BVB-Ultras boykottieren Finale: Fan bei Krawallen lebensgefährlich verletzt

Am Rande des Saisonfinals der Fußball-Bundesliga spielen sich in Dortmund heftige Szenen ab. Vor dem Stadion kommt es zu Fankrawallen, nachdem Mitglieder einer Ultra-Gruppierung von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Nach Angaben der Dortmunder Polizei hat es bei Fankrawallen im Anschluss an das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen (4:3) einen lebensgefährlich Verletzten gegeben. Mehrere Tatverdächtige konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden, eine kriminalpolizeiliche Ermittlungskommission wurde eingesetzt.

Nach Polizeiangaben gab es im Zusammenhang mit dem Spiel im Signal Iduna Park insgesamt 21 Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Diebstahl, Raub, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

Vor dem Spiel waren vier Ultras des BVB in Gewahrsam genommen worden. "Angehörige der Gruppe 'The Unity' haben auf dem Weg zum Stadion Pyrotechnik gezündet, sich wiederholt Kontrollen entzogen und Widerstand geleistet", so ein Polizeisprecher.

Nach den Ingewahrsamnahmen erklärte sich die gesamte Gruppe (rund 100 Personen) solidarisch und verzichtete auf den Besuch des Spiels, laut Polizei verließen weitere Ultra-Gruppierungen aus Protest das Stadion. Auf der Südtribüne des Signal-Iduna-Parks blieb eine größere Fläche leer.

