Sport

Nordderby nicht Spiel des Jahres: Für HSV und Werder zählt nur Klassenerhalt

Derby-Zeit im Norden bedeutet kochende Stimmung bei den Spielern und Fans von Werder Bremen und dem Hamburger SV. Da wollen die Vereinsbosse in diesem Jahr allerdings nicht mitmachen - schließlich steht der Ligaverbleib auf dem Spiel.

Es ist das traditionsreichste Derby der Ligageschichte, für HSV-Sportchef Jens Todt aber alles andere als die Partie des Jahres. "Das Spiel des Jahres ist das Spiel, in dem wir den Klassenerhalt sicher machen. Egal, wo und gegen wen", sagte der Ex-Nationalspieler dem Sportinformationsdienst vor dem Auftritt (ab 15.30 Uhr in n-tv.de Liveticker) bei Werder Bremen.

20 Punkte haben beide Mannschaften in den vergangenen acht Begegnungen gesammelt, doch die Abstiegsangst schwirrt sowohl an der Weser als auch an der Elbe noch durch die Köpfe aller Beteiligten. Allerdings: Bei einem Heimsieg läge der SV Werder mit 39 Zählern sechs Punkte vor den Hamburgern, die Rettung wäre zum Greifen nah. So sieht es auch Todt. "Man wird 38 bis 41 Punkte brauchen", sagte der 47-Jährige.

Aber selbst nach einem Erfolg gegen die Gäste will man sich in Bremen keinesfalls entspannt zurücklehnen. "Jede kleine Überheblichkeit kann schnell gefährlich werden", glaubt Aufsichtsrats-Boss Marco Bode. Der Vize-Weltmeister von 2002 sieht die sportlichen Fortschritte unter dem neuen Trainer Alexander Nouri, verbietet aber den Blick auf die obere Tabellenhälfte: "Auch wenn das möglicherweise nicht sexy ist: Unser Ziel ist der Klassenerhalt."

Besonderes Spiel für Aaron Hunt

Sein früherer Bremer Teamkollege Todt denkt genauso. "Wir wollen nur am Ende der Saison die Arme hochreißen können", sagte er, folgen werde aber eine kritische Aufarbeitung: "Wir müssen schauen, wie wir es hinbekommen, dass so eine wahnsinnig schwierige Saison nicht noch einmal passiert."

Vorher aber, so wünscht es sich HSV-Trainer Markus Gisdol, soll gefeiert werden im Volkspark. "Wenn wir es schaffen, aus dieser Saison als Erstligist rauszukommen, machen wir eine unfassbare Party", kündigte der 47-Jährige an. Im Derby hofft der Fußball-Lehrer auf wichtige Impulse des Ex-Bremers Aaron Hunt: "Derzeit macht er eine gute Partie nach der anderen." Zum ersten Mal seit seinem Weggang aus Bremen vor drei Jahren wird der Mittelfeldakteur als Gästespieler im Weserstadion auflaufen. "Ich freue mich sehr darauf, natürlich ist das für mich kein Spiel wie jedes andere", sagt Hunt. Die aktuelle Form stimmt, beim 2:1-Sieg des HSV am vergangenen Wochenende gegen 1899 Hoffenheim erzielte der 30-Jährige beide Treffer.

Werder-Coach Nouri dürfte seine Spezialwaffe zunächst noch auf der Reservebank platzieren. Claudio Pizarro ist aktuell nur der grün-weiße Edeljoker, hat aber in 27 Ligaspielen gegen den HSV 19 Tore geschossen, mehr als gegen jeden anderen Klub. Respekteinflößend, so spekuliert der 38 Jahre alte Peruaner: "Ich hoffe, der HSV hat Angst."

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Sa., 15. Apr. 15:30 Uhr FSV Mainz 1:0 (1:0) Hertha BSC Spielbericht Borussia Dortmund 3:1 (2:1) Eintracht Frankfurt Spielbericht FC Augsburg 2:1 (2:0) 1. FC Köln Spielbericht RB Leipzig 4:0 (2:0) SC Freiburg Spielbericht 1899 Hoffenheim 5:3 (2:2) Borussia M'gladbach Spielbericht VfL Wolfsburg 3:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 15. Apr. 18:30 Uhr Bayer Leverkusen 0:0 (0:0) Bayern München Spielbericht So., 16. Apr. 15:30 Uhr Werder Bremen -:- Hamburger SV So., 16. Apr. 17:30 Uhr SV Darmstadt -:- FC Schalke « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 29 21 6 2 71:15 56 69 2. RB Leipzig 29 19 4 6 55:30 25 61 3. 1899 Hoffenheim 29 14 12 3 56:31 25 54 4. Borussia Dortmund 29 15 8 6 62:33 29 53 5. Hertha BSC 29 13 4 12 37:35 2 43 6. SC Freiburg 29 12 5 12 36:51 -15 41 7. 1. FC Köln 29 10 10 9 42:36 6 40 8. Borussia M'gladbach 29 11 6 12 37:41 -4 39 9. Eintracht Frankfurt 29 10 8 11 29:33 -4 38 10. FC Schalke 28 10 7 11 37:32 5 37 11. Bayer Leverkusen 29 10 6 13 42:44 -2 36 12. Werder Bremen 28 10 6 12 44:48 -4 36 13. VfL Wolfsburg 29 9 6 14 30:42 -12 33 14. Hamburger SV 28 9 6 13 28:51 -23 33 15. FSV Mainz 29 9 5 15 37:47 -10 32 16. FC Augsburg 29 8 8 13 28:46 -18 32 17. FC Ingolstadt 29 8 4 17 31:50 -19 28 18. SV Darmstadt 28 4 3 21 19:56 -37 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. RB Leipzig 15 12 1 2 31:11 20 37 2. Bayern München 14 11 3 0 48:6 42 36 3. Borussia Dortmund 14 11 3 0 35:8 27 36 4. 1899 Hoffenheim 15 10 5 0 34:14 20 35 5. Hertha BSC 14 11 1 2 24:9 15 34 6. FC Schalke 15 8 3 4 27:13 14 27 7. 1. FC Köln 14 7 5 2 22:13 9 26 8. SC Freiburg 14 8 1 5 18:22 -4 25 9. Borussia M'gladbach 14 7 3 4 21:12 9 24 10. Eintracht Frankfurt 14 6 6 2 19:13 6 24 11. Hamburger SV 14 7 3 4 18:22 -4 24 12. FSV Mainz 15 6 4 5 25:22 3 22 13. Bayer Leverkusen 15 5 5 5 24:22 2 20 14. Werder Bremen 14 6 1 7 21:18 3 19 15. VfL Wolfsburg 15 5 2 8 14:18 -4 17 16. FC Augsburg 15 4 5 6 17:24 -7 17 17. FC Ingolstadt 14 4 3 7 17:24 -7 15 18. SV Darmstadt 14 4 3 7 13:22 -9 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 15 10 3 2 23:9 14 33 2. RB Leipzig 14 7 3 4 24:19 5 24 3. 1899 Hoffenheim 14 4 7 3 22:17 5 19 4. Borussia Dortmund 15 4 5 6 27:25 2 17 5. Werder Bremen 14 4 5 5 23:30 -7 17 6. Bayer Leverkusen 14 5 1 8 18:22 -4 16 7. VfL Wolfsburg 14 4 4 6 16:24 -8 16 8. SC Freiburg 15 4 4 7 18:29 -11 16 9. FC Augsburg 14 4 3 7 11:22 -11 15 10. Borussia M'gladbach 15 4 3 8 16:29 -13 15 11. 1. FC Köln 15 3 5 7 20:23 -3 14 12. Eintracht Frankfurt 15 4 2 9 10:20 -10 14 13. FC Ingolstadt 15 4 1 10 14:26 -12 13 14. FC Schalke 13 2 4 7 10:19 -9 10 15. FSV Mainz 14 3 1 10 12:25 -13 10 16. Hertha BSC 15 2 3 10 13:26 -13 9 17. Hamburger SV 14 2 3 9 10:29 -19 9 18. SV Darmstadt 14 0 0 14 6:34 -28 0

Quelle: n-tv.de