BVB auf Einkaufstour: Dortmund lässt sich Philipp einiges kosten

Das Freiburger Erfolgsteam der abgelaufenen Saison ist Geschichte. Nach Vincenzo Grifo verlässt auch Maximilian Philipp die Breisgauer. Er kickt nun für den BVB. Der 23-Jährige ist aber kein Schnäppchen.

Der Wechsel von Fußball-Profi Maximilian Philipp vom SC Freiburg zu DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund ist Medienberichten zufolge perfekt. Der 23 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb nach Informationen der "Bild" einen Vertrag bei dem Revierclub. Der "kicker" berichtete, Philipp sei für die finalen Verhandlungen mit dem BVB am Montag aus dem EM-Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Grassau abgereist.

Über das Interesse des Bundesliga-Dritten an dem Angreifer war seit Tagen spekuliert worden. Philipp hatte in der abgelaufenen Saison für den Aufsteiger in 25 Liga-Partien 9 Tore erzielt und 3 weitere vorbereitet.

"rgendwann, wenn ich mich selbst so weit sehe, würde ich den nächsten Schritt in Anspruch nehmen", hatte Philipp jüngst Sky Sport News HD gesagt. Vor Phlipp hatte bereits Leistungsträger Vincenzo Grifo die Breisgauer in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen. Rund 5 Millionen Euro Abläse sollen dabei nach Freiburg geflossen sein.

Der BVB hatte erst am Montag die Verpflichtung von Dan-Axel Zagadou bekanntgegeben. Der französische Abwehrspieler ist der dritte Neuzugang für die kommende Saison.

Quelle: n-tv.de