Sport

Wahnsinnstor in Premier League: Emre Can verzaubert den FC Liverpool

Von Anja Rau

Seitfallzieher, Tor, Sieg: Fußball-Nationalspieler Emre Can avanciert beim FC Liverpool zum Spieler des Tages. Der 23-Jährige zimmert den Ball beim wackeligen Sieg gegen Watford spektakulär ins Tor - und nährt damit die Champions-League-Hoffnungen.

Es gibt schlechtere Wege, mit denen man zum Matchwinner werden kann. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can hat sich dafür im Premier-League-Spiel gegen den FC Watford einen spektakulären Seitfallzieher ausgesucht. Und so sowohl seine Mitspieler als auch die Fans des FC Liverpool berauscht. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit verarbeitet Can den Pass seines Mitspielers Lucas nicht etwa mit dem Kopf, sondern springt im richtigen Moment ab und trifft den Ball unhaltbar mit dem rechten Fuß ins linke obere Toreck.

Der Kommentator schreit "What a goal!", die englische Boulevardzeitung "Sun" titelt später "Magi-Can". Und der Torschütze selbst? Bleibt ganz bescheiden: "Das wichtigste ist, dass wir die drei Punkte eingefahren haben." Doch bei Sky Sports sagt er: "Ich habe noch nie ein solches Tor erzielt. Das ist das schönste Tor, das ich jemals geschossen habe." Zunächst habe er den Ball mit dem Kopf annehmen wollen, doch "dann habe ich nicht allzu viel darüber nachgedacht", zitiert ihn der englische "Guardian". Und das war ganz offensichtlich sehr gut.

Ganz nebenbei ist dieses Tor der Siegtreffer gegen Watford. Durch den Erfolg und die Patzer der Konkurrenz hat die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp seine Chancen auf die Champions League wieder verbessert. Der FC Liverpool steht auf Tabellenplatz drei - und hat ein Drei-Punkte-Puffer auf den Vierten, Manchester City. Liverpool hat allerdings bereits eine Partie mehr gespielt.

Für Klopp ist der Erfolg ebenfalls ein kleiner Meilenstein: Liverpool konnte erst das zweite Mal unter ihm drei Auswärtsspiele in Folge gewinnen. Dass diese Serie ausgerechnet gegen Watford Bestand hat, ist allerdings nicht überraschend. Elf der letzten 13 Spiele gegen den Tabellen-13. konnte Liverpool für sich entscheiden. Ein anderer Ex-Bundesliga-Spieler hätte diese Bilanz jedoch fast noch zunichte gemacht: In der 94. Spielminute hätte der Österreicher und Ex-Bremer Sebastian Prödl fast noch den Ausgleich erzielt - dann aber nur die Latte getroffen.

Für den 23-jährigen Matchwinner Can war es der fünfte Treffer in dieser Saison. Und sicherlich ein gutes Argument für eine Vertragsverlängerung. Sein derzeitiger Kontrakt läuft bis Ende Juni 2018. Laut "Guardian" soll es bald Gespräche geben. Jürgen Klopp setzt ganz offenbar auf seinen Landsmann: Die letzten zehn Spiele hat er über die volle Zeit auf dem Platz gestanden.

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 29. Apr. 16:00 Uhr Southampton 0:0 (0:0) Hull City Spielbericht Stoke City 0:0 (0:0) West Ham United Spielbericht Sunderland 0:1 (0:0) Bournemouth Spielbericht Bromwich Albion 0:1 (0:1) Leicester City Spielbericht Sa., 29. Apr. 18:30 Uhr Crystal Palace 0:2 (0:1) Burnley Spielbericht So., 30. Apr. 13:00 Uhr Manch. United 1:1 (1:0) Swansea City Spielbericht So., 30. Apr. 15:05 Uhr Everton 0:3 (0:0) Chelsea Spielbericht Middlesbrough 2:2 (1:0) Manchester City Spielbericht So., 30. Apr. 17:30 Uhr Tottenham Hotspur 2:0 (0:0) Arsenal Spielbericht Mo., 01. Mai. 21:00 Uhr Watford 0:1 (0:1) Liverpool Spielbericht « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 34 26 3 5 72:29 43 81 2. Tottenham Hotspur 34 23 8 3 71:22 49 77 3. Liverpool 35 20 9 6 71:42 29 69 4. Manchester City 34 19 9 6 65:37 28 66 5. Manch. United 34 17 14 3 51:25 26 65 6. Arsenal 33 18 6 9 64:42 22 60 7. Everton 35 16 10 9 60:40 20 58 8. Bromwich Albion 34 12 8 14 39:43 -4 44 9. Southampton 33 11 8 14 39:44 -5 41 10. Bournemouth 35 11 8 16 50:63 -13 41 11. Leicester City 34 11 7 16 42:54 -12 40 12. Stoke City 35 10 10 15 37:50 -13 40 13. Watford 34 11 7 16 37:55 -18 40 14. Burnley 35 11 6 18 35:49 -14 39 15. West Ham United 35 10 9 16 44:59 -15 39 16. Crystal Palace 35 11 5 19 46:56 -10 38 17. Hull City 35 9 7 19 36:67 -31 34 18. Swansea City 35 9 5 21 40:69 -29 32 19. Middlesbrough 35 5 13 17 26:45 -19 28 20. Sunderland 34 5 6 23 26:60 -34 21 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Tottenham Hotspur 18 16 2 0 45:8 37 50 2. Chelsea 16 14 0 2 43:13 30 42 3. Everton 18 12 4 2 41:16 25 40 4. Liverpool 17 11 4 2 42:18 24 37 5. Arsenal 16 11 3 2 32:15 17 36 6. Burnley 17 10 2 5 23:16 7 32 7. Manchester City 16 8 7 1 27:15 12 31 8. Manch. United 18 7 10 1 24:12 12 31 9. Leicester City 16 9 3 4 26:18 8 30 10. Bromwich Albion 18 9 2 7 27:21 6 29 11. Hull City 17 8 4 5 27:26 1 28 12. Watford 18 8 4 6 25:24 1 28 13. Bournemouth 17 8 3 6 31:26 5 27 14. Stoke City 18 7 6 5 23:20 3 27 15. Southampton 16 6 5 5 17:18 -1 23 16. West Ham United 17 6 4 7 18:27 -9 22 17. Swansea City 17 6 3 8 24:33 -9 21 18. Middlesbrough 18 4 6 8 16:21 -5 18 19. Crystal Palace 18 5 2 11 20:25 -5 17 20. Sunderland 18 3 5 10 16:32 -16 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 18 12 3 3 29:16 13 39 2. Manchester City 18 11 2 5 38:22 16 35 3. Manch. United 16 10 4 2 27:13 14 34 4. Liverpool 18 9 5 4 29:24 5 32 5. Tottenham Hotspur 16 7 6 3 26:14 12 27 6. Arsenal 17 7 3 7 32:27 5 24 7. Crystal Palace 17 6 3 8 26:31 -5 21 8. Southampton 17 5 3 9 22:26 -4 18 9. Everton 17 4 6 7 19:24 -5 18 10. West Ham United 18 4 5 9 26:32 -6 17 11. Bromwich Albion 16 3 6 7 12:22 -10 15 12. Bournemouth 18 3 5 10 19:37 -18 14 13. Stoke City 17 3 4 10 14:30 -16 13 14. Watford 16 3 3 10 12:31 -19 12 15. Swansea City 18 3 2 13 16:36 -20 11 16. Middlesbrough 17 1 7 9 10:24 -14 10 17. Leicester City 18 2 4 12 16:36 -20 10 18. Sunderland 16 2 1 13 10:28 -18 7 19. Burnley 18 1 4 13 12:33 -21 7 20. Hull City 18 1 3 14 9:41 -32 6

Quelle: n-tv.de