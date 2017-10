Sport

Reizvolle Pokal-Achtelfinals: FC Bayern bekommt BVB als Kracherlos

Nächste schwere Aufgabe für den FC Bayern: Nach dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen RB Leipzig empfangen die Münchner nun Titelverteidiger Borussia Dortmund. Das Topspiel ist aber nicht das einzige spannende Duell im Achtelfinale.

Der DFB-Pokal bekommt im Achtelfinale sein nächstes Topspiel. Rekordmeister FC Bayern empfängt in München Titelverteidiger Borussia Dortmund. Das ergibt die Auslosung in der ARD. In der zweiten Runde hatten die Bayern mit RB Leipzig ebenfalls einen Spitzengegner zugelost bekommen. Am Ende hatten sich die Münchner mit 5:4 im Elfmeterschießen durchgesetzt.

"Dritte Runde, zweites Finale. Unglaublich", twitterte Ex-BVB-Kapitän Mats Hummels, der inzwischen beim FC Bayern verteidigt. Das Pokalduell FC Bayern gegen den BVB gibt es bereits im siebten Jahr in Folge. Kurios: Ein Dortmunder Pokal-Heimspiel gegen die Bayern gab es dabei nie.

2012 hatte sich Dortmund im Endspiel mit 5:2 durchgesetzt und das Double komplettiert. 2013 siegten die Münchner im Viertelfinale im eigenen Stadion mit 1:0, 2014 und 2016 gewannen sie jeweils das Endspiel gegen den BVB, einmal auch dank eines aberkannten regulären BVB-Tores, einmal - im letzten Bayern-Spiel von Josep Guardiola - im Elfmeterschießen. Der triumphierte wiederum 2015 und 2017 auf dem Weg ins Endspiel jeweils im Halbfinale in München und das vor allem 2015 auf spektakuläre Weise, als die Bayern im Elfmeterschießen alle vier Elfmeter vergaben.

Die diesjährigen Pokal-Achtelfinals werden am 19. und 20. Dezember ausgespielt. Spannung versprechen dann noch vier weitere Duelle zwischen Erstligisten. Der FSV Mainz empfängt den VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach hat Heimrecht gegen Bayer Leverkusen und damit Chance auf Revanche für die jüngste 1:5-Heimklatsche in der Liga. Bundesligaschlusslicht 1. FC Köln, das sich in der 2. Runde überraschend mit 3:1 bei Hertha BSC durchgesetzt hatte, muss zum FC Schalke reisen. Das wie Köln in der Liga noch sieglose Werder Bremen empfängt den SC Freiburg.

Der letzte im Pokalwettbewerb verbliebene Drittligist SC Paderborn empfängt den Zweitligisten FC Ingolstadt. In der 2. Runde hatte Paderborn für den einzigen Favoritensturz gesorgt. Der 2:1-Heimerfolg gegen den Zweitligisten VfL Bochum war der einzigen Sieg eines unterklassigen Vereins in der zweiten Pokalrunde.

Die Zweitligisten 1. FC Nürnberg und 1. FC Heidenheim haben im Achtelfinale jeweils Heimrecht gegen Erstligisten. Nürnberg empfängt den VfL Wolfsburg, Heidenheim die Frankfurter Eintracht.

Quelle: n-tv.de