Abschied vom Vicente Caldéron: Erst Party, dann Mahnmal der Melancholie

Atlético Madrid bestreitet gegen Athletic Bilbao sein letztes Liga-Spiel im legendären Estadio Vicente Calderón. Voller Wehmut nehmen die Colchoneros Abschied von einer Kampfstätte, die zum Schauplatz einzigartiger Fußball-Schlachten wurde.

Welcher Ort könnte passender sein für dieses Theater der bittersüß geplatzten Träume? Paseo de los Melancólicos, Promenade der Wehmütigen, heißt die Straße vor dem Estadio Vicente Calderón, der Heimstätte Atlético Madrids, des stets so stolzen und oft so unglücklichen Arbeiterklubs. Am Nachmittag bestreiten die Colchoneros gegen Athletic Bilbao ihr letztes Ligaspiel im geliebten Calderón. Irgendwie passt es zu diesem Klub, dass er nicht dabei sein wird, wenn in seiner Arena endgültig das Licht ausgeht - am 27. Mai spielen der FC Barcelona und Deportivo Alavés dort das Pokal-Finale, der Hausherr war im Halbfinale an Barca gescheitert. Der liebevollen Erinnerung wird dies keinen Abbruch tun

"Dieses Stadion ist eine kleine Ecke der Sicherheit für jeden von uns", sagte einst Luis Aragones. Niemand stand so für Atlético, niemand so für das Vicente Calderón wie der 2014 verstorbene Weise von Hortaleza, der Spaniens Nationalmannschaft sechs Jahre zuvor zum Europameistertitel geführt hatte. Am 2. Oktober 1966 war Aragones im Eröffnungsspiel des neuen Stadions beim 1:1 gegen Valencia erster Torschütze. Damals trug die Arena noch den Namen Estadio Manzanares nach dem Fluss, in dessen Biegung sie hineingepflanzt worden war. Erst 1971 wurde sie nach dem damaligen und bis zu seinem Tod 16 Jahre später amtierenden Klub-Präsidenten umbenannt.

Nach mehr als 50 Jahren trägt das Estadio Vicente Calderón sichtlich die Patina vieler Schlachten, doch der Geist von Aragones durchweht diese charismatische Einzigartigkeit noch immer. "Ein Mensch wie Luis würde auch hinter jedem Moment der Traurigkeit und des Schmerzes stets gute Erinnerungen sehen", sagte der heutige Trainer Diego Simeone, auch so eine Atlético-Ikone. Und besser kann man die Aura dieses Stadions nicht summieren.

So mag Heimat riechen

Und was ist das für ein Stadion! Als hätten es die Architekten Javier Barroso und Miguel Ángel García Lomas aus den kühnsten Träumen romantischer Fans abgemalt. Die derart steilen Ränge, auf denen man über dem Spiel zu schweben scheint. Die Haupttribüne, durch deren Erdgeschoss die Stadtautobahn M-30 verkehrt. Dieser unvergleichbare Duft, dieses Destillat aus Bier, Angst- und Glücksschweiß, aus dem, was von Bars, Fluss und Autobahn hinaufweht - so mag Heimat riechen.

Und wenn Wasser aus dem darüberliegenden Stock durch die marode Decke in den Presseraum tropft, so ist es, als presse das Calderón die Erinnerungen all dieser schönen und traurigen Jahre hervor. An die glorreichen 1960er und 1970er Jahre mit dem Spieler Aragones und dem Trainer Aragones, den Sieg im Weltpokal 1975 über die heißblütigen Argentinier von Independiente, als der Manzanares siedend überblubberte. An den irren, wie einen spätrömischen Kaiser im Stadion thronenden Präsidenten Jesús Gil y Gil, der zwar einen Flugzeugträger kaufte, als er nicht mehr wusste, wohin mit den Peseten, dessen Hinterlassenschaften Atlético aber beinahe in den Ruin schickten.

An das unverhoffte Double 1996 mit dem großartigen Grantler Radomir Antic als Trainer und Simeone im Mittelfeld. An den noch unwahrscheinlicheren Abstieg vier Jahre später. An die Renaissance mit dem jungen Goldkind Fernando Torres, die rauschhafte vergangene Dekade mit Trainer Simeone, als zweimal - 2014 und 2016 - der Triumph in der Königsklasse so nahe war, bis Real im Finale alles verdarb.

Das Calderón wird noch bis zum Sommer 2018 stehen, als stummes, leeres Mahnmal der Melancholie. Danach soll an seiner statt ein Park entstehen. Er dürfte vielen Colchoneros eher Heimat werden als die neue Arena im Nordosten. Nach einem chinesischen Mischkonzern wird sie "Wanda Metropolitana" heißen, der Paseo de los Melancólicos 20 Kilometer entfernt sein, die Wehmut wachsen.

Primera Division 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Fr., 19. Mai. 20:45 Uhr Granada CF 1:2 (1:2) Espanyol Spielbericht Sa., 20. Mai. 17:00 Uhr Gijon 2:2 (1:1) Real Betis Spielbericht Sa., 20. Mai. 19:00 Uhr Coruna 3:0 (3:0) Las Palmas Spielbericht Leganes 1:1 (0:0) Alaves Spielbericht Sa., 20. Mai. 21:00 Uhr Sevilla 5:0 (3:0) Osasuna Spielbericht So., 21. Mai. 16:45 Uhr Atlético Madrid -:- Athletic Bilbao Celta de Vigo -:- Real Sociedad Valencia CF -:- Villarreal So., 21. Mai. 20:00 Uhr Barcelona -:- Eibar Malaga -:- Real Madrid « zurück Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 37 28 6 3 104:41 63 90 2. Barcelona 37 27 6 4 112:35 77 87 3. Atlético Madrid 37 22 9 6 67:26 41 75 4. Sevilla 38 21 9 8 69:49 20 72 5. Villarreal 37 18 10 9 53:32 21 64 6. Athletic Bilbao 37 19 6 12 52:40 12 63 7. Real Sociedad 37 19 6 12 57:51 6 63 8. Espanyol 38 15 11 12 49:50 -1 56 9. Alaves 38 14 13 11 41:43 -2 55 10. Eibar 37 15 9 13 54:47 7 54 11. Malaga 37 12 10 15 49:53 -4 46 12. Valencia CF 37 13 7 17 55:62 -7 46 13. Celta de Vigo 37 13 5 19 51:67 -16 44 14. Las Palmas 38 10 9 19 53:74 -21 39 15. Real Betis 38 10 9 19 41:64 -23 39 16. Coruna 38 8 12 18 43:61 -18 36 17. Leganes 38 8 11 19 36:55 -19 35 18. Gijon 38 7 10 21 42:72 -30 31 19. Osasuna 38 4 10 24 40:94 -54 22 20. Granada CF 38 4 8 26 30:82 -52 20 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 19 14 4 1 48:20 28 46 2. Sevilla 19 14 4 1 39:16 23 46 3. Barcelona 18 14 3 1 60:15 45 45 4. Athletic Bilbao 19 13 4 2 36:18 18 43 5. Atlético Madrid 18 13 2 3 37:13 24 41 6. Villarreal 19 11 4 4 35:18 17 37 7. Real Sociedad 19 10 5 4 30:24 6 35 8. Las Palmas 19 9 6 4 33:25 8 33 9. Eibar 19 10 3 6 29:21 8 33 10. Malaga 18 10 2 6 32:23 9 32 11. Espanyol 19 8 5 6 28:24 4 29 12. Alaves 19 7 8 4 19:21 -2 29 13. Valencia CF 18 8 4 6 31:29 2 28 14. Celta de Vigo 18 9 1 8 28:30 -2 28 15. Coruna 19 7 5 7 27:23 4 26 16. Real Betis 19 6 7 6 22:24 -2 25 17. Leganes 19 5 6 8 22:23 -1 21 18. Gijon 19 5 4 10 26:38 -12 19 19. Granada CF 19 4 4 11 17:32 -15 16 20. Osasuna 19 2 7 10 23:39 -16 13 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Real Madrid 18 14 2 2 56:21 35 44 2. Barcelona 19 13 3 3 52:20 32 42 3. Atlético Madrid 19 9 7 3 30:13 17 34 4. Real Sociedad 18 9 1 8 27:27 0 28 5. Villarreal 18 7 6 5 18:14 4 27 6. Espanyol 19 7 6 6 21:26 -5 27 7. Alaves 19 7 5 7 22:22 0 26 8. Sevilla 19 7 5 7 30:33 -3 26 9. Eibar 18 5 6 7 25:26 -1 21 10. Athletic Bilbao 18 6 2 10 16:22 -6 20 11. Valencia CF 19 5 3 11 24:33 -9 18 12. Celta de Vigo 19 4 4 11 23:37 -14 16 13. Malaga 19 2 8 9 17:30 -13 14 14. Leganes 19 3 5 11 14:32 -18 14 15. Real Betis 19 4 2 13 19:40 -21 14 16. Gijon 19 2 6 11 16:34 -18 12 17. Coruna 19 1 7 11 16:38 -22 10 18. Osasuna 19 2 3 14 17:55 -38 9 19. Las Palmas 19 1 3 15 20:49 -29 6 20. Granada CF 19 0 4 15 13:50 -37 4

Quelle: n-tv.de