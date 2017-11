Sport

Aus Interims- wird Chefcoach: Florian Kohfeldt trainiert Werder weiter

Florian Kohfeldt wird bis mindestens zur Winterpause Cheftrainer bei Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist befördert den 35-Jährigen, obwohl er bei seinem Debüt auf der Bank des Klubs verlor.

Florian Kohfeldt arbeitet beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen mindestens bis zur Winterpause als Cheftrainer. Die vorläufige Beförderung des bisherigen Interimscoaches bestätigten die Hanseaten nach Gesprächen mit mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Alexander Nouri.

Kohfeldt hatte die sportliche Verantwortung bei den in der Bundesliga noch sieglosen Bremern Ende Oktober nach Nouris Entlassung übertragen bekommen. Sein erstes Punktspiel als Interimscoach am vergangenen Sonntag verlor er bei Eintracht Frankfurt 1:2.

Beim gestrigen Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten SC Heerenveen kam Bremen nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Lamine Sané (69. Minute) und Max Kruse (74./Foulelfmeter) trafen im niedersächsischen Aurich für die in der Fußball-Bundesliga noch sieglose Mannschaft. Pelle van Amersfoort (21.) und Jordy Bruijn (90.) waren für Heerenveen erfolgreich.

Am Montag um 18.30 Uhr empfangen die Hanseaten in einem weiteren Testspiel den Viertligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden. Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet Werder am 19. November im Weserstadion gegen Aufsteiger Hannover 96.

Quelle: n-tv.de