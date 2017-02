Sport

24? Oder doch erst 22?: Dresdener Profi plötzlich zwei Jahre jünger

Jünger schummeln - das macht so manch einer. Was allerdings Aias Aosman wiederfährt, hat Seltenheitswert. Der Profi von Dynamo Dresden kommt als fünfjähriges Flüchtlingskind nach Deutschland - denkt er. Die verschollen geglaubte Geburtsurkunde gibt Aufschluss.

Fußball-Profi Aias Aosman vom Zweitligisten Dynamo Dresden ist zwei Jahre jünger als bisher angenommen. Der Verein bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach der Sohn syrischer Flüchtlinge statt der bisher angenommenen 24 erst 22 Jahre alt ist. Vor Kurzem ist die Geburtsurkunde des Offensivspielers aufgetaucht, in der das Geburtsdatum 21. Oktober 1994 notiert wurde. "Das ist schon ein tolles Gefühl, plötzlich jünger zu sein. Zum ersten Mal habe ich vor zwei Jahren davon gehört", zitiert ihn die Zeitung.

Für Aosman hätte der Zeitpunkt wohl kaum besser sein können: "Da lief es bei mir gerade nicht so gut und mein Bruder versuchte mich zu trösten. Er meinte: Deine Karriere geht doch erst los, du bist noch so jung. Und eigentlich sogar noch deutlich jünger." Daraufhin wurde der gebürtige Syrer hellhörig. Mit seinen Eltern und seinem Berater gab er sich der "Bild" zufolge auf Spurensuche.

Und tatsächlich: Sie trieben das entscheidende Dokument in Aosmans syrischer Geburststadt Kamishli auf. Aosman war mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland gekommen. Hier stellten sie dann einen Asyl-Antrag. Da für Aosman keine Papiere mehr auffindbar gewesen waren, wurde als Geburtsdatum der 1. Januar 1993 festgelegt. Nun steht fest, dass Aosman bei seiner Flucht aber erst drei Jahre alt war.

So absurd der Fall klingt: Verwirrung um das wahre Alter von Fußballprofis ist in der Bundesliga keine Seltenheit. So sorgte der Fall des ehemaligen Torschützenkönigs Anthony Yeboah für Aufsehen. Zehn Jahre nach seinem Karriereende lüftete er das Geheimnis um sein Geburtsjahr: "Ja, ja, das leidige Thema. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich einen Pass, in dem als Geburtsjahr 1964 stand. Das Geheimnis war: Als 17-Jähriger hätte ich in Ghana nicht bei den Herren spielen dürfen. Also hat man mein Geburtsjahr um zwei Jahre auf 1964 geändert. Später in Deutschland wollte ich wieder mein richtiges Geburtsjahr im Pass haben - 1966", sagte der also 45-jährige Ghanaer dem "Kicker".

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 24. Feb. 18:30 Uhr Union Berlin -:- 1860 München Würzburger Kickers -:- Greuther Fürth SV Sandhausen -:- Eintracht Braunschweig Sa., 25. Feb. 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf -:- FC Heidenheim Hannover 96 -:- Arminia Bielefeld So., 26. Feb. 13:30 Uhr FC Nürnberg -:- VfL Bochum FC Erzgebirge Aue -:- Dynamo Dresden VfB Stuttgart -:- Kaiserslautern Mo., 27. Feb. 20:15 Uhr FC St. Pauli -:- Karlsruher SC « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 21 14 2 5 37:23 14 44 2. Hannover 96 21 12 5 4 37:25 12 41 3. Union Berlin 21 11 5 5 33:23 10 38 4. Eintracht Braunschweig 21 10 7 4 33:23 10 37 5. FC Heidenheim 21 9 5 7 31:21 10 32 6. Dynamo Dresden 21 8 7 6 28:25 3 31 7. SV Sandhausen 21 8 6 7 29:22 7 30 8. FC Nürnberg 21 8 5 8 35:36 -1 29 9. Würzburger Kickers 21 7 7 7 24:21 3 28 10. Greuther Fürth 21 8 4 9 23:30 -7 28 11. Kaiserslautern 21 6 8 7 16:17 -1 26 12. Fortuna Düsseldorf 21 6 8 7 21:23 -2 26 13. VfL Bochum 21 6 8 7 29:34 -5 26 14. 1860 München 21 7 4 10 27:29 -2 25 15. Karlsruher SC 21 3 9 9 17:28 -11 18 16. FC St. Pauli 21 4 6 11 16:27 -11 18 17. Arminia Bielefeld 21 4 6 11 25:38 -13 18 18. FC Erzgebirge Aue 21 4 6 11 20:36 -16 18 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Eintracht Braunschweig 11 8 2 1 23:12 11 26 2. Hannover 96 10 8 1 1 17:7 10 25 3. VfB Stuttgart 10 8 0 2 22:9 13 24 4. Union Berlin 10 6 3 1 19:8 11 21 5. FC Heidenheim 11 6 2 3 18:9 9 20 6. VfL Bochum 10 5 5 0 18:13 5 20 6. 1860 München 11 6 2 3 18:13 5 20 8. Kaiserslautern 11 5 4 2 11:5 6 19 9. Greuther Fürth 11 6 1 4 14:14 0 19 10. SV Sandhausen 10 5 3 2 15:7 8 18 11. Dynamo Dresden 11 4 5 2 17:13 4 17 12. Würzburger Kickers 11 4 4 3 11:8 3 16 13. Arminia Bielefeld 11 4 4 3 16:16 0 16 14. Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 13:13 0 13 15. FC Nürnberg 10 3 3 4 14:14 0 12 16. FC St. Pauli 10 2 4 4 9:11 -2 10 17. Karlsruher SC 11 2 4 5 11:17 -6 10 18. FC Erzgebirge Aue 10 2 3 5 9:17 -8 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 11 6 2 3 15:14 1 20 2. FC Nürnberg 11 5 2 4 21:22 -1 17 3. Union Berlin 11 5 2 4 14:15 -1 17 4. Hannover 96 11 4 4 3 20:18 2 16 5. Dynamo Dresden 10 4 2 4 11:12 -1 14 6. Fortuna Düsseldorf 11 3 4 4 8:10 -2 13 7. FC Heidenheim 10 3 3 4 13:12 1 12 8. Würzburger Kickers 10 3 3 4 13:13 0 12 9. SV Sandhausen 11 3 3 5 14:15 -1 12 10. Eintracht Braunschweig 10 2 5 3 10:11 -1 11 11. Greuther Fürth 10 2 3 5 9:16 -7 9 12. FC Erzgebirge Aue 11 2 3 6 11:19 -8 9 13. Karlsruher SC 10 1 5 4 6:11 -5 8 14. FC St. Pauli 11 2 2 7 7:16 -9 8 15. Kaiserslautern 10 1 4 5 5:12 -7 7 16. VfL Bochum 11 1 3 7 11:21 -10 6 17. 1860 München 10 1 2 7 9:16 -7 5 18. Arminia Bielefeld 10 0 2 8 9:22 -13 2

Quelle: n-tv.de