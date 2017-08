Sport

"Tribünen-Terror" in der Türkei: Fan wirft Messer auf Champion Quaresma

Klappmesserwurf und Platzsturm: Der türkische Supercup wird von schweren Krawallen überschattet. Glück hat Fußball-Europameister Ricardo Quaresma, den ein offenes Butterfly-Messer verfehlt. Der nationale Verband will den "Tribünen-Terror" hart bestrafen.

Nach schweren Ausschreitungen beim Spiel um den türkischen Fußball-Supercup drohen sowohl Meister Besiktas Istanbul als auch Pokalsieger Konyaspor drastische Strafen. Bei der Partie, die Konyaspor am Sonntagabend in Samsun überraschend mit 2:1 (1:0) gewann, hatte ein Unbekannter ein offenes Klappmesser von den Zuschauerrängen in Richtung des Besiktas-Stars und Europameisters Ricardo Quaresma geworfen. Fernsehaufnahmen zeigten, wie der portugiesische Europameister das Messer aufhob, es zusammenklappte und dem Schiedsrichter überreichte.

Zuvor war das Spiel bereits zwei Minuten nach dem Anpfiff unterbrochen worden, nachdem Gegenstände von den Tribünen auf den Rasen geworfen worden waren. Später rannte ein Zuschauer auf den Platz und musste von Ordnern überwältigt werden. Wie die "Bild" berichtet, stürmten nach dem Abpfiff mehrere Konya-Anhänger den Platz, prügelten unter anderem mit Plastikstühlen auf Sicherheitsmänner ein und forderten die Besiktas-Fans zu Kämpfen heraus.

Die Ausschreitungen auf den Rängen waren offenbar auch politisch motiviert. Die Fans des Außenseiters schrien "PKK raus", die Besiktas-Zuschauer antworteten mit "IS raus". Die Sportzeitung "Fanatik" sprach nach dem Eklat von "Tribünen-Terror". Türkischen Medienberichten zufolge dürfte der Fußballverband TFF nun Strafen gegen beide Vereine verhängen. Jugend- und Sportminister Osman Askin Bak, der die Partie im Stadion verfolgt hatte, kündigte Konsequenzen an.

Überraschungssieger Konya war durch Abdou Traore (33.) in Führung gegangen, die "Adler" konnten durch den ehemaligen Frankfurter Stürmer Cenk Tosun (77.) spät ausgleichen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter sorgte dann Nejc Skubic in der Nachspielzeit für die Entscheidung (90.+1) für Konyaspor.

Der ehemalige Stuttgarter und Hoffenheimer Andreas Beck stand für Besiktas in der Startelf. Der frühere Hoffenheimer wurde allerdings in der 61. Minute ausgewechselt. Sein neuer Mitspieler Pepe lief ebenfalls von Beginn an auf. Das Pflichtspiel-Debüt des portugiesischen Europameisters nahm aber ein unglückliches Ende, denn er verschuldete den entscheidenden Strafstoß kurz vor Schluss.

Quelle: n-tv.de