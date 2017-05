Sport

Berlin beendet Aufstiegs-Mission: Eintracht euphorisiert, Union frustriert

Von Hendrik Buchheister, Braunschweig

Aufstieg in die Fußball-Bundesliga? Das klappt. Davon sind die Braunschweig-Spieler absolut überzeugt. Spätestens seit dem Sieg gegen Union Berlin. Nur der Trainer warnt, schon jetzt "München ins Navi" einzugeben.

Der größte Erfolg in der Geschichte Eintracht Braunschweigs ist bei jedem Spiel hörbar, auch gegen Union Berlin war das so, im Spitzenduell der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend. Wieder hoben die Fans im mit 23.325 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Hamburger Straße nach 67 Minuten ihre Schals in die Höhe und sangen eine Minute lang vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1967. Ein vergleichbarer Titel ist zwar nicht in Sicht für die Braunschweiger, doch es verdichten sich die Anzeichen, dass am Ende dieser Saison trotzdem gefeiert werden kann, nämlich die Rückkehr in die Bundesliga.

Mit 3:1 gewann Eintracht das Topspiel im Unterhaus, verdrängte damit den verhassten Niedersachsen-Rivalen Hannover 96 vom zweiten Tabellenplatz und verabschiedete den Ranglisten-Vierten Union aus dem Kampf um den Aufstieg. Mit sechs Punkten Rückstand bei noch zwei Partien sind die Chancen der Berliner selbst mit dem Mikroskop kaum noch zu erkennen. "Die Tabelle sagt alles, wir fangen jetzt nicht an zu spinnen", sagte Trainer Jens Keller und erklärte Unions Aufstiegs-Mission für beendet, zumindest für diese Spielzeit. Dass den Berlinern indes die beste Zweitliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte gelungen ist, ist für Teamkapitän Felix Kroos kein Trost: "Im Moment ist mir das egal."

Den Einzug in die Bundesliga machen nun also Tabellenführer Stuttgart und die auf den Plätzen zwei und drei liegenden Teams aus Braunschweig und Hannover unter sich aus. Es ist nur noch zu klären, welche Mannschaften direkt aufsteigen – und wer in die Relegation muss, möglicherweise wieder einmal gegen den Hamburger SV. Mit diesem Umweg wollen sich die Eintracht-Profis allerdings gar nicht befassen.

Absolut von sich überzeugt

Sie sind der Überraschungsgast im Rennen um den Aufstieg. Lange konnten sie es sich bequem machen in ihrer Außenseiterrolle neben den Absteigern Stuttgart und Hannover, die den direkten Wieder-Einzug in die erste Liga zur Pflicht erhoben haben. Doch mittlerweile sind auch die Braunschweiger ziemlich überzeugt von sich und formulieren forsche Ambitionen.

"Wir sind Zweiter und das wollen wir auch bleiben – mindestens", sagte Torwart Jasmin Fejzic, ein Mann wie ein Baum, der beinahe den Kopf einziehen muss im Kabinentrakt des Eintracht-Stadions. Es ist auch ihm zu verdanken, dass die Braunschweiger die wenigsten Tore der Liga (29) kassiert haben. "Wir haben eine gute Position. Die wollen wir behalten", sagte Offensivkraft Julius Biada: "Nein, die behalten wir. Das sage ich, weil ich selbstbewusst bin."

Dieses Selbstbewusstsein ist das Ergebnis der bisherigen Saison. Die Braunschweiger spielten eine überragende Hinrunde, wurden Herbstmeister und mussten nach dem Jahreswechsel eine kleine Leistungsdelle überwinden. Es sah aus, als würde der Mannschaft die Luft ausgehen, doch das war ein Irrtum. Seit Monaten spielt Eintracht erstaunlich stabil, kassierte in den vergangenen 13 Partien nur eine Niederlage (im Derby in Hannover) und hat die Qualität entwickelt, enge Begegnungen immer wieder durch späte Tore für sich zu entscheiden. Die Partie gegen Union lief allerdings anders.

Der "Ehrenbürger" entscheidet's

Durch die beiden Treffer von Kapitän Ken Reichel in der 6. und 64. Minute (und die Gelb-Rote Karte gegen Berlins Verteidiger Roberto Puncec in der 54. Minute) herrschte für Braunschweiger Verhältnisse schon früh Klarheit. Auf den Anschlusstreffer von Maximian Thiel in der 65. Minute hatte die Mannschaft die richtige Antwort mit dem 3:1 durch Domi Kumbela zehn Minuten später. Es war der erste Treffer seit Dezember für den Angreifer, der zwar aus Kinshasa stammt, in Braunschweig aber fast schon Ehrenbürger-Status besitzt. Er spielt zum dritten Mal in seiner Karriere bei Eintracht, hat auch die bislang letzte Bundesliga-Saison 2013/2014 erlebt. "Ich hatte das Gefühl, dass die ganze Stadt mit uns gefühlt und uns nach vorne gepeitscht hat", sagte er nach dem Spiel gegen Union.

Die Stimmung im voll besetzten Eintracht-Stadion war noch ein bisschen intensiver als sonst. Die Zuschauer hatten sich in blaue und gelbe Plastik-Überzieher gehüllt und bildeten eine Choreografie auf den Rängen, die das ganze Spiel über Bestand hatte. Sie besangen den "Traum von Liga eins" und baten nach Schlusspfiff die ganze Mannschaft auf den Zaun vor der Fankurve, um mit ihr den Sieg zu feiern.

Die totale Euphorie also? Nicht ganz. Trainer Torsten Lieberknecht versuchte, die enthemmte Begeisterung zu bremsen. "Der eine oder andere denkt, er könnte im Navi schon München eingeben. Aber erstmal müssen wir im Navi Bielefeld einstellen", sagte er – und wollte damit illustrieren, dass der Aufstieg und damit Spiele gegen Dortmund, Schalke oder eben beim FC Bayern noch lange nicht sicher sei. Erstmal müssten noch Arminia Bielefeld und zum Abschluss der Saison der Karlsruher SC bezwungen werden. "Wenn das letzte Spiel abgepfiffen ist, werden wir sehen, wo wir stehen", sagte Lieberknecht.

Es wäre schon überraschend, wenn nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz. Bielefeld ist Vorletzter, Karlsruhe Letzter.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 05. Mai. 18:30 Uhr FC Heidenheim 0:2 (0:2) Hannover 96 Spielbericht Kaiserslautern 1:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Dynamo Dresden 1:2 (0:1) 1860 München Spielbericht Sa., 06. Mai. 13:00 Uhr Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht SV Sandhausen 0:1 (0:0) FC Nürnberg Spielbericht So., 07. Mai. 13:30 Uhr Greuther Fürth 0:1 (0:0) Karlsruher SC Spielbericht VfB Stuttgart 3:0 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht VfL Bochum 1:1 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Mo., 08. Mai. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig 3:1 (1:0) Union Berlin Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 32 20 6 6 59:35 24 66 2. Eintracht Braunschweig 32 18 9 5 48:29 19 63 3. Hannover 96 32 18 9 5 49:31 18 63 4. Union Berlin 32 17 6 9 49:37 12 57 5. Dynamo Dresden 32 12 10 10 48:42 6 46 6. Greuther Fürth 32 12 8 12 31:37 -6 44 7. FC Nürnberg 32 12 6 14 44:48 -4 42 8. FC St. Pauli 32 11 8 13 35:33 2 41 9. VfL Bochum 32 9 14 9 39:43 -4 41 10. FC Heidenheim 32 10 10 12 40:38 2 40 11. SV Sandhausen 32 9 11 12 39:35 4 38 12. Kaiserslautern 32 9 11 12 28:32 -4 38 13. Fortuna Düsseldorf 32 8 12 12 33:37 -4 36 14. 1860 München 32 10 6 16 35:43 -8 36 15. FC Erzgebirge Aue 32 9 9 14 36:51 -15 36 16. Würzburger Kickers 32 7 13 12 31:36 -5 34 17. Arminia Bielefeld 32 7 12 13 43:53 -10 33 18. Karlsruher SC 32 5 10 17 23:50 -27 25 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 16 13 2 1 25:9 16 41 2. Eintracht Braunschweig 16 12 3 1 33:16 17 39 3. VfB Stuttgart 16 12 2 2 36:14 22 38 4. Union Berlin 16 11 3 2 29:11 18 36 5. VfL Bochum 16 7 8 1 26:19 7 29 6. Greuther Fürth 16 9 2 5 17:15 2 29 7. Kaiserslautern 16 7 5 4 16:9 7 26 8. Dynamo Dresden 16 6 7 3 26:20 6 25 9. 1860 München 16 7 4 5 23:19 4 25 10. Arminia Bielefeld 16 6 6 4 25:23 2 24 11. SV Sandhausen 16 6 5 5 21:13 8 23 12. FC Heidenheim 16 6 5 5 22:17 5 23 13. FC Erzgebirge Aue 16 6 4 6 20:24 -4 22 14. FC St. Pauli 16 5 6 5 19:13 6 21 15. FC Nürnberg 16 6 3 7 21:22 -1 21 16. Würzburger Kickers 16 4 8 4 14:13 1 20 17. Fortuna Düsseldorf 16 3 7 6 18:22 -4 16 18. Karlsruher SC 16 3 5 8 15:25 -10 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 16 8 4 4 23:21 2 28 2. Eintracht Braunschweig 16 6 6 4 15:13 2 24 3. Hannover 96 16 5 7 4 24:22 2 22 4. Dynamo Dresden 16 6 3 7 22:22 0 21 5. FC Nürnberg 16 6 3 7 23:26 -3 21 6. Union Berlin 16 6 3 7 20:26 -6 21 7. Fortuna Düsseldorf 16 5 5 6 15:15 0 20 8. FC St. Pauli 16 6 2 8 16:20 -4 20 9. FC Heidenheim 16 4 5 7 18:21 -3 17 10. SV Sandhausen 16 3 6 7 18:22 -4 15 11. Greuther Fürth 16 3 6 7 14:22 -8 15 12. Würzburger Kickers 16 3 5 8 17:23 -6 14 13. FC Erzgebirge Aue 16 3 5 8 16:27 -11 14 14. VfL Bochum 16 2 6 8 13:24 -11 12 15. Kaiserslautern 16 2 6 8 12:23 -11 12 16. 1860 München 16 3 2 11 12:24 -12 11 17. Karlsruher SC 16 2 5 9 8:25 -17 11 18. Arminia Bielefeld 16 1 6 9 18:30 -12 9

Quelle: n-tv.de