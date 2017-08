Sport

Kracherlose in der 2. Runde: FC Bayern muss im DFB-Pokal nach Leipzig

Vizemeister gegen Meister: Der DFB-Pokal bekommt in der zweiten Runde mit dem Duell RB Leipzig gegen den FC Bayern ein absolutes Topspiel. Mehr Losglück hat Titelverteidiger BVB. Auch Regionalligist Schweinfurt darf sich freuen.

Komikerin Carolin Kebekus und U21-Trainer Stefan Kuntz haben als Losfees für eine Kracherpaarung in der zweiten Runde des DFB-Pokals gesorgt. Denn: Rekordpokalsieger FC Bayern muss bei RB Leipzig antreten. Das ergab die Auslosung im Fußballmuseum in Dortmund, bei der der Meister aus München und Vizemeister Leipzig als letzte Teams aus dem Lostopf gezogen wurden.

Eine leichtere Aufgabe erhielt Titelverteidiger Borussia Dortmund. Der BVB muss bei Drittligist 1. FC Magdeburg antreten, der in der ersten Runde Erstligist FC Augsburg mit 2:0 bezwungen hatte.

Der einzige im Wettbewerb verbliebene Regionalligist 1. FC Schweinfurt empfängt den diesjährigen Finalisten Eintracht Frankfurt. Ein attraktives Los erwischte auch Drittligist SV Wehen-Wiesbaden, der den FC Schalke 04 empfängt. Pokalschreck VfL Osnabrück, der als Drittligist den Bundesliga-Dino Hamburger SV in der ersten Runde in Unterzahl mit 3:1 blamiert hatte, bekommt es mit Zweitligist 1. FC Nürnberg zu tun.

Die Zweitligisten Holstein Kiel (beim FSV Mainz), Union Berlin (bei Bayer Leverkusen) und Dynamo Dresden (beim SC Freiburg) erwischten ihrerseits schwere Aufgaben und müssen alle auswärts bei Erstligisten antreten. Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat gegen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart immerhin Heimrecht.

Ein erstklassiges Niedersachsen-Derby steht zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 an. Weitere Bundesliga-Duelle gibt es zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln sowie Werder Bremen und 1899 Hoffenheim. Die zweite Runde wird am 24. und 25. Oktober ausgespielt. Das Finale findet am 19. Mai 2018 in Berlin statt.

Quelle: n-tv.de