Sport

Nach Klassenerhalt in Italien: Fußballtrainer radelt für verstorbenen Sohn

Der italienische Erstligist FC Crotone hält sensationell die Klasse. Für Trainer Davide Nicola gibt es trotzdem nicht nur Tränen der Freude, sondern auch der Trauer. Sein Sohn ist verstorben - nun gedenkt er seiner mit einer ganz persönlichen Italien-Rundfahrt.

Beim italienischen Erstligisten FC Crotone aus Kalabrien ist derzeit Jubelstimmung angesagt. Nach einem beeindruckenden Schlussspurt in der ersten Saison überhaupt in der Serie A hat der Klub sensationell den Klassenerhalt geschafft. Und doch gibt es einen, der nicht uneingeschränkt feiert: Trainer Davide Nicola begab sich nach dem Klassenverbleib auf eine ganz besondere Radtour in Gedenken an seinen Sohn.

Die Geschichte beginnt mit dem Aufstieg von Crotone und dem Amtsantritt Nicolas im Sommer 2016. Nachdem etliche Leistungsträger den Verein verlassen hatten, beendete der Provinzklub aus Kalabrien die Hinrunde mit nur neun Punkten auf dem letzten Platz. Noch Anfang April war der Aufsteiger mit nur 14 Zählern abgeschlagen, trotzdem blieb der 44-jährige Nicola im Amt und versprach: "Wenn wir die Klasse halten, werde ich mit dem Fahrrad von Crotone bis Turin fahren." Eine Strecke von 1300 Kilometern.

"Ich weiß, dass du immer bei mir sein wirst"

Nicht weniger lang schien zu diesem Zeitpunkt der Weg zum Klassenerhalt. Doch Crotone verlor in den letzten neun Partien nur gegen Juventus Turin, holte im Saisonendspurt sogar mehr Punkte als der Doublesieger und rettete sich am letzten Spieltag mit einem 3:1-Sieg gegen Lazio Rom.

Am vergangenen Wochenende machte Nicola sein Versprechen wahr und begab sich unter anderem über Bari, Pescara, Livorno und Genua, allesamt frühere Karrierestationen, mit dem Rad nach Vigone - seinem Wohnort nahe Turin. Dort war sein 14 Jahre alter Sohn 2014 nach einem Verkehrsunfall auf dem Fahrrad tödlich verunglückt.

In einem Brief an seinen Sohn hielt Nicola fest: "Ich weiß, dass du immer bei mir sein wirst. Deine Energie gab mir die Kraft zu kämpfen, nach dem Unmöglichen zu streben." Das Unmögliche hat Crotone mit dem Verbleib in der Serie A vollbracht und Nicola hat die Herzen ganz Italiens gewonnen.

Quelle: n-tv.de