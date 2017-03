Sport

Darmstadt kämpft fürs Wunder: FC Bayern schüttelt die Verfolgerchen ab

Hinten die Grätsche der Saison, vorne eiskalte Chancenverwertung: Das ergibt einen lockeren Bayern-Sieg gegen Frankfurt. Den perfekten Bundesliga-Spieltag für die Münchner runden Leipzig und BVB mit Patzern ab. Für Schlusslicht Darmstadt bleibt das Wunder möglich.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt 3:0 (2:0)

Pflichtsieg statt Gala: Der FC Bayern hat mit Glück und dank Robert Lewandowski durch ein 3:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt seine Erfolgsbilanz weiter aufgebessert, konnte aber an die jüngsten glanzvollen Auftritte nicht anknüpfen. Der große Gewinner des 24. Bundesliga-Spieltags waren die Münchner durch die Niederlagen der Verfolgerchen aus Leipzig und Dortmund dennoch. Vier Tage nach dem 5:1 in der Champions League beim FC Arsenal zeigte sich die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti aber lange Zeit indisponiert. Frankfurt wehrte sich vor allem in der ersten Hälfte tapfer und hätte bei besserer Chancenverwertung durchaus für eine Überraschung sorgen können. Doch unter anderem eine tolle Grätsche von Mats Hummels verhinderte die Frankfurter Führung. Wenig später brachte Robert Lewandowski die Bayern in der 38. Minute mit der ersten Chance glücklich in Führung. Für den Polen war es bereits der 20. Saisontreffer. Douglas Costa legte nur drei Minuten später nach. Erneut Lewandowski sorgte dann für klare Verhältnisse (55.).

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Im Bundesliga-Alltag hat es Borussia Dortmund wieder mal böse erwischt. Drei Tage nach der Champions-League-Gala gegen Benfica Lissabon (4:0) verlor der BVB bei Hertha BSC mit 1:2 (0:1) und war dabei wie schon so oft in dieser Saison von der Form aus der Königsklasse weit entfernt. Den 1:0-Führungstreffer für die Berliner erzielte der überragende Salomon Kalou (11.) nach einer bärenstarken Vorarbeit von Sturmpartner Vedad Ibisevic, der den Dortmunder Weltmeister Matthias Ginter gleich zweimal wie einen Anfänger aussehen ließ. Nach dem 1:1-Ausgleich durch den lange Zeit blassen Toptorjäger Pierre-Emerick Aubameyang (22. Saisontor) traf Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt (71.) mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Sieg für Berlin. Durch den zehnten Sieg im zwölften Heimspiel rückte Hertha bis auf drei Punkte an Dortmund heran und darf nun wieder von der Champions-League-Qualifikation träumen. Die Dortmunder verpassten die Chance, weiter an RB Leipzig heranzurücken und verpatzten vor 74.667 Zuschauern im Olympiastadion auch ihre Generalprobe für ihr Pokal-Nachholspiel. Am Dienstag ist der BVB gegen Drittligist Sportfreunde Lotte gefordert.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0:1 (0:1)

Der VfL Wolfsburg hat Bundesliga-Rekordaufsteiger RB Leipzig den nächsten Dämpfer verpasst und unter Trainer Andries Jonker seinen ersten Sieg gefeiert. Die Wölfe gewannen am 24. Spieltag dank eines Treffers von Nationalspieler Mario Gomez (9.) durchaus verdient mit 1:0 (1:0) und sammelten wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Der hochambitionierte Aufsteiger aus Leipzig setzte indes vor 42.558 Zuschauern seine leichte Schwächephase fort. In der Vorwoche war RB in Augsburg nicht über ein 2:2 hinausgekommen, gegen Wolfsburg setzte es bereits die dritte Niederlage in der Rückrunde. Dennoch steht das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl weiter auf Platz zwei. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt aber nun schon zehn Punkte.

SV Darmstadt - FSV Mainz 2:1 (2:1)

Hoffnungsschimmer oder doch nur eine Eintagsfliege? Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 hat nach zuletzt drei Niederlagen nacheinander wieder gewonnen. Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga setzten sich die Lilien gegen den FSV Mainz 05 mit 2:1 (2:1) durch. Abwehrchef Aytac Sulu (5.) sowie Sidney Sam (12.) erzielten in einer spektakulären Anfangsphase die schnellste Zwei-Tore-Führung der Darmstädter Bundesliga-Historie, für Mainz traf einzig Robin Quaison (45.+3). Nach Gelb-Rot für Mario Vrancic musste Darmstadt ab der 59. Minute in Unterzahl spielen, kurz vor Schluss sorgte der Mainzer Stefan Bell mit Gelb-Rot für den personellen Ausgleich. Auf dem Platz fiel der nicht mehr. Trotz des vierten Saisonsiegs belegen die in Jonathan-Heimes-Gedächtnistrikots angetretenen "Lilien" zwar weiterhin den letzten Platz. Der Glaube an ein Wunder ist aber wieder etwas größer geworden.

SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:0)

Remis-König 1899 Hoffenheim ist auf dem Weg nach Europa wieder mal leicht ins Straucheln gekommen. Die Kraichgauer spielten beim SC Freiburg nur 1:1 (0:0) und verpassten den nächsten großen Schritt Richtung Champions League. Aber auch nach dem insgesamt achten Unentschieden gegen den badischen Rivalen liegt das Team von Julian Nagelsmann mit 42 Punkten auf Kurs. Maximilian Philipp, der nach vergebenem Foulelfmeter erfolgreich war, brachte die Gastgeber in Führung (56.). Andrej Kramaric gelang der Ausgleich (60.). Freiburgs Janik Haberer (80.) traf noch den Pfosten. Für den Sport-Club setzte sich allerdings der Führungsfluch fort: Auch die sechste der letzten sieben Partien gegen 1899 endete für Freiburg trotz des ersten Treffers nicht mit einem Sieg.

