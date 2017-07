Sport

Kleines Revierderby als Test: Dortmund nur Unentschieden gegen Bochum

Die Asienreise trägt nicht zur Frische der BVB-Kicker bei und so kann sich der VfL Bochum im kleinen Revierderby gegen den schwarz-gelben Nachbarn hervorragend behaupten. Die Dortmund-Fans dürfte Götzes erster Einsatz von Beginn an erfreut haben.

Drei Tage nach der Rückkehr aus Asien musste sich der DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund im kleinen Revierderby bei Zweitligist VfL Bochum mit einem 2:2 (0:1) begnügen und bot dabei über weite Strecken eine schwache Leistung. Dem BVB steckten offenbar noch die Strapazen der Reise nach Japan und China in den Knochen.

Gonzalo Castro und Christian Pulisic verhinderten mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss eine Niederlage des Champion-League-Teilnehmers. Für die Gastgeber, die am kommenden Freitag zum Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga auf den FC St. Pauli treffen, hatten zuvor Stefano Celozzi und Anthony Losilla mit einem Sonntagsschuss vor 24.000 Zuschauern eine 2:0-Führung herausgeschossen.

Der neue BVB-Trainer Trainer Peter Bosz hatte in der Startelf auf Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang verzichtet, brachte den Gabuner erst in der 75. Minute. Dafür spielte Weltmeister Mario Götze, der eine Woche zuvor in Tokio nach 167 Tagen sein Comeback gegeben hatte, erstmals nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder von Beginn an. Neuzugang und U21-Europameister Maximilian Philipp, der erst am Vortag zur Mannschaft gestoßen war, zählte noch nicht zum BVB-Kader.

Vor dem Match in Bochum hatte die Borussia Spekulationen über einen schon feststehenden Wechsel ihres Torjägers Aubameyang im Winter nach China zurückgewiesen. "Wir haben keinen Kontakt zu einem Club bzgl. eines Wechsels von Aubameyang. Und folgerichtig wurde auch mit keinem Club über einen Wechsel im Winter gesprochen", teilte der Klub mit. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über einen Transfer des Torschützenkönigs ins Reich der Mitte in der Winterpause berichtet.

Quelle: n-tv.de