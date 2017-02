Sport

Viertelfinalduelle im DFB-Pokal: FC Bayern hat Heimrecht, der BVB Losglück

Acht Teams sind noch im DFB-Pokal vertreten, darunter mit den Sportfreunden Lotte auch ein Drittligist. Der erwischt bei der Auslosung einen hochattraktiven, aber auch schweren Gegner. Der FC Bayern ist es allerdings nicht, kann der FC Schalke bestätigen.

Heimrecht für den Titelverteidiger, Glückslos für den Vorjahresfinalisten: Der FC Bayern darf im Viertelfinale daheim antreten, hat mit dem FC Schalke von Popstar Mark Forster aber einen schweren Gegner zugelost bekommen. Am vergangenen Wochenende hatten sich beide Teams im Ligaduell in München 1:1 getrennt. In einem weiteren Duell zweier Bundesligisten trifft der Hamburger SV auf Borussia Mönchengladbach.

Ein schweres, aber attraktives Los erwischten die Sportfreunde Lotte. Der einzige im Wettbewerb verbliebene Drittligist bekommt es mit Vorjahresfinalist Borussia Dortmund zu tun - und hat damit die Chance auf den nächsten Coup. In den ersten beiden Pokalrunden hatte der Drittligist die Bundesligisten Werder Bremen und Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb geworfen. Im Achtelfinale setzte sich Lotte gegen Zweitligist 1860 München durch. Die klar favorisierten Dortmunder könnten hingegen einen weiteren Schritt in Richtung fünftes Pokalfinale in sechs Jahren machen.

Hamburger Sehnsucht

Auf das Finale wartet der HSV seit nunmehr 30 Jahren. 1987 erreichte der HSV letztmals das Endspiel, auch damals mussten die Hanseaten auf dem Weg nach Berlin die Gladbacher Borussia ausschalten. Im Halbfinale hieß es 1:0. Seitdem haben sich beide Clubs im Cup nicht mehr getroffen. Die Borussia hatte es letztmals 1995 nach Berlin geschafft und dabei das Finale gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

Komplettiert wird das Viertelfinale durch das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Zweitligist Arminia Bielefeld, der auswärts antreten muss. In der Saison 2005/06 war die Eintracht im Halbfinale auf die Arminia getroffen und hatte durch ein 1:0 das Endspiel erreicht. Dort setzte sich aber der FC Bayern mit 1:0 durch.

Der hatte sich Pokal letztmals am 2. März 2011 im Halbfinale mit dem FC Schalke duelliert. Damals siegten die Königsblauen in München 1:0 und holten anschließend zum fünften Mal den Pokal. Legendär waren die Halbfinal-Duelle im Mai 1984, als die Schalker dem FC Bayern ein 6:6 abrangen und anschließend in München knapp mit 2:3 scheiterten.

Die Viertelfinal-Partien werden am 28. Februar und 1. März ausgetragen, das Halbfinale ist für den 25./26. April terminiert. Das Finale findet am 27. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Kracherpaarung bei den Frauen

Im DFB-Pokal der Frauen bekommen es die Damen des FC Bayern München im Viertelfinale mit Titelverteidiger VfL Wolfsburg zu tun. Damit kommt es schon im Viertelfinale zum Duell des Deutschen Meisters mit dem Pokalsieger.

In den drei weiteren Begegnungen empfängt Werder Bremen Vorjahresfinalist SC Sand, der SC Freiburg den 1. FFC Frankfurt und BV Cloppenburg bekommt es mit Bayer Leverkusen zu tun. Die Partien finden am 15. März statt, die beiden Halbfinals am 16. April und das Finale am 27. Mai.

