. RB Leipzig 28 18 4 6 51:30 21 58 3. 1899 Hoffenheim 28 13 12 3 51:28 23 51 4. Borussia Dortmund 28 14 8 6 59:32 27 50 5. SC Freiburg 28 12 5 11 36:47 -11 41 6. 1. FC Köln 28 10 10 8 41:34 7 40 7. Hertha BSC 27 12 4 11 35:34 1 40 8. Borussia M'gladbach 28 11 6 11 34:36 -2 39 9. Eintracht Frankfurt 28 10 8 10 28:30 -2 38 10. FC Schalke 28 10 7 11 37:32 5 37 11. Werder Bremen 28 10 6 12 44:48 -4 36 12. Bayer Leverkusen 28 10 5 13 42:44 -2 35 13. Hamburger SV 28 9 6 13 28:51 -23 33 14. VfL Wolfsburg 28 8 6 14 27:42 -15 30 15. FSV Mainz 28 8 5 15 36:47 -11 29 16. FC Augsburg 27 7 8 12 26:43 -17 29 17. FC Ingolstadt 27 7 4 16 28:45 -17 25 18. SV Darmstadt 27 4 3 20 17:53 -36 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 11 3 0 48:6 42 36 2. RB Leipzig 14 11 1 2 27:11 16 34 3. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 4. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 14 7 5 2 22:13 9 26 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 13. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 13. FSV Mainz 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 16. VfL Wolfsburg 14 4 2 8 11:18 -7 14 17. FC Augsburg 14 3 5 6 15:23 -8 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 14 4 7 3 22:17 5 19 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:25 2 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. SC Freiburg 14 4 4 6 18:25 -7 16 8. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 9. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 10. Borussia M'gladbach 14 4 3 7 13:24 -11 15 11. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 12. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 13. FC Ingolstadt 14 4 1 9 14:23 -9 13 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 14 2 3 9 13:25 -12 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de