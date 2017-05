Sport

Marios Bruder wird Profi: FC Bayern macht anderen Götze groß

Ein Jahr nach dem Abgang von Fußball-Weltmeister Mario hat der FC Bayern wieder einen Götze im Kader. Der jüngere Bruder des BVB-Profis unterschreibt in München einen Profivertrag. Erste Erfahrung im Profi-Team hat der Innenverteidiger bereits gesammelt.

Der FC Bayern München hat wieder einen Götze im Kader seiner Profi-Mannschaft. Nach dem Abgang von Fußball-Weltmeister Mario – er ging im vergangenen Sommer nach drei durchwachsenen Jahren zurück zu Borussia Dortmund – unterschreibt dessen jüngerer Bruder Felix einen Vertrag beim alten und neuen Bundesliga-Meister. Der Kontrakt des 19-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2019. "Ich bin glücklich, dass ich die Chance als Profi beim FC Bayern erhalte und werde alles daran setzen, meinen Teil zu weiteren Erfolgen der Mannschaft beitragen zu können", sagte er in einem Statement auf der Klub-Homepage.

Und auch die Münchener sind erfreut über die Zusage des Youngsters. "Wir sind sehr froh, mit Felix einen weiteren hochtalentierten Spieler an uns gebunden zu haben", sagte Hermann Gerland, sportlicher Leiter des FC Bayern Campus. "In den Trainingseinheiten bei den Profis und nicht zuletzt im Finale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft hat er sein Potential bereits unter Beweis gestellt." Der junge Götze ist seit 2014 beim FC Bayern. Er spielte beim Rekordmeister bereits für die U17-, sowie die U19-Mannschaft, mit der er in dieser Saison deutscher Vizemeister wurde.

Von Cheftrainer Carlo Ancelotti wurde der 1,85 Meter große Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison bereits einige Male in der Bundesliga und auch in der Champions League in den Profikader berufen. In Freundschaftsspielen der Profis kam der gebürtige Memminger auch schon mehrfach zum Einsatz, so beim 1:0-Sieg in der Saisonvorbereitung gegen Manchester City vor 68.000 Zuschauern in der Allianz Arena.

Seinem älteren Bruder Mario (24), der derzeit an einer Stoffwechselerkrankung leidet und seit Monaten nicht spielen kann, geht es indes offenbar besser. "Er fühlt sich im Moment sehr gut. Er hat eine Therapie verordnet bekommen, die ganz gut angeschlagen hat", berichtete Bundestrainer Joachim Löw jüngst: "Er soll sich Zeit nehmen und möglichst in der Vorbereitung voll belastbar sein."

Der dritte der Götze-Brüder, Fabian, hat seine aktive Karriere bereits im Sommer 2015 beendet. Der 26-Jährige spielte in der Jugend für den BVB, dann für die 2. Mannschaften von Dortmund, Mainz und Bochum. Sein letztes Engagement hatte er in Unterhaching. Für die Spielvereinigung machte der Linksverteidiger von 2013 bis 2015 47 Spiele und schoss zwei Tore. Nach Abschluss der Saison 2014/15 wurde sein Vertrag bei bei den Oberbayern nicht verlängert. Daraufhin beendete er seine Karriere und widmete sich seinem Studium an einer privaten Hochschule.

Quelle: n-tv.de