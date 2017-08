Sport

Nach brutalem Faustschlag: Eintracht-Fan schwebt in Lebensgefahr

Das DFB-Pokalspiel der Eintracht in Siegen wird durch eine brutale Attacke auf einen Anhänger der Frankfurter überschattet. Nach einem Schlag ins Gesicht schwebt er in Lebensgefahr.

Die hässliche Fratze des Fußballs zeigte sich gestern Abend in Siegen: Nach dem DFB-Pokalspiel gegen TuS Erndtebrück wurde ein Frankfurter Fußballfan ins Krankenhaus geprügelt. Der Mann schwebte nach der Attacke an einem Getränkestand in Lebensgefahr.

Wie die Polizei in Siegen mitteilte, habe "ein noch unbekannter Tatverdächtiger" den 42-Jährigen mit einem brutalen Faustschlag ins Gesicht zu Boden gestreckt. Der Fan knallte mit dem Kopf auf den Boden und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Angreifer soll nach dem Schlag einfach weitergegangen sein. Der Vorfall ereignete sich im Bereich eines Getränkestandes südlich des Siegener Stadions.

Die Polizei suchte zunächst vergeblich nach dem Schläger. Er wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1.85 Meter groß, muskulöse Figur, hellblonde, kurze Haare, schwarzes T-Shirt. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden.

Rote Karte für Kapitän David Abraham

Eintracht Frankfurt gewann das Auswärtsspiel beim Regionalliga-Aufsteiger Erndtebrück mit 3:0. In Unterzahl wendete der Cup-Finalist eine Auftakt-Pleite im DFB-Pokal ab. Knapp drei Monate nach dem gegen Borussia Dortmund verlorenen Pokalfinale (1:2) in Berlin sorgten Timothy Chandler (35.), Mijat Gacinovic (72.) und Neuzugang Sebastian Haller (76.) für den letztlich ungefährdeten Einzug in die zweite Runde.

"In den ersten 20 Minuten haben wir uns auf dem nassen, schmierigen Rasen immer wieder selbst in Schwierigkeiten gebracht", kritisierte Eintracht-Coach Nico Kovac nach dem ersten Pflichtspiel der Saison: "Das hat mir nicht gefallen." Die Probleme gipfelten in der Roten Karte für Kapitän David Abraham, der sich nach einem riskanten Pass nur mit einer Notbremse (22.) zu helfen wusste.

Die Eintracht hat bis zum Bundesliga-Auftakt in einer Woche beim SC Freiburg noch jede Menge Arbeit vor sich. Zudem hofft Kovac, im Breisgau den einen oder anderen Leistungsträger mehr berufen zu können. Gegen Erndtebrück fehlten ihm 77 Tage nach der 1:2-Niederlage im Pokalfinale gegen Borussia Dortmund vier Schlüsselspieler.

Marco Fábian, Alexander Meier und Omar Mascarell werden noch länger ausfallen, immerhin fühlt sich Neuzugang Carlos Salcedo nach seiner Schultereckgelenksprengung fit genug. Ein Kernspin soll die Entscheidung bringen. Kovac kündigte an, den Innenverteidiger "nicht für die Bank" geholt zu haben. Salcedo könnte in Freiburg neben Abraham oder Marco Russ auflaufen oder einen bislang noch unbekannten Partner bekommen. "Wir versuchen, noch einen Innenverteidiger zu besorgen", sagte Kovac, und sprach von einem "Tauziehen".

Quelle: n-tv.de