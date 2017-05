Sport

Aufstiegsspiele: Regionalligen: Dritte Liga bekommt namhaften Zuwachs

Die 3. Liga kann sich über zwei Traditionsvereine freuen. Sie setzten sich in den bisherigen Aufstiegsspielen der Regionalliegen durch. Dabei machte es ein Team besonders spannend.

Der SV Meppen und die SpVgg Unterhaching sind in die 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Die Emsländer gewann am Mittwoch das Relegations-Rückspiel gegen den SV Waldhof Mannheim mit 4:3 nach Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten hatte es 0:0 gestanden, ebenso wie drei Tage zuvor im Hinspiel. Der Mannheimer Sebastian Gärtner hatte den letzten Elfmeter an den Pfosten geschossen und damit für die Entscheidung gesorgt.

Starke Hachinger

Dem ehemaligen Bundesligisten aus Unterhaching reichte im Rückspiel bei der SV Elversberg ein 2:2 (1:0). Die erste Partie hatten die Bayern vor heimischer Kulisse mit 3:0 für sich entschieden.

Dominik Stahl in der 45. Minute und Thomas Steinherr (76.) schossen die Gäste-Tore. Elversberg glich durch späte Treffer von Nico Dobros (78.) und Julius Perstaller (90.) zumindest noch aus.

Am Donnerstag spielen noch Carl-Zeiss Jena und Viktoria Köln um den dritten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Hier haben die Thüringer die besseren Karten. Sie gewannen das Hinspiel in Köln mit 3:2.

Quelle: n-tv.de