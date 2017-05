Sport

"Ungeheuerliche Falschmeldung": FC Bayern empört: Kimmich bleibt!

Joshua Kimmich soll in der kommenden Saison Philipp Lahm beerben - als Rechtsverteidiger des FC Bayern. So sieht es der Plan des Fußball-Bundesligisten vor. Eine Meldung, der Nationalspieler verlasse den Klub, bringt den Bayern-Boss in Wallung.

Die Meldung klang durchaus interessant: Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich verlasse den FC Bayern, hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Er sei in München so unzufrieden, dass er beim Klub auf einen Wechsel gedrängt habe. Eine Behauptung, die der Bundesligist umgehend und vehemment dementierte: "Das ist eine ungeheuerliche Falschmeldung", sagte Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende. "Diese Geschichte entbehrt jeglicher Grundlage." Kimmich habe einen Vertrag bis 2020 und "wird definitiv auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen".

Die Münchner kündigten an, "umgehend rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung" der Zeitungen einleiten, die beide von der Medienholding Süd, einer Tochter der Südwestdeutschen Medienholding, herausgegeben und von einer gemeinsamen Redaktion produziert werden. In dem Bericht hieß es, dass Kimmichs Ex-Klub RB Leipzig und Manchester City an dem 22-Jährigen interessiert seien. Beim Tabellenvierten der englischen Premier League arbeitet Josep Guardiola, einst Trainer des FC Bayern. Der Katalane hatte den 22-Jährigen in der vergangenen Saison zum Stammspieler beim deutschen Rekordmeister und zum Nationalspieler entwickelt.

In München hatten sie indes stets betont, große Pläne mit Kimmich zu haben. Er soll in der kommenden Saison die Rolle von Philipp Lahm übernehmen, der seine Karriere am kommenden Samstag mit dem Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg beendet. "Ab der nächsten Saison hat er dann gesicherte Einsatzminuten. So jedenfalls plant es Carlo Ancelotti", hatte Rummenigge Ende März in einem Interview mit dem Bezahlsender Sky erklärt. "Es wäre schön, wenn Bayern auf dieser Position in der Zukunft mit ihm planen würde", hatte auch Bundestrainer Joachim Löw gesagt.

Kimmich kam nach auffälligem Start in die Saison und mehreren Toren für die Bayern und den DFB in der Rückrunde in München nur sporadisch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Darüber hatte er sich zuletzt beklagt. Unbeeindruckt davon hatte Ancelotti vor zwei Wochen betont: "Ich habe viel Vertrauen in Kimmich. Er hat nicht viel gespielt, aber das ändert nichts daran, dass ich viel Vertrauen für die Zukunft habe."

Quelle: n-tv.de