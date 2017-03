Sport

Reds verschärfen Arsenal-Krise: Fans und Medien stellen sich gegen Wenger

Arsene Wenger und der FC Arsenal - diese Verbindung gilt lange Zeit als unantastbar. Doch nach der deutlichen Premier-League-Pleite gegen den FC Liverpool und fragwürdigen Entscheidungen des Trainers wird die Kritik am "Gunners"-Denkmal immer lauter.

Die Fans im Stadion forderten auf einem Spruchband "Wenger raus", die Medien beschworen bereits das Ende einer Ära herauf: Arsene Wenger ist nach dem 1:3 (0:2) bei Jürgen Klopps FC Liverpool noch stärker unter Druck geraten. Seinem Team wird für das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr bei Sky und im n-tv.de-Liveticker) in der Champions League gegen Bayern München wenig zugetraut. "Nach zwei würdigen Jahrzehnten winken wir zum langen Abschied von Arsene Wenger", schrieb der "Daily Mirror".

Der Franzose steckt im größten Tief seit seinem Dienstantritt im Jahr 1996. In der Liga stürzten die Gunners durch die Niederlage in Liverpool ohne den grippekranken Mesut Özil aus den Top-Vier, in der Königsklasse droht nach dem 1:5 in München zum siebten Mal in Folge das Aus im Achtelfinale. Fortschritt sieht anders aus. Gegen Liverpool unterlief Wenger zudem ein Kardinalfehler. Der Teammanager ließ seinen chilenischen Stürmer-Star Alexis Sánchez zunächst auf der Bank schmoren und brachte in Olivier Giroud sowie Danny Welbeck zwei kopfballstarke Offensivkräfte. Die Strategie blieb jedoch ohne Wirkung, die "Reds" gingen verdient mit 2:0 in die Halbzeit.

"Ich kann Wengers Entscheidung nicht verstehen. Alexis Sanchez ist ihr bester Spieler", schrieb "Sportsmail"-Experte und Arsenal-Ikone Martin Keown über den 17-maligen Torschützen. Mit der Hereinnahme von Sánchez nach dem Wechsel wurde Arsenal stärker und verkürzte durch Welbeck (57.) auf 1:2. Georginio Wijnaldum (90.+1) stellte jedoch in der Schlussphase den alten Abstand wieder her.

"Bereue nichts, außer, dass wie verloren haben"

Wenger bedauerte seinen Fehler nach dem Abpfiff nicht. "Ich bereue nichts, außer, dass wie verloren haben", sagte der 67-Jährige fast schon trotzig und meinte: "Ich bezweifle ja nicht, dass Alexis Sánchez ein guter Spieler ist. Ich habe ihn geholt, er hat sich hier gut entwickelt. Es war eine schwere Entscheidung, ihn draußen zu lassen, aber am Ende muss man dazu stehen."

Klopp gestand ein, dass er Sánchez von Beginn an erwartet hätte, irritiert sei er aber deshalb nicht gewesen. "In 17 Jahren als Trainer kann mich eine Aufstellung nicht mehr überraschen", sagte der frühere Bundesliga-Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund. Klopps "Reds" fielen sich nach dem Spiel zufrieden in die Arme und haben durch den Big Point nach vorheriger Talfahrt die Champions-League-Teilnahme wieder im Blick.

Liverpool zeigte sich von Beginn an extrem engagiert, ging durch den Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (9.) und Sadio Mané (40.) mit 2:0 in Führung und verbesserte seine Bilanz, nachdem der frühere Rekordmeister zuvor nur zwei von zwölf Pflichtspielen gewonnen hatte. "Es war eine unserer bislang besten Leistungen", meinte Klopp. Nach der schmerzhaften 1:3-Niederlage gegen Meister Leicester habe man sich im Team ausgesprochen und alles analysiert. "Gegen Arsenal hat es viel besser geklappt", sagte ein erleichterter Liverpooler Teammanager, der weiter Verständnis für sein Team forderte: "Die Premier League ist wie eine Achterbahn. Es kann nicht nur immer bergauf gehen."

Premier League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag 35. Spieltag 36. Spieltag 37. Spieltag 38. Spieltag Sa., 04. Mär. 13:30 Uhr Manch. United 1:1 (1:1) Bournemouth Spielbericht Sa., 04. Mär. 16:00 Uhr Leicester City 3:1 (1:1) Hull City Spielbericht Stoke City 2:0 (2:0) Middlesbrough Spielbericht Swansea City 3:2 (1:1) Burnley Spielbericht Watford 3:4 (1:2) Southampton Spielbericht Bromwich Albion 0:2 (0:0) Crystal Palace Spielbericht Sa., 04. Mär. 18:30 Uhr Liverpool 3:1 (2:0) Arsenal Spielbericht So., 05. Mär. 14:30 Uhr Tottenham Hotspur -:- Everton So., 05. Mär. 17:00 Uhr Sunderland -:- Manchester City Mo., 06. Mär. 21:00 Uhr West Ham United -:- Chelsea « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 26 20 3 3 55:19 36 63 2. Tottenham Hotspur 26 15 8 3 50:18 32 53 3. Liverpool 27 15 7 5 58:34 24 52 4. Manchester City 25 16 4 5 51:29 22 52 5. Arsenal 26 15 5 6 55:31 24 50 6. Manch. United 26 13 10 3 39:22 17 49 7. Everton 26 12 8 6 42:27 15 44 8. Bromwich Albion 27 11 7 9 36:34 2 40 9. Stoke City 27 9 8 10 32:40 -8 35 10. Southampton 26 9 6 11 32:34 -2 33 11. West Ham United 26 9 6 11 35:44 -9 33 12. Burnley 27 9 4 14 30:40 -10 31 13. Watford 27 8 7 12 33:47 -14 31 14. Bournemouth 27 7 6 14 37:52 -15 27 15. Leicester City 27 7 6 14 30:45 -15 27 16. Swansea City 27 8 3 16 35:59 -24 27 17. Crystal Palace 27 7 4 16 35:46 -11 25 18. Middlesbrough 27 4 10 13 19:30 -11 22 19. Hull City 27 5 6 16 24:53 -29 21 20. Sunderland 26 5 4 17 24:48 -24 19 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Chelsea 13 12 0 1 36:8 28 36 2. Tottenham Hotspur 13 11 2 0 30:5 25 35 3. Liverpool 13 9 3 1 34:12 22 30 4. Arsenal 13 9 2 2 26:13 13 29 5. Burnley 14 9 2 3 22:12 10 29 6. Everton 13 8 4 1 27:10 17 28 7. Bromwich Albion 14 8 2 4 24:17 7 26 8. Manchester City 12 7 4 1 23:13 10 25 9. Manch. United 14 6 7 1 20:10 10 25 10. Leicester City 14 7 3 4 22:18 4 24 11. Stoke City 14 6 5 3 18:15 3 23 12. Watford 14 5 4 5 21:23 -2 19 13. Bournemouth 13 5 3 5 21:21 0 18 14. Southampton 12 5 3 4 14:14 0 18 15. West Ham United 13 5 3 5 14:22 -8 18 16. Swansea City 14 5 2 7 21:30 -9 17 17. Hull City 13 4 4 5 17:22 -5 16 18. Middlesbrough 13 3 4 6 11:14 -3 13 19. Sunderland 13 3 3 7 14:24 -10 12 20. Crystal Palace 13 3 1 9 14:20 -6 10 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 13 9 0 4 28:16 12 27 2. Chelsea 13 8 3 2 19:11 8 27 3. Manch. United 12 7 3 2 19:12 7 24 4. Liverpool 14 6 4 4 24:22 2 22 5. Arsenal 13 6 3 4 29:18 11 21 6. Tottenham Hotspur 13 4 6 3 20:13 7 18 7. Everton 13 4 4 5 15:17 -2 16 8. West Ham United 13 4 3 6 21:22 -1 15 9. Southampton 14 4 3 7 18:20 -2 15 10. Crystal Palace 14 4 3 7 21:26 -5 15 11. Bromwich Albion 13 3 5 5 12:17 -5 14 12. Stoke City 13 3 3 7 14:25 -11 12 13. Watford 13 3 3 7 12:24 -12 12 14. Swansea City 13 3 1 9 14:29 -15 10 15. Middlesbrough 14 1 6 7 8:16 -8 9 16. Bournemouth 14 2 3 9 16:31 -15 9 17. Sunderland 13 2 1 10 10:24 -14 7 18. Hull City 14 1 2 11 7:31 -24 5 19. Leicester City 13 0 3 10 8:27 -19 3 20. Burnley 13 0 2 11 8:28 -20 2

Quelle: n-tv.de