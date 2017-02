Sport

Nach Heimniederlage gegen Bremen: Diskussion um Ismaël spitzt sich zu

Der VfL Wolfsburg verliert trotz guter Leistung sein Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. So rückt Valérien Ismaël wieder in den Fokus der Trainer-Diskussionen, während sein Kollege Alexander Nouri durchatmen darf.

Valérien Ismaël muss beim VfL Wolfsburg mehr denn je um seinen Job fürchten. Nach der bitteren 1:2-Niederlage im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen vermied Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe ein Bekenntnis zum VfL-Coach. Am Ende gehe es um Ergebnisse, sagte Rebbe. Ob Ismaël auch am kommenden Wochenende bei der Partie in Mainz noch auf der Bank sitzen werde, wollte Rebbe nicht sagen. "Ich schließe gar nichts aus", lautete sein Kommentar.

Die Zeichen stehen offenkundig auf eine Trennung von Ismaël, der mit seiner Mannschaft in diesem Jahr nur ein Spiel gewinnen konnte. Schon zwei Mal stand er bei den Niedersachsen kurz vor der Entlassung, die Mannschaft rettete ihn mit einem Sieg. Dieses Mal gelang dies trotz einer Torschussbilanz von 27:7 nicht.

Der Franzose wollte seine eigene Position nicht bewerten. "Diese Diskussion haben wir von Anfang an", sagte der Coach und verwies lieber auf die deutliche Leistungssteigerung. "Das kann ich beeinflussen, alles andere kann ich nicht beeinflussen." Direkt nach der Niederlage war der VfL-Coach in die Kabine geflüchtet.

Zuvor hatte Ismaël ansehen müssen, wie sein Team klar dominiert, aber ein Doppelpack von Werder Bremens Nationalspieler Serge Gnabry die Lage des VfL dramatisch verschärft hatte. Da die Wolfsburger zweimal den Pfosten trafen, aber nach den Gnabry-Treffern (10./18. Minute) nur zu einem Tor durch Borja Mayoral (19.) kamen, wird es immer prekärer für den VfL - und für Ismaël. Sein Kollege Alexander Nouri darf hingegen durchatmen. Werder holte durch die drei glücklichen Zähler im Keller auf und liegt nun in der Tabelle als 15. direkt hinter den punktgleichen Wolfsburgern.

Nouri genießt den Sieg

"Es ist immer so: Gewinnt man, ist die Trainer-Position nicht in Frage", sagte Gnabry: "Verliert man, ist sie in Frage." Der Doppel-Torschütze sorgte dafür, dass Nouri erstmal wieder Ruhe hat. Nach zwei Siegen in Serie sieht es für die Bremer besser aus. "Den Moment muss man erstmal genießen", sagte Nouri.

Der Werder-Coach betonte angesichts des Spielverlaufs: "Wir müssen uns für die Punkte nicht entschuldigen." Der Coach gab allerdings zu: "Wir haben das Quäntchen Glück gehabt, das wir in den Vorwochen nicht hatten. Es war ein schmutziger Sieg, der uns etwas sauberer dastehen lässt."

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 20:30 Uhr VfL Wolfsburg 1:2 (1:2) Werder Bremen Spielbericht Sa., 25. Feb. 15:30 Uhr Bayer Leverkusen -:- FSV Mainz Bayern München -:- Hamburger SV RB Leipzig -:- 1. FC Köln SV Darmstadt -:- FC Augsburg SC Freiburg -:- Borussia Dortmund Sa., 25. Feb. 18:30 Uhr Hertha BSC -:- Eintracht Frankfurt So., 26. Feb. 15:30 Uhr FC Ingolstadt -:- Borussia M'gladbach So., 26. Feb. 17:30 Uhr FC Schalke -:- 1899 Hoffenheim « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 21 15 5 1 46:13 33 50 2. RB Leipzig 21 14 3 4 38:21 17 45 3. Borussia Dortmund 21 10 7 4 43:23 20 37 4. 1899 Hoffenheim 21 9 10 2 38:21 17 37 5. Eintracht Frankfurt 21 10 5 6 25:20 5 35 6. Hertha BSC 21 10 4 7 28:24 4 34 7. 1. FC Köln 21 8 9 4 30:19 11 33 8. Bayer Leverkusen 21 9 3 9 34:30 4 30 9. SC Freiburg 21 9 3 9 28:36 -8 30 10. FC Schalke 21 7 5 9 25:22 3 26 11. Borussia M'gladbach 21 7 5 9 23:29 -6 26 12. FSV Mainz 21 7 4 10 29:37 -8 25 13. FC Augsburg 21 6 6 9 19:27 -8 24 14. VfL Wolfsburg 22 6 4 12 20:33 -13 22 15. Werder Bremen 22 6 4 12 28:43 -15 22 16. Hamburger SV 21 5 5 11 21:37 -16 20 17. FC Ingolstadt 21 5 3 13 19:32 -13 18 18. SV Darmstadt 21 3 3 15 14:41 -27 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 10 8 1 1 17:5 12 25 2. RB Leipzig 10 8 1 1 19:9 10 25 3. Bayern München 10 7 3 0 27:5 22 24 4. Borussia Dortmund 10 7 3 0 22:5 17 24 5. 1899 Hoffenheim 11 6 5 0 22:9 13 23 6. Eintracht Frankfurt 10 6 3 1 16:9 7 21 7. SC Freiburg 10 7 0 3 14:13 1 21 8. 1. FC Köln 10 5 5 0 15:5 10 20 9. FC Schalke 11 6 1 4 18:10 8 19 10. Borussia M'gladbach 11 5 3 3 16:9 7 18 11. FSV Mainz 11 5 3 3 21:17 4 18 12. Bayer Leverkusen 11 5 2 4 20:16 4 17 13. FC Augsburg 11 3 3 5 10:17 -7 12 13. SV Darmstadt 11 3 3 5 10:17 -7 12 15. Hamburger SV 10 3 3 4 11:19 -8 12 16. VfL Wolfsburg 12 3 2 7 10:17 -7 11 17. Werder Bremen 11 3 1 7 13:18 -5 10 18. FC Ingolstadt 10 2 2 6 10:17 -7 8 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 11 8 2 1 19:8 11 26 2. RB Leipzig 11 6 2 3 19:12 7 20 3. 1899 Hoffenheim 10 3 5 2 16:12 4 14 4. Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 9:11 -2 14 5. Borussia Dortmund 11 3 4 4 21:18 3 13 6. 1. FC Köln 11 3 4 4 15:14 1 13 7. Bayer Leverkusen 10 4 1 5 14:14 0 13 8. FC Augsburg 10 3 3 4 9:10 -1 12 9. Werder Bremen 11 3 3 5 15:25 -10 12 10. VfL Wolfsburg 10 3 2 5 10:16 -6 11 11. FC Ingolstadt 11 3 1 7 9:15 -6 10 12. Hertha BSC 11 2 3 6 11:19 -8 9 13. SC Freiburg 11 2 3 6 14:23 -9 9 14. Hamburger SV 11 2 2 7 10:18 -8 8 15. Borussia M'gladbach 10 2 2 6 7:20 -13 8 16. FC Schalke 10 1 4 5 7:12 -5 7 17. FSV Mainz 10 2 1 7 8:20 -12 7 18. SV Darmstadt 10 0 0 10 4:24 -20 0

Quelle: n-tv.de