Karlsruhe benötigt ein Wunder: FC Union erarbeitet sich Relegationsplatz

Was die Tabellensituation betrifft, ist die 2. Liga erstligareif: Es geht oben und unten ebenso eng zu wie in der Fußball-Bundesliga. Während sich an der Spitze vier Klubs duellieren, ist der Karlsruher SC bereits so gut wie sicher abgestiegen.

Union Berlin - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0)

Zweitligist Union Berlin hat im packenden Vierkampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga neue Hoffnung geschöpft. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller setzte sich im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0) durch und feierte nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie wieder einen Erfolg. Mit nun 54 Punkten kletterten die Eisernen dank der Treffer von Damir Kreilach (14.), Sebastian Polter (85.) und Philipp Hosiner (88.) zurück auf den Relegationsplatz und sind bei noch fünf ausstehenden Spielen punktgleich mit dem VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig. Spitzenreiter Hannover 96 hat zwei Zähler mehr. Kaiserslautern, für das Marcel Gaus (68.) traf, muss nach der elften Saisonniederlage (32 Punkte) weiter um den Klassenerhalt zittern.

FC St. Pauli - Würzburger Kickers 1:0 (0:0)

Der FC St. Pauli hat die Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen besiegte die Würzburger Kickers mit 1:0 (0:0) und zog nach Punkten mit den Franken gleich. Christopher Buchtmann sorgte mit seinem späten Treffer in der 87. Minute für den zweiten Sieg der Hamburger hintereinander. Würzburg wartet dagegen weiter auf seinen ersten Dreier in der Rückrunde. Das Team von Coach Bernd Hollerbach verlor nach zuletzt drei Unentschieden wieder und blieb auch im zwölften Liga-Spiel im Jahr 2017 ohne Sieg.

Karlsruher SC - FC Heidenheim 0:1 (0:0)

Tabellenschlusslicht Karlsruher SC steht nach der nächsten Niederlage noch ein Stück näher am Abstiegsabgrund der 2. Fußball-Bundesliga. Die Badener verloren am 29. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:0) und sind nach der sechsten Partie in Serie ohne Sieg nur noch durch ein Wunder zu retten. Die Statistik spricht nach dem Treffer von John Verhoek (67.) dabei aber klar gegen den KSC: Nie hielt eine Mannschaft seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch die Klasse, die zu diesem Zeitpunkt so wenige Zähler verbucht hatte wie Karlsruhe (22). Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt fünf Spiele vor dem Saisonende zehn Punkte.

Dynamo Dresden - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:1)

Dynamo Dresden hat im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga einen womöglich entscheidenden Rückschlag kassiert. Im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf kamen die Sachsen am 29. Spieltag nach langer Zeit schwacher Leistung nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und liegen damit acht Punkte hinter Platz drei zurück. Fortuna muss derweil mit nur zwei Zählern aus den vergangenen vier Spielen verstärkt nach unten schauen. Vor 29.297 Zuschauern brachte Christian Gartner (17.) die über weite Strecken das Spiel bestimmenden Gäste in Führung, Stefan Kutschke (77.) glich mit seinem 16. Saisontor aus und liegt in der Torjägerliste nur noch einen Treffer hinter dem führenden Stuttgarter Simon Terodde zurück.

1860 München - SV Sandhausen 1:1 (1:0)

1860 München hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen eminent wichtigen Heimsieg vergeben. Durch das unnötige 1:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen gerät die Mannschaft von Trainer Vitor Pereira im Abstiegskampf weiter unter Druck und verpasste es, mit dem zehnten Saisonerfolg an den Kurpfälzern in der Tabelle vorbeizuziehen. Auch für den SVS ist die Lage nach dem zehnten sieglosen Spiel nacheinander weiter prekär. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Münchens Defensivmann Kai Bülow (45.+1) per Kopf die Führung nach einem Freistoß von Michael Liendl. Sandhausens Markus Karl (82.) glückte ebenfalls nach einem Freistoß und auch per Kopf der späte Ausgleich. Die Löwen haben damit nur ein schmales Punktepolster auf die Teams im Tabellenkeller und den Klassenverbleib noch längst nicht sicher. Die Leistung am Ostersonntag war phasenweise überzeugend, Sechzig nutzte vor 17.600 Zuschauern aber seine Chancen nicht konsequent.

VfL Bochum - Greuther Fürth 1:0 (1:0)

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sein Polster auf die Abstiegsregion wieder vergrößert. Die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek setzte sich gegen die SpVgg Greuther Fürth knapp und etwas schmeichelhaft mit 1:0 (1:0) durch. Mit dem ersten Heimsieg überhaupt gegen die Kleeblätter und nun 37 Punkten schob sich der Revierklub auf einen Mittelfeldplatz. Thomas Eisfeld gelang bei seinem ersten Startelfeinsatz seit rund einem halben Jahr in der 18. Minute das 1:0 für den VfL, der schon häufiger in dieser Spielzeit eine Führung noch vergab. Fürth, das weiterhin auf dem sechsten Platz rangiert, war jedoch nicht zwingend genug in der Offensive, um der Begegnung noch eine Wende zu geben.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 13:00 Uhr FC Nürnberg 2:1 (1:0) FC Erzgebirge Aue Spielbericht Hannover 96 1:0 (1:0) Eintracht Braunschweig Spielbericht So., 16. Apr. 13:30 Uhr Union Berlin 3:1 (1:0) Kaiserslautern Spielbericht FC St. Pauli 1:0 (0:0) Würzburger Kickers Spielbericht Karlsruher SC 0:1 (0:0) FC Heidenheim Spielbericht Dynamo Dresden 1:1 (0:1) Fortuna Düsseldorf Spielbericht 1860 München 1:1 (1:0) SV Sandhausen Spielbericht VfL Bochum 1:0 (1:0) Greuther Fürth Spielbericht Mo., 17. Apr. 20:15 Uhr Arminia Bielefeld -:- VfB Stuttgart « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 29 16 8 5 44:29 15 56 2. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 3. Union Berlin 29 16 6 7 45:30 15 54 4. Eintracht Braunschweig 29 15 9 5 42:28 14 54 5. Dynamo Dresden 29 12 10 7 45:35 10 46 6. Greuther Fürth 29 11 7 11 29:35 -6 40 7. FC Heidenheim 29 10 9 10 38:31 7 39 8. FC Nürnberg 29 11 5 13 40:44 -4 38 9. VfL Bochum 29 8 13 8 34:38 -4 37 10. SV Sandhausen 29 8 11 10 34:32 2 35 11. Fortuna Düsseldorf 29 8 11 10 31:32 -1 35 12. 1860 München 29 9 6 14 33:40 -7 33 13. Würzburger Kickers 29 7 11 11 28:31 -3 32 14. FC St. Pauli 29 8 8 13 27:31 -4 32 15. Kaiserslautern 29 7 11 11 23:29 -6 32 16. FC Erzgebirge Aue 29 8 8 13 31:45 -14 32 17. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 18. Karlsruher SC 29 4 10 15 21:43 -22 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 15 12 2 1 24:9 15 38 2. Union Berlin 15 10 3 2 27:10 17 33 3. Eintracht Braunschweig 14 10 3 1 28:15 13 33 4. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 15 6 7 2 25:18 7 25 7. 1860 München 15 7 4 4 23:18 5 25 8. VfL Bochum 14 6 7 1 21:16 5 25 9. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 10. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 11. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 12. FC Nürnberg 15 6 3 6 19:19 0 21 13. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 14. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 15. FC St. Pauli 15 4 6 5 16:13 3 18 16. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 15 3 5 7 14:22 -8 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 14 6 3 5 20:17 3 21 3. Eintracht Braunschweig 15 5 6 4 14:13 1 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 15 5 5 5 15:14 1 20 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Heidenheim 15 4 5 6 18:18 0 17 8. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 9. SV Sandhausen 15 3 6 6 17:20 -3 15 10. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 11. FC Erzgebirge Aue 15 3 5 7 16:24 -8 14 12. Greuther Fürth 15 3 5 7 13:21 -8 14 13. Würzburger Kickers 14 3 4 7 15:19 -4 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 15 1 6 8 9:22 -13 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de