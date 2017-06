Sport

"Bewusst für BVB entschieden": Dortmunder verpflichten Abwehr-Riesen

Mit französischen Talenten macht Borussia Dortmund zuletzt sehr gute Erfahrungen. Und so verpflichtet der Fußball-Bundesligist nun Dan-Axel Zagadou. Der 18-jährige Innenverteidiger kommt von Paris St. Germain.

Borussia Dortmund hat den französischen Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou verpflichtet. Der 18-Jährige wechselt für die kommende Saison ablösefrei von Paris Saint-Germain zum Fußball-Bundesligisten. Das gab der Klub zwei Tage nach dem Geburtstag des Toptalents auf Twitter bekannt.

"Ich habe mich ganz bewusst für den BVB entschieden, weil es diesem großen Klub immer wieder gelingt, junge Spieler ins Profiteam zu integrieren und sie auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln", wird Zagadou in einer BVB-Mitteilung zitiert. Der 1,95 Meter große Zagadou spielt in der Innenverteidigung und ist Kapitän der französischen U18-Nationalmannschaft. "Ich freue mich sehr auf meine neuen Mitspieler, das imposante Stadion, die berühmten Fans und wünsche mir total, in Dortmund zu einem etablierten Profifußballer zu reifen."

"Dan-Axel Zagadou wird ab Juli ein vollwertiges Mitglied unseres Profikaders sein", sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Nach Ömer Toprak (Bayer Leverkusen) und Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach) ist er die dritte Neuverpflichtung. "Wir haben diesen Transfer perspektivisch angelegt, sind vollkommen überzeugt von den Fähigkeiten des Spielers und freuen uns darauf, ihm dabei zu helfen, seine nächsten Entwicklungsschritte als BVB-Profi machen zu können", sagte Zorc.

Zagadou unterzeichnete einen Fünf-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Auch RB Leipzig, Manchester City und der VfL Wolfsburg sollen Interesse an dem 18-Jährigen gehabt haben.

Quelle: n-tv.de