Sport

Sechs Lehren des 27. Spieltags: FC Bayern geht's gut, BVB wie ein Kreisligist

Von Tobias Nordmann

Der FC Bayern verliert nach 136 Tagen wieder ein Spiel und kommt damit erstaunlich gut klar. Thomas Tuchel bekommt bei Borussia Dortmund ein Riesenproblem einfach nicht in den Griff, und der VfL Wolfsburg zittert ohne seine Gomez-Dosis.

1. Keine Sorge, der FC Bayern kommt klar

Die "Bild"-Zeitung schlägt Alarm: "Attenzione Carlo, so verpennt Bayern das Triple". Diese Diagnose haben die Kollegen nach dem ziemlich murksigen Auftritt der Münchener bei der TSG Hoffenheim erstellt. Dort fing sich der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am 27. Spieltag mit 0:1 die, Obacht, zweite Niederlage in dieser Saison ein. Sieben Runden vor der Endabrechnung im Mai bedeutet das nun: Verfolger Leipzig rückt bis auf zehn Punkte an die Bayern heran.

Nun ist aber dennoch jede Sorge um den deutschen Rekordmeister angesichts des dünner gewordenen Punktepolsters unbegründet. Denn die Münchener, so können wir aus der Ferne beobachten, kommen erstaunlich gut klar mit der Pleite - zumal der Vorsprung auf die Rasenballsportler aus Leipzig immer noch komfortable zehn Zähler beträgt. "Vielleicht war es ja sogar ein gutes Zeichen für uns", sagte Abwehrmann Mats Hummels und erklärte, wie genau er das meinte: "Weil wir nun wissen, dass wir mit einer passiven Haltung nur halb so gut sind." Stimmt. Aber eine solche Erkenntnis ist ja weder neu, noch hätte es den Versuch gebraucht sie zu widerlegen. Weshalb die Bayern in Sinsheim, dort spielen die Hoffenheimer, nach 45 Minuten dann auch wieder in den gewohnten Rhythmus switchten. "Die zweite Halbzeit war viel besser, so wie es sein muss. Wir waren überlegen, hatten Chancen", analysierte Arjen Robben. "Da haben wir so gespielt wie in den letzten Wochen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass es Samstag gegen Dortmund wieder anders aussieht", beobachtete der abwanderungswillige Ersatz-Keeper Sven Ulreich. Wir diagnostizieren daher: "Tutto bene". Und am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) kommt dann die Dortmunder Borussia zum Ligaspiel nach Fröttmaning.

2. Der BVB macht's wie ein Kreisligist

Das obligatorische Nach-Spiel-Telefonat eines Kreisliga-Trainers mit einem Reporter hört sich oft so an (Verzeihung an alle empörten Ausnahmeübungsleiter) - unabhängig vom Ergebnis: "Puh, was soll ich sagen. Wir hatten Chancen für zehn Spiele …". Nun, im Fall des Bundesligisten Borussia Dortmund hätte Thomas Tuchel tatsächlich das Recht sich diesen Satz fast Woche für Woche zu eigen zu machen und wohl niemand würde ihm widersprechen.

Denn was seine Männer in der Spitze - selbst 25-Tore-Lebemann Pierre-Emerick Aubameyang ist da keine Ausnahme - mitunter vor dem Tor vergeigen, das ist phasenweise irrwitzig spektakulär, kostet Punkte und setzt dem Trainer hart zu, was er kreisligauntypisch (nochmal Verzeihung an alle empörten Ausnahmeübungsleiter) in ein rhetorisch feines Gewand presst: "Die Chancen, die wir in Serie liegen lassen, die vielen Spiele, in denen es uns nicht gelingt, den Gegner auszuknocken, stecken uns in den Kleidern." Beinahe wäre es auch gegen den HSV schief gegangen. "Es ist einfach fahrlässig, wie wir das spielen. Das war eine einzige Achterbahnfahrt. So, dass sich dann im Stadion und bei unseren Spielern das Gefühl einschleicht 'vielleicht geht das mit 100:0 Torschüssen hier lustig 1:1 aus'. Wir haben heute so einen Aufwand betrieben, da wird mir angst und bange, wenn ich an unser Programm denke." Das Spiel endete übrigens 3:0 - bei einem Torschuss-Verhältnis von 17:16.

3. Der Nagelsmann ist dauerberauscht

"Siegen ist schon eine kleine Droge, vielleicht auch eine große. Ich habe noch keine Drogen genommen, aber so stelle ich mir das vor", sagte Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann nach dem Meisterstück gegen den FC Bayern. Es war der fünfte Sieg aus den vergangenen sieben Ligaspielen. Folglich muss der Nagelsmann ja aktuell dauerberauscht sein. Vielleicht auch von seiner eigenen Kompetenz. Denn von der sind immer mehr Menschen überzeugt - nicht nur in München. Er selbst ist allerdings eher überrascht: "Man hat gegen die Bayern schon nach 1:20 Minuten den Plan perfekt gesehen, was wir machen wollten. Da dachte ich mir: So klar aufgehen kann's eigentlich nicht. Das ist ja völliger Wahnsinn." Und der könnte für den Tabellendritten am Ende in der Champions League enden. Anders als in der Saison 2008, als der damalige Aufsteiger nach der Herbstmeisterschaft einbrach und sich im Mittelfeld über die Ziellinie schleppte. Deswegen den Sieg gegen die Bayern abhaken und weitermachen: "Die Jungs wissen auch, dass die Saison 34 Spieltage dauert. Die wollen den Weg weitergehen. Besaufen wird sich heute keiner, das kann ich ihnen sagen", sagte Nagelsmann. "Wir feiern erst dann, wenn wir die Spielzeit positiv abgeschlossen haben." Am besten mit einem Sieg, denn dann ist auch der Coach berauscht.

4. Und plötzlich sind sie weg …

… die Trainer Martin Schmidt vom FSV Mainz 05 und Manuel Baum vom FC Augsburg. Nun, Sie haben nichts verpasst. Noch sind beide ja da. Aber sie haben nach den erneuten Niederlagen ihrer Klubs die volle Rückendeckung der Vereinsführung bekommen. Was das heißt, wissen Sie sicherlich. In Mainz klingt das nach dem 2:3 gegen Leipzig so: "Er wird definitiv am Samstag in Freiburg auf der Bank sitzen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Bedeutet: Gibt's im Breisgau keinen Dreier war's das für Schmidt. Und wie schaut's beim Baum aus? Nun, ein bisschen besser. Zumindest wird der Druck auf den Coach cleverer verpackt: Der FCA werde "definitiv nicht die Nerven verlieren" und Baums Position in Frage stellen, sagte Manager Stefan Reuter nach der bitteren Pleite gegen Ingolstadt (2:3). "Ich werde jetzt keine Forderungen an den Trainer aufstellen. Er analysiert die Spiele sehr gut und wird versuchen, mit dem Team Lösungen zu erarbeiten. Dafür stehen wir, dass wir geschlossen an den Dingen arbeiten."

5. Die Bundesliga hat einen neuen Philosophen

Früher hieß es ja eher so: "Haste scheiße am Fuß, haste scheiße am Fuß." So: "Wir müssen jetzt endlich den Arsch hochkriegen und Eier zeigen." Oder so: "Es war ein wunderschöner Augenblick, als der Bundestrainer sagte: "Komm Steffen, zieh deine Sachen aus, jetzt geht’s los." Ehrlich, lebendig, gerade raus. Nun, aber es geht auch anders. Die Bundesliga hat einen neuen Philosophen. Einen sehr erfolgreichen. Er heißt Alexander Nouri. Er trainiert Werder Bremen. Und seit seiner vermeintlichen Beinahe-Entlassung hat er 19 von 21 Punkten geholt.

So viele wie selbst die Bayern im gleichen Zeitraum nicht. Doch warum ist das so? Nun: "Die Basis", sagte Nouri nach dem 3:0 gegen Schalke am Dienstagabend, "war auch heute wieder, das wir eine Gemeinschaft des Willens auf den Platz gebracht haben." Und wohin geht der Weg, nach Europa? Nun: "Wir wissen, dass die Brücke zwischen Realität und Traum harte Arbeit ist." Ah! Und sonst so? Gibt's auch noch den alten Schlag der Phrasen-Freunde: "An manchen Tagen klappt es eben nicht. So ist Fußball." Gesagt von? Signore "tutto bene", Carlo Ancelotti.

6. Wolfsburg hängt am Gomez-Tropf

Über die besondere Symbiose von Trainer Andries Jonker und Stürmer Mario Gomez ist ja eigentlich alles gesagt. Wenn Jonker coacht, trifft Gomez. Das war einmal. Die Freiburger haben der besonderen Beziehung nun bei ihrem 1:0-Erfolg in Wolfsburg einen ersten Schaden zugefügt. Und weit schlimmer als das Ende der Serie – neun Spiele hat sie angedauert – ist für den VfL die fatale Abhängigkeit von ihrem Stürmer. Denn ohne Gomez-Tore gibt's kaum Punkte. Wird's also doch nochmal richtig eng im Kampf um den Klassenerhalt? "Ich glaube nicht, dass es einen Knacks gibt, weil wir in der Art und Weise einen großen Fortschritt gemacht haben", sagte Gomez. Den unerwarteten Rückschlag nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage bezeichnete er zwar als "bitter", doch "es war klar, dass wir bis zum Ende nicht alles gewinnen." Der VfL war gegen Freiburg die klar bessere Mannschaft, doch vergab etliche Chancen, so auch Gomez. "Wenn ich den Ball in der siebten Minute reinmache, gewinnen wir das Spiel." Stimmt. Vielleicht. Der Ball war aber nicht drin. Eine gefährliche Abhängigkeit.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- Werder Bremen Sa., 08. Apr. 15:30 Uhr 1. FC Köln -:- Borussia M'gladbach FC Schalke -:- VfL Wolfsburg Hamburger SV -:- 1899 Hoffenheim RB Leipzig -:- Bayer Leverkusen SC Freiburg -:- FSV Mainz Sa., 08. Apr. 18:30 Uhr Bayern München -:- Borussia Dortmund So., 09. Apr. 15:30 Uhr Hertha BSC -:- FC Augsburg So., 09. Apr. 17:30 Uhr FC Ingolstadt -:- SV Darmstadt « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 27 20 5 2 67:14 53 65 2. RB Leipzig 27 17 4 6 50:30 20 55 3. 1899 Hoffenheim 27 13 12 2 50:26 24 51 4. Borussia Dortmund 27 14 8 5 58:28 30 50 5. 1. FC Köln 27 10 10 7 39:31 8 40 6. Hertha BSC 27 12 4 11 35:34 1 40 7. SC Freiburg 27 11 5 11 35:47 -12 38 8. Eintracht Frankfurt 27 10 7 10 26:28 -2 37 9. Borussia M'gladbach 27 10 6 11 31:34 -3 36 10. Bayer Leverkusen 27 10 5 12 42:43 -1 35 11. Werder Bremen 27 10 5 12 42:46 -4 35 12. FC Schalke 27 9 7 11 33:31 2 34 13. VfL Wolfsburg 27 8 6 13 26:38 -12 30 14. Hamburger SV 27 8 6 13 26:50 -24 30 15. FSV Mainz 27 8 5 14 36:46 -10 29 16. FC Augsburg 27 7 8 12 26:43 -17 29 17. FC Ingolstadt 27 7 4 16 28:45 -17 25 18. SV Darmstadt 27 4 3 20 17:53 -36 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 13 10 3 0 44:5 39 33 2. Borussia Dortmund 13 10 3 0 32:7 25 33 3. 1899 Hoffenheim 14 9 5 0 29:11 18 32 4. RB Leipzig 13 10 1 2 26:11 15 31 5. Hertha BSC 13 10 1 2 22:9 13 31 6. 1. FC Köln 13 7 5 1 20:10 10 26 7. FC Schalke 14 7 3 4 23:12 11 24 8. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 9. Eintracht Frankfurt 13 6 5 2 17:11 6 23 10. SC Freiburg 13 7 1 5 17:22 -5 22 11. Hamburger SV 13 6 3 4 16:21 -5 21 12. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 13. Bayer Leverkusen 14 5 4 5 24:22 2 19 13. FSV Mainz 14 5 4 5 24:22 2 19 15. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 16. VfL Wolfsburg 14 4 2 8 11:18 -7 14 17. FC Augsburg 14 3 5 6 15:23 -8 14 18. FC Ingolstadt 13 3 3 7 14:22 -8 12 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 14 10 2 2 23:9 14 32 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 13 4 7 2 21:15 6 19 4. Borussia Dortmund 14 4 5 5 26:21 5 17 5. Bayer Leverkusen 13 5 1 7 18:21 -3 16 6. VfL Wolfsburg 13 4 4 5 15:20 -5 16 7. Werder Bremen 13 4 4 5 21:28 -7 16 8. SC Freiburg 14 4 4 6 18:25 -7 16 9. FC Augsburg 13 4 3 6 11:20 -9 15 10. 1. FC Köln 14 3 5 6 19:21 -2 14 11. Eintracht Frankfurt 14 4 2 8 9:17 -8 14 12. FC Ingolstadt 14 4 1 9 14:23 -9 13 13. Borussia M'gladbach 13 3 3 7 10:22 -12 12 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 13 3 1 9 12:24 -12 10 16. Hertha BSC 14 2 3 9 13:25 -12 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 13 0 0 13 4:31 -27 0

Quelle: n-tv.de