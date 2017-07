Sport

Transfer-Wahnsinn in Manchester: Guardiola kämpft mit Millionen um sein Amt

Manchester City will das Fußball-Triple: 450 Millionen Euro investiert Trainer Josep Guardiola seit Amtsantritt dafür in Spieler, die Rechnung zahlt der Scheich. Noch kennt der Manchester-Kapitalismus keine Grenzen - was aber, wenn der große Wurf ausbleibt?

Mit dem FC Bayern hat sich Josep "Pep" Guardiola den Triple-Traum nicht erfüllen können, bei Manchester City will er den dreifachen Triumph mit einem wahren Kaufrausch erzwingen. Schon 245 Millionen Euro hat der "Shoppingking" in diesem Sommer für neue Stars verpulvert - ein Ende ist nicht absehbar. Die Rekordmarke von Real Madrid aus dem Jahr 2009, als die Königlichen für Cristiano Ronaldo, Kaká und Co. 257 Millionen Euro ausgaben, wackelt gewaltig.

Die Motivation hinter Manchesters Monopoly: Bloß nicht noch so eine Saison wie das Debüt-Jahr von Guardiola erleben. Rang drei mit 15 Punkten Rückstand auf Meister FC Chelsea, Achtelfinal-Aus in der Champions League, kein Titel - mit einer solchen Bilanz wäre er in München oder beim FC Barcelona "gefeuert worden, ganz sicher, definitiv", sagte Guardiola Mitte Mai: "Hier habe ich eine zweite Chance erhalten und versuche, es besser zu machen."

Fast 900 Millionen in vier Jahren

Klubeigner Scheich Mansour hat Guardiola dafür mit einem Transferbudget in Höhe von 300 Millionen Pfund (340 Millionen Euro) ausgestattet - und der Teammanager wirft das Geld mit vollen Händen auf den Markt. 40 Millionen Euro für Torwart Ederson von Benfica Lissabon, 50 Millionen für Rechtsaußen Bernardo Silva (AS Monaco), fast 150 für die drei (!) Außenverteidiger Danilo (Real Madrid), Kyle Walker (Tottenham Hotspur) und Benjamin Mendy (AS Monaco). Damit belaufen sich die Ausgaben unter Guardiola in den drei Transferphasen seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 auf über 450 Millionen Euro.

City gab seit 2013 unglaubliche 870 Millionen Euro aus. Ertrag des ungezügelten Manchester-Kapitalismus': Eine englische Meisterschaft (2014) und zwei Erfolge im nachrangigen Ligapokal (2014, 2016). Kein Wunder, dass Guardiolas Ex-Chef Uli Hoeneß spottet, die Kaufwut sei "Zeichen von Schwäche". Doch City verfolgt stur seinen Plan, nicht nur auf der Insel, sondern vor allem in Europa dauerhaft in die Spitze vorzustoßen - möglichst sofort. "Ich will das Triple gewinnen, oder auch das Quadruple, warum nicht?", sagte Vorstandschef Khaldoon Al Mubarak Ende Mai. Eigner Mansour treibe ihn Tag für Tag an, dieses Ziel zu erreichen, ergänzte er, "und auch Pep will alles gewinnen, und das ist es, was ich an ihm am meisten liebe".

Und wenn nicht?

Für den großen Wurf soll noch ein Stürmer her, im Gespräch sind Monacos Wunderkind Kylian Mbappé und Alexis Sánchez vom FC Arsenal. An Mbappé soll City - wie Paris St. Germain oder Real - ohne vorherige Autorisierung durch die Franzosen herangetreten sein, Monaco beschwerte sich öffentlich. Ein Deal mit Sánchez gilt als wahrscheinlicher; der Chilene soll bereit sein, für eine Wiedervereinigung mit Guardiola, unter dem er bereits bei Barça spielte, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten.

So oder so, Al Mubarak versprach bereits eine "unglaubliche Saison". Und wenn's wieder schief geht? "Wenn wir nicht gewinnen, werden wir sehr schnell ausgetauscht", sagte Mittelfeldspieler Yaya Touré. Dann wird halt wieder eingekauft.

Quelle: n-tv.de