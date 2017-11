Sport

Starmediziner für Heynckes' Elf: FC Bayern holt "Mull" zurück

Im Streit mit Josep Guardiola verlässt Hans Müller-Wohlfahrt 2015 den FC Bayern München. Jetzt kehrt der legendäre Sportmediziner zum Rekordmeister zurück - als Aufseher der medizinischen Abteilung und Mann für die besonderen Momente.

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt übernimmt nach Informationen der "Bild"-Zeitung erneut die medizinische Leitung des FC Bayern München. Den Angaben zufolge haben sich Präsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und der 75-jährige Mediziner auf ein zukunftsfähiges Konzept für die medizinische Abteilung des deutschen Rekordmeisters der Fußball-Bundesliga geeinigt. Bei wichtigen Spielen wie in der Champions League werde Müller-Wohlfahrt wieder selbst auf der Bank sitzen, schreibt das Blatt. Die Tagesarbeit beim Training und bei den meisten Spielen übernähmen im Wechsel Peter Ueblacker, Lutz Hänsel und Jochen Hahne. Die drei Mediziner sind Orthopäden und Unfallchirurgen und Partner von Müller-Wohlfahrt in dessen Praxis in der Dienerstraße in München.

Müller-Wohlfahrt soll demnach in Zukunft bei den Münchnern als Kopf des Ärzte-Teams fungieren. Der Zeitung zufolge erhält er die Oberaufsicht über die medizinische Abteilung und soll bei Bedarf den Einsatz externer Spezialisten koordinieren.

Ärger mit Guardiola und Klinsmann

Die medizinische Abteilung des Rekordmeisters hatte in den vergangenen Jahren mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Im April 2015 warf Müller-Wohlfahrt nach einem Streit mit Trainer Pep Guardiola hin. Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich damals kritisch. Viele Stars wie Arjen Robben hatten die Dienste des Mediziners aber weiter in Anspruch genommen.

Für Müller-Wohlfahrt ist es bereits das zweite Comeback bei den Münchnern: Bereits 2008 hatte er den Klub nach Dissonanzen mit dem damaligen Coach Jürgen Klinsmann verlassen, nur um 2009 zurückzukehren - ebenfalls unter Jupp Heynckes, der damals Interimstrainer war.

Vergangene Woche hatte der bisherige Mannschaftsarzt Volker Braun die Bayern darum gebeten, ihn von seiner Tätigkeit zu entbinden. Der Orthopäde und Unfallchirurg war seit dem Rücktritt Müller-Wohlfahrts 2015 verantwortlicher Mediziner an der Säbener Straße.

Quelle: n-tv.de