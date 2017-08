Sport

EM-Fieber in Österreich: Eine Ski-Nation feiert ihre Fußball-Frauen

Zum ersten Mal überhaupt sind die österreichischen Fußball-Frauen bei einer Europameisterschaft dabei. Gegen Deutschland-Bezwinger Dänemark winkt heute Abend das Finale. Der Bundeskanzler und ein ehemaliger Bundesliga-Legionär befeuern in der Heimat die Euphorie.

Auf der Hochwildalm in Aurach bei Kitzbühel grassiert das Fußball-Fieber - wie in ganz Österreich. Wolfgang Feiersinger, der frühere österreichische Nationalspieler und Profi von Borussia Dortmund, verfolgt die Frauen-EM besonders leidenschaftlich. Schließlich gehört seine Tochter Laura zum ÖFB-Team, das mit den sensationellen Erfolgen in den Niederlanden derzeit die Alpenrepublik verzückt.

"Ich erkenne mich in meiner Tochter wieder mit ihrem Laufeinsatz und Engagement im Spiel. Auf diese Mannschaft kann man nur stolz sein, mit wie viel Herzblut die sich einsetzt. Das kommt rüber und begeistert die ganze Nation", sagte der 52-Jährige.

Hype in der Berghütte

Seine 24-jährige Tochter könnte gleich bei Österreichs EM-Debüt ins Finale stürmen. Ein Erfolg gegen Deutschland-Bezwinger Dänemark in Breda ab 18 Uhr (im n-tv.de Liveticker) ist nicht unrealistisch, zumal der Halbfinal-Gegner im EM-Test Anfang Juli schon einmal 4:2 überrollt wurde. Gastgeber Niederlande und der WM-Dritte England kämpfen in der zweiten Partie (ab 20.45 Uhr im n-tv.de Liveticker) um den Einzug ins Endspiel am Sonntag in Enschede.

Feiersinger, der als Abwehrspieler 1997 mit dem BVB die Champions League gewann, bewirtschaftet seit 2009 mit seiner Lebensgefährtin die in 1557 Metern Höhe gelegene Hochwildalm in den Kitzbüheler Alpen. Der unter Herzrhythmusstörungen leidende Ex-Profi liebt die Natur und genießt die Ruhe, mir der es seit einigen Wochen allerdings nicht mehr so weit her ist. Denn der Hype um die Elf von Trainer Dominik Thalhammer, die zum Großteil aus Spielerinnen der deutschen Bundesliga besteht, macht auch vor der Berghütte nicht halt.

Mit Begeisterung und Stolz verfolgt Feiersinger die Spiele von Laura, die schon als 17-Jährige nach Deutschland ging und beim Bundesliga-Aufsteiger Herforder SV kickte. Mit Bayern München (2011-2016) wurde sie zweimal deutsche Meisterin, ehe sie beim SC Sand im baden-württembergischen Ortenaukreis anheuerte. Dort bildet sie mit Verena Aschauer und Nina Burger ein starkes ÖFB-Trio.

Wachsende Fangemeinde

Durch tolle Spiele sowie lockeres und sympathisches Auftreten haben die Österreicherinnen die Herzen ihrer Landsmänner und -frauen im Sturm erobert. Feiersinger glaubt, dass nun sogar der Titel drin ist. "Dieses Team ist noch nicht an seinem Höhepunkt angekommen, da bin ich ganz sicher", betont er. "Im Moment wird es als Außenseiter von der Euphorie und der mentalen Lockerheit getragen. Ich hoffe, dass die EM die Entwicklung des Frauenfußballs bei uns nachhaltig beeinflusst. Da ist ja noch viel Aufholbedarf."

In die wachsende Fangemeinde reiht sich die komplette österreichische Prominenz ein von Formel-1-Legende Niki Lauda über Hansi Hinterseer bis zu DJ Ötzi. Auch Bundeskanzler Christian Kern und Bundespräsident Alexander van der Bellen befeuern die Euphorie. Sie hoffen auf die Fortsetzung des Fußball-Märchens.

Quelle: n-tv.de